Devítičlenná rodina a pětaosmdesátiletá paní s chodítkem. Hasiči a policie s čluny evakuovali Přívoz

Z ostravské čtvrti Přívoz hasiči zachránili stovky obyvatel zaplavených domů. Část kolem ulice Palackého zatopila voda z protržené hráze u řeky Odry. Do bezpečí zamířili lidé na člunech anebo vrtulníkem. Pětaosmdesátiletá místní obyvatelka Margot hasičům poděkovala za to, že jsou tak „mocní" a dokázali ji oknem a v gumovém člunu evakuovat, ačkoliv používá chodítko. Ostrava 14:14 17. září 2024

Záchranná operace v Přívozu trvala až do noci. Městskou část měla ochránit protipovodňová hráz na pravém břehu řeky Odry, ta se ale kvůli vadám protrhla. Po ulici Palackého tak znovu jezdily čluny jako při povodních před sedmadvaceti lety. Pro stovky lidí teď radnice zajišťuje nouzové ubytování.

„My jsme ráno vstali a už tam bylo tak přes metr a půl vody,“ popisuje jeden ze skupiny evakuovaných. Devítičlenná rodina trochu promočená a jen s malými taškami na osobní věci nastoupila do evakuačního autobusu. Ulevilo se jim, že jsou zachránění, ale neví, co s nimi bude.

Pětaosmdesátiletá Margot naopak vypadá, že si nečekané dobrodružství docela užívá.

„Na loďce jsem přijela. Vyndávali mě přes okno, jinak to nešlo. Ještě že jsou ti hasiči tak mocní, že mě přendali,“ říká důchodkyně, která používá chodítko.

Čas evakuace bude muset přečkat v dočasném ubytování. Radnice ho zařídila na studentských kolejích nebo v sociálních zařízeních. Až se zaplní, dojde na rozkládací lehátka v tělocvičnách.

Margot dodává, že doufá, že svůj byt najde po návratu v pořádku. „Protože si už nebudu kupovat nové věci ve svém věku,“ říká Margot.

Na Julia s rodinou zase počkala sestra. „My tu máme auto zaparkované nahoře. Jedeme si po svém do Zábřehu. Ráno budu muset do roboty, do školy,“ řekl muž. I on přemýšlí, jak to bude vypadat, až se vrátí do domku na Palackého ulici. Nedávno si pořídil nový kotel a jeho sklep je teď zalitý vodou stejně jako domy všech jeho sousedů.