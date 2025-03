Městští strážníci v Česku získávají lepší vybavení. Reagují tak na stále častější a nebezpečnější útoky

Čím dál víc strážníků v Česku chrání v případě potřeby neprůstřelné vesty, balistické přilby nebo štíty. Do moderních a účinnějších ochranných prostředků pro své strážníky investují teď města a obce napříč republikou.

Potvrzuje to vedení Svazu obecních a městských policií. Je to reakce na předloňskou tragickou střelbu na pražské filozofické fakultě i na jiné, stále častější, útoky a hrozby nožem nebo pistolí. Jak uvádí předseda svazu Martin Macháček, sbory strážníků se, co se týče výzbroje a výstroje, inspirují u policistů a pořádkových jednotek.

Obecní a městské policie teď ještě čekají, až jim zákon umožní používat i dlouhé zbraně. Novela je připravená a je jen potřeba ji odhlasovat. Velitel městské policie v Tachově Jan Habrdle doufá, že dlouhé zbraně budou mít strážníci povolené od příštího ledna.

„Takové zbraně dokážou působit na delší vzdálenost a mají i větší kapacitu zásobníku,“ vysvětluje šéf 17členného týmu tachovských strážníků, jehož součástí je nově také psovod.