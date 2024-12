Ambiciózní Motoristé chystají osamostatnění. ‚Epizoda jménem Přísaha se uzavírá,‘ tvrdí expert

Spojenectví stran Přísaha a Motoristé sobě, které velmi úspěšně zabodovalo v letošních volbách do Evropského parlamentu, nejspíš dál pokračovat nebude. Přísaha by o to dál stála, zdrženlivější jsou ale donedávna ti slabší z dvojice. Motoristé mají v posledních měsících daleko blíže k hnutí ANO než k Přísaze a už se vidí po jeho boku v příštím vládním kabinetu. Nyní se čeká na sobotní kongres Motoristů, poté bude ohledně dalšího postupu jasněji. Praha 5:00 6. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Róbert Šlachta (vlevo) a Petr Macinka | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Když v červnových eurovolbách získala společná kandidátka Přísahy a Motoristů nečekaných 10,7 procenta hlasů a dva europoslance Filipa Turka (nestraník) a Nikolu Bartůšek (Přísaha), málokdo čekal, že se tato spolupráce už znovu vůbec nemusí zopakovat.

Ohledně možného postupu ve sněmovních volbách v příštím roce existují aktuálně čtyři více či méně pravděpodobné scénáře.

První je pokračování koalice Přísahou. Ve sněmovních volbách ale musí získat dvě společně kandidující strany osm procent hlasů, ne jen pět. A to je risk, v posledním měření Medianu by se to Motoristům a Přísaze dohromady podařilo, v modelu NMS by to bylo velmi těsné, u agentur STEM a Kantar je počet hlasů nedostačující.

Druhou variantou je společnou kandidaturu zakamuflovat do nově vytvořeného subjektu, jako to udělaly v minulých sněmovních volbách Trikolora, Svobodní a Soukromníci. Na podobném vehiklu se do Sněmovny příští rok pokusí vrátit i komunisté, kteří si pro tyto potřeby založili nové hnutí Stačilo!, na jehož kandidátku vyšle KSČM spolu s ostatními menšími stranami své lidi, a tím tak obejde navyšovací klauzuli pro koalice a bude jim stačit získat pět procent.

Třetí variantou, byť trochu divokou, je, že by Přísaha překousla pokoření a nasadila by své straníky na kandidátky Motoristů. V poslední době se totiž rozložení sil obou subjektů změnilo a spíše Šlachtova partaj nyní tahá za kratší konec.

Čtvrtým scénářem je pak samostatný postup obou stran. Minimálně tedy Motoristů, Přísaha by se totiž ještě měla čas poohlédnout se po jiném možném koaličním partnerovi.

Dle informací iROZHLAS.cz je nejpravděpodobnější právě tato varianta. Motoristům totiž roste sebevědomí a vzhledem k tomu, že stranu budují a na sobotním kongresu ji ve velkém představí, nedává smysl vznik nového účelového subjektu.

„Cílem naší transformace z politického startupu v politickou stranu je, aby strana byla po kongresu připravená na to se nejenom postavit samostatně, ale hlavně se dlouhodobě podílet na politickém životě v České republice,“ říká předseda Motoristů Petr Macinka.

Stále větší rozdíly

Motoristé by měli přijmout zhruba tisícovku členů, další stovky mají v mládežnické organizaci Motorgen. I to je dalším důvodem, proč Motoristé přemýšlí spíše o samostatném postupu. Navíc akvizice Přísahy z poslední doby, ať už šlo o Václava Ševčíka z pěveckého dua Eva a Vašek, nebo to, že ji v debatě České televize před krajskými volbami reprezentoval Jaromír Soukup, vyvolalo u Motoristů zdvižená obočí a další pochyby.

Sólovému postupu by nahrávaly i velké programové rozdíly, o kterých ostatně veřejně mluví předseda středové Přísahy Róbert Šlachta i šéf výrazně pravicových Motoristů.

V eurovolbách, které rozhodlo pár témat, šly rozdíly zamaskovat, což by u sněmovních voleb vyjít znovu nemuselo. Zvlášť kdyby jejich soupeři daleko více poukazovali na to, že motoristický „ODS revival“ se vůbec nehodí k Přísaze vedené mužem, který v roce 2013 de facto ukončil vládu Petra Nečase (ODS).

„Předvolební koalice dává smysl u subjektů, které mají úplně stejný program, a nedává to smysl u subjektů, které mají úplně jiný program. Jestli se programově neshodneme, půjdeme přátelsky vedle sebe každý sám za sebe.“ Petr Macinka (předseda Motoristů sobě)

„Je strašně důležité, s jakým programem kdo půjde do sněmovních voleb, jaké budou naše priority. Petr jde se svou stranou hodně doprava, u nás je to spíš středové. Takže uvidíme. “ Róbert Šlachta (předseda Přísahy)

Námluvy s ANO

Při zpětném pohledu na poslední půlrok je patrné, že mají nyní Motoristé velmi blízko i k hnutí ANO.

V nedávném rozhovoru pro iROZHLAS.cz předseda Motoristů s poukazem na poslední průzkum Medianu, kde vyšla jeho partaj samostatně již na šesti procentech podpory, řekl: „Z jejich přepočtu na mandáty vyplýval scénář, že by mohla vzniknout vláda ANO a Motoristé sobě s těsnou většinou. To by pro nás byla úplně nejoptimálnější kombinace.“

Vzájemná náklonnost se začala rodit už v létě, kdy se europoslanci Turek s Bartůšek po boku ANO přidali do nově založené frakce Patrioti pro Evropu a v listopadu se Přísaha i Motoristé stali oficiálními členy nově založené eurostrany Patriotů.

PRESS RELEASE - PATRIOTS GENERAL ASSEMBLY - PARIS 16 NOVEMBER



At its General Assembly in Paris on Saturday 16 November 2024, the https://t.co/L7BswsoyjM party appointed the Spaniard Santiago Abascal as its new president. Mr. Santiago Abascal, the President of Vox succeeds Gerolf… pic.twitter.com/BG82JrpkJa — Patriots.eu (@PatriotsEU) November 17, 2024

V září se Motoristé angažovali spíše v senátních volbách, ty krajské zcela vypustili. A dál přitom prohloubili spolupráci s hnutím ANO. Na Břeclavsku sice podpořili kandidaturu Šlachty, veškerou svou sílu upnuli do obvodu Praha 12, kde kandidoval šéf pražských Motoristů a bývalý prominentní člen ODS Boris Šťastný.

Ten se mohl opřít o podporu „Koalice proti vládě“, jak se sami nazvali Motoristé a ANO. Získal 26 procent hlasů, skončil druhý, obhajující nestraník Pavel Fischer vyhrál už v prvním kole.

V baště automobilismu, v Mladé Boleslavi, pak ve druhém kole Motoristé podpořili kandidáta ANO Igora Karena proti nakonec vítěznému Ondřeji Lochmanovi (STAN).

V Mladé Boleslavi hrozí, že se v druhém kole voleb dostane do Senátu ocásek Danuše Nerudové a zelený Khmér z hnutí STAN Ondřej Lochman. Tak jsem dnes přijel do Turnova podpořit proti němu stojícího kandidáta ANO Igora Karena. Skalárky jistě ocení momentku s Karlem Havlíčkem.✌ pic.twitter.com/16SBtELs8w — Petr Macinka (@petr_macinka) September 25, 2024

Do senátní kampaně a sbližování Motoristů a ANO zapadla i konference Pátek třináctého na české pravici, na které v půlce září vystoupili konzervativní pravičáci Boris Šťastný (Motoristé), Filip Turek (nestraník), Patrik Nacher (ANO), Jiří Čunek (KDU-ČSL) a Jan Zahradil (ODS).

Právě europoslanec Turek může být pro osamostatnění Motoristů klíčovou personou. Ač byl jakožto lídr na společnou eurokandidátku nominován Přísahou, doporučil a prosadil jej Macinka a i svou automobilovou expertizou je typickým představitelem Motoristů, a ne Přísahy.

V rozhovoru se Seznam Zprávami řekl, že na něj Motoristé tlačí, aby za ně do Sněmovny kandidoval. „Mám takovou fanouškovskou základnu, že na pět procent to stačí. (…) Pokud bych se rozhodl kandidovat, tak na 99,9 procenta se do Sněmovny dostaneme,“ prohlásil sebevědomě.

Na sobotním kongresu Motoristů pro něj má strana připravenou speciální pozici, členem strany by však ani nadále být neměl.

Výměna pozic

Pozice Přísahy se tak po boku stále sebevědomějších Motoristů v poslední době výrazně změnila. Výsledek krajských voleb pro ni byl propadákem, když se její zástupci nedostali do žádného zastupitelstva.

Předseda Šlachta si ale sám spravil náladu v senátních volbách, když na Břeclavsku zvítězil a následně vstoupil do senátorského klubu ANO.

Podle politologa Ladislava Mrklase z Vysoké školy CEVRO ale může být jeho senátorský mandát pro Přísahu spíše Pyrrhovým vítězstvím. Jak už naznačil neúspěch v krajích, straně chybí výrazné osobnosti.

„Zvolením Šlachty do Senátu se podle mě epizoda jménem Přísaha v podstatě uzavírá, protože dosáhl svého, má vysokou funkci. Přísaha se tím vyprazdňuje coby samostatný politický subjekt,“ domnívá se Mrklas.

Přísaha v tuto chvíli vyčkává na další kroky svého potenciálního partnera. „Sledujeme vývoj u Motoristů. Volby do Evropského parlamentu ukázaly úspěšnost naší spolupráce. Jednání o tomto započnou po kongresu Motoristů. Všechno má přirozený vývoj, do (sněmovních) voleb zbývá ještě hodně času. Kandidátní listiny a jména budou podávány až v létě a do té doby se může stát ještě ledasco,“ říká Šlachta.

Změna dynamiky

Preference Přísahy rostly od začátku letošního roku, od léta začaly jednotlivé výzkumné agentury postupně měřit samostatně i Motoristy a aktuálně už se jejich pozice prohodily. U Medianu, NMS, STEM i Kantar CZ mají Motoristé vyšší podporu než Přísaha.

„V datech se nám ukázalo, že výsledek evropských voleb dodal podporovatelům Motoristů, kteří je měli na druhém či třetím místě, jistotu volby,“ popisuje analytička NMS Tereza Friedrichová.

A ostatně i na této změně dynamiky staví Motoristé své současné sebevědomí i víru, že by dokázali uspět i sami.

„Spolupráce s nimi nebyla špatná a s předsedou Šlachtou se máme lidsky rádi, jsme přátelé a přáteli určitě zůstaneme. Ať to dopadne tak či onak. (…) Jsme oba nad věcí, je nám víceméně jedno, jak to dopadne a na našich vztazích to určitě nic nezmění.“ Petr Macinka