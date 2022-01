Podat daně online nepůjde ještě pár týdnů ‚Může za to covid, už se to nebude opakovat,‘ slíbilo ministerstvo

Růžových papírových formulářů se lidé zatím nezbaví. Jejich elektronická verze měla být k dispozici od začátku roku, zatím je však nedostupná. A zpřístupní se nejdřív v půlce února. Co za zdržením stojí? Podle ministerstva financí jsou to personální problémy způsobené koronavirem i jednání s dodavateli. Mluvčí resortu Tomáš Weiss nicméně dodává, že taková chyba je „neakceptovatelná“. „Zajistíme, aby se v budoucnosti neopakovala,“ slibuje. Původní zpráva Praha 5:00 24. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jedná se o komplexní úpravu celého informačního systému. Dílčí náklady na jednotlivé změny nelze vyčíslit,“ tvrdí finanční správa | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Smlouvy o vývoji aplikace Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS) podepsalo ještě ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové (ANO). A to zhruba s dvouměsíčním zpožděním. Kvůli toho se posunul i start elektronického formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob, který měl být k dispozici od začátku roku.

„Z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím bohužel možné zpracovat a odeslat elektronický formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 v aplikacích EPO a DIS+,“ uvedla Finanční správa na twitteru.

❌ Opětovně upozorňujeme, že z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím bohužel možné zpracovat a odeslat elektronický formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 v aplikacích EPO a DIS+.



Na jeden ze série dotazů od uživatelů sociální sítě ještě odpověděla, že práce na systému skončí nejdříve v půlce února. Důvody zpoždění už ale správci účtu nekomentovali, server iROZHLAS.cz proto zjišťoval další detaily.

Tiskové oddělení Generálního ředitelství finanční správy – podle slov jeho zástupců notně oslabené covidem – po několika dnech sice odpovědělo, konkrétní vysvětlení ovšem také nenabídlo.

„Ke všem plánovaným změnám jsme přiřadili priority a postupně je začali implementovat do systému ADIS,“ odpověděl mluvčí Lukáš Heřtus neurčitě. A dodal, že lidé, kteří budou daňové přiznání podávat elektronicky, mají lhůtu prodlouženou o měsíc – do 2. května 2022.

Kolik bude úprava stát? „Jedná se o komplexní úpravu celého informačního systému. Dílčí náklady na jednotlivé změny nelze vyčíslit,“ tvrdí finanční správa.

Podle Michala Bláhy ze serveru Hlídač státu je ale takové tvrzení finančního ředitelství nesmysl. „Ve smlouvě jsou jednotlivé úkony vyčíslené,“ upozornil Bláha a dodal, že obvykle jde o stovky až tisíce „člověkodní“ na jeden blok úprav. Hodnoty jsou nicméně ve smlouvě začerněné, podle Bláhy má být důvodem obchodní tajemství dodavatelských firem.

Důvody?

Samotné ministerstvo financí bylo – minimálně v otázce důvodů – sdílnější. Podle jeho mluvčího Tomáše Weisse vývoj zpomalil především koronavirus.

„V důsledku omezení personálních kapacit na Finanční správě z důvodu onemocnění covid-19 se prodloužila doba přípravy analytických zadání, které jsou podkladem pro uzavření prováděcích smluv. Následně přitom došlo ke komplikacím v jednání s dodavateli a návazně s odborem hlavního architekta ministerstva vnitra,“ přiblížil mluvčí.

Redakci zajímaly i konkrétní komplikace, které za zdržením stály. Resort ale nestihl do vydání článku na zaslané doplňující otázky odpovědět.

Jeho mluvčí zároveň popřel, že by podpisy smluv nějak souvisely s politickým střídáním v čele ministerstva. „Smlouvy byly podepsány v nejbližším možném termínu. Úpravy daňového informačního systému dle platné legislativy je nutné realizovat bez ohledu na politické změny,“ vysvětlil Weiss.

Kritika z komory

Zuzana Rylová z Komory daňových poradců zpoždění kritizuje, přestože konečný termín podání je až 2. května. „Je to špatně, to v každém případě, protože vyhláška je venku. Formulář daňového přiznání komora připomínkovala někdy v polovině prázdnin. On potom vyšel, nicméně se ukázalo, že je tam jedna věcná chyba,“ nechala nahlédnout do procesu vzniku.

„Samozřejmě, že někteří už od ledna potřebují daňové přiznání kvůli úvěrům nebo prokázání finanční způsobilosti, ale formulář v papírové formě je k dispozici. Nechci ministerstvo kritizovat, když neznám důvody,“ pokračovala.

Ministerstvo si nicméně podle Weisse pochybení uvědomuje. A považuje ho za neakceptovatelné. „Zajistíme, aby se podobná praxe v budoucnosti neopakovala,“ slíbil. A dodal, že finanční úřady dostanou instrukce, aby poplatníkům vyšly maximálně vstříc a „předešlo se nežádoucím postihům“.

Problémy může zpožděné spuštění systému způsobit především držitelům datových schránek. Finanční ředitelství ale upozornilo, že povinně odevzdávají daňové přiznání on-line pouze lidé, kteří mají nástroj pro komunikaci se státem zřízený ze zákona. „Netýká se držitelů datových schránek zřízených na žádost,“ stojí na jeho webu.

„Týká se pouze případů, kdy za poplatníka činí podání daňového přiznání profesionální zástupce, například daňový poradce či advokát, který má pro roli zástupce datovou schránku ze zákona zřízenu, a dále v případě, že má poplatník zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.“

Vzhledem k termínům odevzdání daňových přiznání a dostatku formulářů v papírové a PDF podobě by tak podle ministerstva neměla nedostupnost systému lidi výrazně ovlivnit. „Domníváme se, že by stávající komplikace Finanční správy – týkající se aktualizace databáze elektronických formulářů a jejich dočasná nedostupnost – neměly mít zásadní dopad na proces podávání přiznání v tomto roce,” doplnil Weiss.

I proto resort další prodloužení termínu pro podání daňových přiznání kvůli přetrvávajícím problémům neplánuje.