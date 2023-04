K retro tramvajím přibyly autobusy. Praha má nové historické linky busů, flotilu chce dál rozšiřovat

Nadšenci pro městskou hromadnou dopravu můžou v Praze jezdit historickou autobusovou linkou. Dopravní podnik vůbec poprvé vypravuje do ulic pod označením K vozy, které už běžně v provozu vídat nemůžeme. Autobusy tak nově doplňují speciální tramvajové retro linky 41 a 42. Praha 15:03 29. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V některých místech bude možné z historického autobusu přestoupit i na retro linku tramvaje | Foto: Václav Holič | Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Zatím bude na historické lince K jezdit šest autobusů z přelomu tisíciletí, které si většina cestujících bude pamatovat ještě z provozu na běžných linkách. Třeba jako vysokopodlažní červenobílá Karosa, která vyjela na první testovací jízdu.

V ulicích Prahy můžete o víkendech vidět nově i historické autobusy s označením K. Více v reportáži Adama Bejšovce

„V tuhle chvíli máme dvě dvanáctimetrové vysokopodlažní Karosy, k nim máme dvě kloubové a tu flotilu doplňují už i dva nízkopodlažní autobusy. Budou se střídat a občas budou nasazovány i muzejní exponáty,“ říká technický ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Jan Šurovský.

Okružní trasa začínající i končící v obratišti na Strahově částečně kopíruje tu, kterou jezdil vůbec první trolejbus v Praze. Spoje tak budou jezdit kolem Muzea MHD u Vozovny Střešovice nebo přes zastávku U Matěje, kde trolejbus od třicátých do padesátých let minulého století končil. A to pod stejným označením jako nová retro linka.

„Našim cílem bylo, aby se nepletla s běžnými linkami, protože na ní bude platit zvláštní tarif. Písmeno K, to byla první trolejbusová linka, která vedla na tu konečnou U Matěje, a i té první trolejbusové lince předcházela linka autobusová, už od prvního července 1930 jezdila na Hanspaulku,“ dodává.

V některých místech bude navíc možné z historického autobusu přestoupit i na retro linku tramvaje.

Karosa B951E ev. čísel 4998 | Foto: Václav Holič | Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

V plánu jsou i starší vozy

Muzeum MHD chce do budoucna flotilu autobusů rozšířit, říká jeho ředitel Petr Malík.

„Plánujeme, že budou i nějaké starší vozy, nejenom ty ze začátku 21. století nebo z jeho první dekády. Chtěli bychom i nějaké z 80. a 90. let. Budou to asi staré karosy, ještě sedmistovky. Záleží, co se podaří sehnat. Na ukázku se samozřejmě objeví i ty nejstarší autobusy, třeba autobus RO, který je z 50. let,“ plánuje ředitel muzea Petr Malík.

Podle plánu by ještě letos měla začít stavba nové haly v muzeu MHD, kde by historické spoje měly být i vystavené. Muzeum se už teď přitom řadí mezi nejnavštěvovanější místa v Praze, říká náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

„Od víkendu muzeum přivítá letošního desetitisícího návštěvníka. V rámci historické tramvajové linky 42 jsme letos už svezli více než 4000 zákazníků, takže to vypadá na rekordní rok. Zcela logické se teď zdá doplnění dopraváckých turistických atrakcí,“ očekává Hřib.

Retro autobusy budou stejně jako tramvaje jezdit o víkendech, v létě i ve středu. Cestující si na jízdu musí koupit speciální lístek.

Karosa B961 ev. čísel 6379 | Foto: Václav Holič | Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy