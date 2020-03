Nákup a distribuci pomůcek by mělo řešit jen vnitro, shodli se hejtmani. ‚Systém tak již funguje,‘ řekl Babiš

Kraje žádají o centralizaci nákupů a distribuce ochranných pomůcek pod ministerstvo vnitra. Po jednání hejtmanů s krizovým štábem ministerstva vnitra to řekli hejtman Vysočiny pověřený řízením Asociace krajů Jiří Běhounek a ministr vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD). Podle Běhounka se situace se zásobami v regionech komplikuje a je jich tam nedostatek. O situaci chce jednat přímo s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Praha 20:47 27. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek chce o systému distribuce pomůcek jednat přímo s předsedou vlády | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Chceme, aby se systém centralizoval. Chceme o tom jednat s vládou. Zjišťujeme, že v tom je moc komplikací, zádrhelů a nejasností. Chtěli bychom si to vyjasnit,“ řekl Běhounek po jednání. Požádal tak o osobní účast na pondělním jednání kabinetu.

Očekává, že kraje by přes víkend měly dostat dodávky ochranných pomůcek. Množství, které do regionů plyne, je podle něj stále nedostatečné. Běhounek přitom odkázal i na nákazu koronavirem v domovech pro seniory.

„Situace se komplikuje velice rychle a dramaticky, pokud se nějak zásadně nezmění způsob distribuce materiálu, tak to nebude fungovat,“ uvedl. Dodal, že tabulky s počtem roušek, respirátorů a dalších pomůcek, které mají být rozváženy přes víkend, dostane v pátek večer.

Podle Hamáčka jsou ochranné pomůcky alfou a omegou v boji proti epidemii v domovech důchodců. „Bavíme se o zefektivnění systému distribuce a všichni hejtmani požadují, aby se to všechno centralizovalo pod ministerstvem vnitra. To je závěr, se kterým pan hejtman seznámí premiéra,“ uvedl Hamáček po hodinu a půl trvající telekonferenci s hejtmany.

Babiš výzvě nerozumí

Vedle ministra se telekonference účastnil také šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Původně se v souvislosti s konferencí hovořilo i o možné účasti premiéra, ten měl podle Hamáčka nakonec jiné povinnosti. Hamáček předpokládá, že Běhounka předseda vlády vyslechne během jednání vlády v pondělí.

Premiér Andrej Babiš (ANO) později v reakci na vyjádření hejtmanů napsal, že zásobování krajů, jejich nemocnic a záchranných služeb má na starosti vnitro prostřednictvím hasičů. „Ministr vnitra zorganizoval z Číny letecký most na dodávky ochranných pomůcek, tak té žádosti nerozumím, uvedl.

Také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček později zdůraznil, že vnitro má hlavní roli už nyní. „My tam dáváme průběžné požadavky, řeší se to na krizovém štábu a myslím, že to funguje a vykrývá se to docela spravedlivě,“ dodal Havlíček.

