Na pomoc lidem po povodních se ve sbírkách sešlo asi 95 milionů. Přes polovinu vybral Člověk v tísni

Minimálně 95 milionů korun dosud veřejnost přispěla do sbírek, které na pomoc lidem postiženým nynějšími záplavami v Česku zorganizovaly nevládní organizace. Více než polovinu uvedené částky k úterku vybrala organizace Člověka v tísni a téměř 20 milionů Charita ČR. Praha 15:27 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolníci pomáhají dovážet jídlo do zaplaveného Domova pro seniory IRIS (16. září 2024) | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Na sbírkové konto Člověka v tísni lidé k úterním 8.00 poslali 51 milionů korun a do veřejné sbírky organizace Adra přispěli 14,3 milionu korun. Aktuální výše sbírky Diakonie ČCE je 3,3 milionu korun, uvedla zástupkyně organizace Eva Kubištová.

Charita ČR podle mluvčího Jana Oulíka k úterku shromáždila 18,5 milionu korun. Téměř tři miliony korun se sešlo ve sbírce, kterou spustil portál Donio.cz. Do sbírky Českého červeného kříže (ČČK) dárci dosud přispěli 5,8 milionu korun, uvedl jeho prezident Marek Jukl.

Sbírky pořádají i další organizace, třeba Husitská diakonie a Církev československá husitská, Konto Bariéry, Armáda spásy nebo Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Sbírky na pomoc zasaženým povodněmi Adra: 66888866/0300 či web



66888866/0300 či web Charita ČR: 44665522/0800 či sms, web

44665522/0800 či sms, web Český Červený kříž: 333999/2700 nebo web

333999/2700 nebo web Člověk v tísni: 72027202/0300, web

72027202/0300, web Diakonie: 2100691426/2010 nebo sms, web

2100691426/2010 nebo sms, web Potravinové sbírky lze najít na webu

lze najít na webu Donio: sbírku lze najít na webu

Informace o kontech získají zájemci na webových stránkách jednotlivých neziskových organizací nebo na portálu darujme.cz. Pomoci lze také materiálními dary, které přijímají zejména Potravinové banky a oblastní pobočky charity.

Sbírku zorganizovala také Opava, která patří k nejvíce postiženým městům v Moravskoslezském kraji. Voda tam zatopila několik okrajových částí a vylila se i do lokality sídliště Kateřinky, kde bydlí 12 000 lidí. Finanční dary ze sbírky organizované ve spolupráci s Českým červeným křížem půjdou přímo na pomoc ve městě a okolí a lidé je mohou podle údajů na facebooku zasílat na účet města 1842619349/0800 s variabilním symbolem 15092024 a poznámkou pro příjemce DAR – POVODNĚ 2024.

Z pomoci Člověka v tísni by ještě v úterý měl do Hlučína na Opavsku mimo jiné dorazit kamion s 22 500 litry vody, která bude následně distribuována do zasažených obcí. Pro 2500 lidí by tak měla voda stačit asi na dva dny, uvedl Ladislav Bruštík z Člověka v tísni.

Nouzové linky Krizová telefonická Linka seniorů Elpida: 800 200 007

SMS tísňová linka pro neslyšící: 603 111 158

Linka bezpečí: 116 111

Linka první psychické pomoci: 116 123

Infolinka Úřadu práce pro čerpání mimořádné pomoci: 800 779 900

Krizová informační linka pro Pražany: 800 100 000

Červený kříž, krizová linka: 607 880 988

Linka pro oběti povodní Charity ČR: 737 234 078

Infolinka Dopravního podniku hlavního města Prahy v nepřetržitém režimu: 296 191 817

Poradenská linka ministerstva vnitra: 974 834 688

Středočeský kraj, krizová linka: 800 440 430

Olomouc, bezplatná povodňová linka: 800 606 800

Jihočeský kraj, krizová linka: 800 100 450

Šumperk, krizová linka: 583 388 777

HZS Libereckého kraje, informační linka: 950 471 671

Dvůr králové nad Labem, krizová linka: 737 226 970

Šternberk, krizové linky: 733 423 722, 732 686 236, 737 213 937

Bohumín, krizová linka: 731 531 731

Karviná, krizová linka: 596 387 322

Zábřeh, krizová linka: 737 518 492

Uničov, krizová linka: 725 023 980

Ostrava, zelená linka Městské policie: 800 199 922

Opava, telefonní povodňová linka pro občany: 553 756 621

Prostějov, krizová linka: 605 236 431, 605 343 348

Jeseník, krizová linka: 584 401 260 nebo 702 014 008

Český Krumlov, krizová linka povodňové komise: 771 505 065

Povodí Vltavy, linka pro mimořádné události: 257 329 425, 724 067 719

Povodí Odry, nepřetržitá služba: 596 612 222

Povodí Labe, nepřetržitá služba: 495 088 720

Povodí Moravy, povodňová a havarijní pohotovost: 541 211 737