Na místě bývalých odkališť MAPE u Mydlovar má vzniknout sto hektarový solární park

Záměr postoupil do další fáze. Podle zjištění Českého rozhlasu skupina ČEZ jako hlavní investor založila dceřinou firmu, která uzavřela kvůli projektu nájemní smlouvu se státním podnikem DIAMO. Některé okolní obce ale s výstavbou fotovoltaických panelů dál nesouhlasí a stěžují si, že jsou o záměru málo informované. Mydlovary/Dívčice 23:49 30. října 2024

„My v podstatě pořád nic nevíme, nikdo nás o ničem neinformuje, naše územně plánovací dokumentace využití odkališť ani na budování solárních parků nepřipouští a neumožňuje,“ popisuje nezávislý starosta Dívčic Miroslav Stulík.

Právě Dívčice jsou jednou ze čtyř obcí, které mají bývalé odkaliště MAPE ve svém katastru. Velká část lagun, které dříve sloužily pro chemickou úpravu radioaktivního uranu, už je dnes zrekultivovaná. Vedení obce se ale obává, že instalace solárních panelů sanované vrstvy poškodí.

Jak uvedl Miroslav Stulík, je tu obava, že instalace solárních panelů sanované vrstvy poškodí a že instalací solární elektrárny dojde k uložení kabeláže do země a může dojít k průsaku vody do tělesa odkaliště a tak vlastně k úniku nebezpečných prvků vlastní ven do ovzduší.

O tom, že dceřiná společnost ČEZu FVE Mydlovary uzavřela se státním podnikem DIAMO nájemní smlouvu, se vedení obce dozvědělo z registru smluv.

Uzavření nájemní smlouvy s DIAMEM potvrdila i skupina ČEZ. Týká se plochy zhruba 105 hektarů, tedy necelé poloviny rozlohy bývalých odkališť MAPE. Vedoucí útvaru jaderná komunikace ČEZu Petr Šuleř aktuální postup označil za standardní a zároveň odmítl, že by instalace panelů mohla být pro životní prostředí riziková.

„Řada zkoušek a analýz jednoznačně dokazuje, že k jakémukoliv negativnímu narušení nedojde a projekt nijak neovlivní okolí. Naopak jde o využití bývalých odkališť uranové rudy, tedy typických tzv. brownfieldů, jejichž jiné smysluplné využití je přinejmenším sporné,“ vysvětlil Petr Šuleř.

Komunikaci s obcemi ohledně projektu naopak ČEZ podle Petra Šuleře považuje za dostatečnou:

„Kromě řady schůzek, ukázek přímo na místě a dalších akcí jsme se setkali přímo se zastupiteli. Speciálně pro ně vznikly materiály, které mají k dispozici,“ sdělil Petr Šuleř.

Přeměnu části bývalých odkališť na solární park aktuálně řeší 12. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. V rámci tohoto procesu zaznamenali krajští úředníci k projektu několik námitek. Jednu z nich měla třeba i další dotčená obec Olešník, jak už dříve popsal nezávislý starosta Milan Kotýnek.

„…bychom nejlépe odstranili z tohoto odkaliště K3, který vlastně se nachází co nejblíž u vsi. A jelikož už je sanované ze tří čtvrtin a už splývá vlastně s prostředím i s loutkami, už je vidět, že se tam zelená tráva.“

Dvanáctou aktualizaci zásad územního rozvoje by zastupitelé Jihočeského kraje měli schvalovat nejpozději na podzim příštího roku. Obec Dívčice teď zvažuje, že kvůli projektu solárního parku nechá vypsat místní referendum.

