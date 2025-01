Na pražské lince 42 jezdí nově zrekonstruovaný historický vůz, v ostrém provozu skončil před 58 lety

Tramvaj mevro je stará víc než 76 let, přesto je nyní v plné kráse a síle připravená vozit cestující. Proces opravy ale nebyl jednoduchý.

„Najít někoho, komu se podařilo v poslední době opravit a zprovoznit vůz staré stavby, který byl předtím v neprovozním stavu, je hodně těžké. Lidé, kteří je umí spravovat, už skoro neexistují. A ti, kteří jsou ochotni takovou věc udělat za přijatelné peníze, už tuplem neexistují,“ říká Jan Šurovský, technický ředitel Povrchové dopravy pražského dopravního podniku.

Mevro je vzdáleným příbuzným legendárních tramvají v Miláně. Oba typy vozů vycházely z americké koncepce Peter Witt. Milán tyto vozy zavedl do provozu na konci 20. let. Praha to vnímala jako inspiraci. Na rozdíl od vozů v Miláně byly ale ty pražské o něco horší.

„Měly jenom dvě nápravy a tuhý podvozek, jako se používal na těch otevřených tramvajích, takže až tak progresivní to nebylo. Nicméně ty vozy už byly celokovové. Vy sice vidíte dřevo, ale to už není v nosné roli. Jsou tu i zavírací dveře a řidič už seděl. Vozy byly jednosměrné. To znamená, že měly jen jedno stanoviště, dveře jen na jedné straně. A začalo to tzv. ponorkou. Šla totiž uzavřít, tak proto se říkalo, že je to jako v ponorce,“ vysvětluje ředitel.

Mezinárodní výstava rozhlasu

Takzvané ponorky vznikaly od roku 1935. Původně byly jen dvoudveřové. Vzadu dveře chyběly, protože se prostor využíval pro místa na sezení určená cestujícím do velké dálky, například do Zahradního města. To se ale s dalším vývojem také změnilo.

„Poslední série, která byla dodaná po válce, nebyla přímo takzvaná ponorka. Vozidlo totiž dostalo i třetí dveře dozadu, protože všude byla spousta lidí, tak aby se vůbec dalo zezadu vystoupit. Takže už to nebyla ponorka a vozidlo dostalo i novou přezdívku. V Evropě v té době v roce 1948 probíhala Mezinárodní výstava rozhlasu, která měla zkratku MEVRO a ten název byl úplně všude. A tak vznikla i přezdívka těchto tramvají,“ doplňuje Šurovský.

Tramvaj evidenčního čísla 3098, která teď nově opravená jezdí po Praze, byla úplně posledním vozidlem tzv. staré stavby, to znamená dvounápravová a s přímým řazením stupňů. Po té přišly další nové typy tramvají a mevro bylo z provozu, hlavně kvůli své složité konstrukci, vyřazeno jako první. U nás jsme s těmito vozy skončili už někdy v roce 1967, v Miláně se ale dodnes hojně využívají v běžném provozu.