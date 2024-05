Máte rozbitý výrobek, který už je po záruce? Výrobci musí nově umožnit opravu za přiměřenou cenu a čas

Zajištění opravy rozbité věci by mohlo být snazší. Unijní ministři schválili směrnici, která výrobcům stanoví povinnost odstranit vady na předmětech i po uplynutí záruční lhůty, a to za přiměřenou cenu a v odpovídajícím čase. A když je výrobek opravený ještě v záruční době, záruka se automaticky prodlouží o další rok. Podrobnosti sdělil na Plusu Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů. Praha 17:03 31. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zajištění opravy rozbité věci by mohlo být snazší. Unijní ministři schválili směrnici, která výrobcům stanoví povinnost odstranit vady na předmětech i po uplynutí záruční lhůty, a to za přiměřenou cenu a v odpovídajícím čase (ilustrační foto) | Foto: Staff Sgt. Justin Weaver | Zdroj: U.S. Air Force photo

Můžete shrnout, co se změní proti současnému stavu?

Je potřeba říct, že tato nová pravidla ještě nebyla publikována, ale v zásadě mají přinést dvě podstatné změny, po kterých volají spotřebitelé právě i v Česku. Dovolte mi ještě trochu obecnější úvod.

Životnost výrobků je totiž pro devadesát procent z nás zcela zásadní faktor pro to, abychom mohli posoudit, jestli vůbec cena, kterou jsme za dané zboží zaplatili, nebyla ve skutečnosti příliš vysoká.

Ale jen asi čtvrtina z nás, když se nám zakoupený výrobek porouchal, jeho poslední opravu hodnotí jako bezproblémovou a cenově přijatelnou. Ve zbytku se pak potýkáme s tím, že je to buď moc drahé, nebo že to nemá kdo opravit.

Tak a teď se tedy změní co?

Pokud mají za opravy celé řady výrobků nově odpovídat přímo výrobci a pokud budeme i my sami jako spotřebitelé motivováni ještě víc než dnes, k tomu, abychom se porouchaných výrobků nezbavovali, ale abychom si je nechávali opravit, tak nám tato nová pravidla zcela jistě usnadní život.

Například konkrétně tím, že pokud se v rámci reklamace rozhodneme pro opravu daného zboží, tak se nám u výrobků, které lze samozřejmě technicky opravit, záruka automaticky prodlouží o dalších dvanáct měsíců. Anebo tím, že budeme moci požádat i prodejce například o bezplatné zapůjčení náhradního zboží během této opravy.

‚Za přiměřenou cenu‘

A když se to třeba se to zboží pokazí později, dejme tomu dva, tři, čtyři roky po uplynutí záruční lhůty, tak budou mít výrobci stále povinnost opravit takový výrobek, nebo ne?

Ano, pokud to bude stanoveno jinými předpisy Evropské unie, tak povinnost platit bude. Samozřejmě už to nebude oprava bezplatná, ale měla by být za přiměřenou cenu.

Když se mi ale třeba zničí nějaký velmi drahý díl, tak třeba dnes může být ta oprava skoro stejně drahá, jako pořízení nového spotřebiče, viďte?

To by měl návrh také změnit. Rozhodně se bude vyplácet vyrábět výrobky, které bude snadné opravovat. To znamená, že pokud dnes konstrukce nějakého výrobku snadné opravě brání, rozhodně bude mít složitější uplatnění na trhu.

Říkal jste, že tedy budou muset výrobci i po záruce stále opravovat spotřebiče, kde je oprava takzvaně technicky proveditelná. Nebude to narážet třeba na dostupnost náhradních dílů?

Nemělo by, protože už dnes mají výrobci uvedeného zboží stanovenou povinnost poskytovat náhradní díly, ale také nástroje nebo technickou dokumentaci k těm daným kategoriím spotřebního zboží, a to po výrazně delší dobu, než je zákonná záruka.

Další opatření v tomto ohledu hodlá přijímat i Evropská komise podle takto nově schváleného nařízení o designu výrobků. Takže je tam u každé té kategorii lhůta zhruba pět nebo sedm let, po kterou je nutné mít náhradní díly a další věci k dispozici.

Vlastní opravy

No a budu muset producenti provozovat vlastní opravny nebo si povinně někoho najímat? Jak to bude?

Výrobce bude samozřejmě moci těmi opravami někoho pověřit, ale bude nás o tom, jako spotřebitele, muset informovat.

Zmínil jste také, že podle nové směrnice budou mít spotřebitelé nárok na zapůjčení náhradních zařízení po dobu opravy. Když budu mít tedy rozbitou třeba pračku, půjčí mi jinou?

Ano, pokud to půjde, tak jinou nebo obdobnou, například repasovanou.

Od kdy by měly nové povinnosti pro výrobce platit?

Uvedené, stejně jako i další výhody, o kterých jsme nemluvili, bychom měli mít možnost využívat v zásadě do dvou let od platnosti projednávané směrnice, respektive těchto nových pravidel.

Nebudou se tedy vztahovat na kupní smlouvy uzavřené před tímto daným datem, a že i prodejci, a zejména právě výrobci, získávají čas na to, aby se na tato nová pravidla stihli připravit.