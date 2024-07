Mendelova univerzita testuje senzory na ochranu zvířat při senoseči. Už jich zachránily desítky

Zemědělci ze školního podniku Mendelovy univerzity v Žabčicích testují systém, který má při senosečích zabránit úmrtí zvířat v polích. Speciální senzory umí rozpoznat zvíře na zemi a upozornit na něj. Na polích na Brněnsku letos už zachránily několik desítek zvířat. Brno 14:11 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nainstalované senzory umí zjistit, že na zemi něco leží, zvednou čelní lištu stroje a zvuk zároveň upozorní traktoristu | Foto: Šimon Franc | Zdroj: Český rozhlas

„Teď mě to vlastně upozorňuje, že se přede mnou něco nachází, čelní lišta se zvedla. Zastavím, vylezu se podívat, když tam nic není, jedu dál.“ S traktoristou Jaroslavem Hrabcem sledujeme, jak z pole před námi utíká zajíc. Zaznamenal ho senzor, který zvířata na poli před traktorem vyhledává. Sami jsme ho přes vzrostlou vojtěšku neviděli. Ještě loni takto pod traktorem umíraly desítky zvířat, traktoristé je totiž neměli jak zpozorovat.

Zemědělci ze školního podniku brněnské Mendelovy univerzity v Žabčicích se už nemusí bát, že při senoseči neúmyslně zabijí zvířata v polích. Nově je na ně upozorňují senzory

Po návratu na polní cestu se na senzory na dlouhých bílých lištách díváme zblízka. „Asi metr před tou čelní lištou se nachází senzor, který reaguje – když tam něco leží, tak se zvedne čelní lišta. A na zadní rotačky to mám, že to akorát pípne a musím stroj zastavit sám,“ vysvětluje Hrabec.

Letos už senzory na traktoru zachránily na třicet zvířat, která by jinak traktor se sekačkou bolestivě usmrtil. Zemědělci ze školního podniku v Žabčicích při Mendelově univerzitě v Brně je testují od letošního května.

„Rozhodli jsme se pořídit tento stroj z důvodu, že jsme měli negativní zkušenosti – při každé senoseči jsme zabíjeli žací lištou divokou zvěř. Ať už to byli bažanti, zajíci nebo srnci,“ říká ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice Jakub Doležal.

Dobrovolníci v akci

Ještě než traktor se senzory na lištách vyjede sekat, vydávají se do polí dobrovolníci, kteří zvířata hledají a odnášejí je do bezpečí. I tak se ale stává, že všechna nenajdou nebo se ta už odnesená do pole vrátí. Ukazuje směrem k poli agronomka Yvona Hiclová: „Vždycky porost procházíme se psy, kteří vytlačí hlavně tu dospělou zvěř, protože mláďata srnčat psi necítí, protože nemají ještě pach. Potom nastoupí drony, kdy termovizí vidí ty zálehy. A co nenajdeme, tak lišta zamezí posečení.“

Dobrovolníky shání přes internetový portál a aplikaci Senoseč online. Díky nim i nově pořízeným senzorům letos zemědělci ze Žabčic na 1150 posečených hektarech zatím neusmrtili jediné zvíře.