Návrh na projednání psychického zdraví Petra Fialy byl pouze zastírací manévr, míní Pekarová Adamová

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve svém dvouhodinovém proslovu ve Sněmovně neúspěšně navrhoval projednat psychický stav premiéra Petra Fialy kvůli jeho nedávným výrokům o zvýšení českých platů na úroveň německých během pěti let. „Byla to jenom taktika, jak odvádět pozornost od svých vlastních průšvihů," řekla pro Radiožurnál předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Podle šéfa poslanců SPD Radima Fialy šlo o glsoování. Rozhovor Praha 21:22 22. listopadu 2024

Pane Fialo, od premiérů jsme v minulosti slyšeli mnoho různých vizí, slibů, podivností. Nikdy jste ale nenavrhovali jednat o jejich duševním zdraví. Proč poslanci SPD, kteří byli přítomní, hlasovali tentokrát jednomyslně pro?

Protože samozřejmě ty výroky Petra Fialy jsou naprosto nerealistické, nereálné a jsou to takové sliby. Koneckonců všichni vědí, že z nás dělá koalice populisty, a teď bych řekl, že to byl absolutní vrchol.

Vy jste nikdy předtím od politiků neslyšel nerealistické sliby a populistické sliby?

Radim Fiala: Samozřejmě, že slyšel, ale je potřeba na to upozornit, že to je nerealistické, abychom za čtyři roky měli platy jako v Německu. To ani není pohádka, to byl komiks. Takže já jsem přesvědčen, že je potřeba na to lidi upozornit, že to není pravda, že je to jinak.

Ale není takové jednání a jeho podpora potom zraňující a urážlivé třeba vůči lidem, kteří jsou opravdu duševně nemocní?

Radim Fiala: Tak to si myslím, že to je složitá otázka, taková sugestivní.

Není to už za hranou označovat někoho za duševně nemocného?

Radim Fiala: Ono je to složité. Když bylo minulé volební období, tak já si pamatuji, že poslance Andreje Babiše označovali za zloděje. Dokonce schůze měla název O zloději Andreji Babišovi a podobně. Pak se prokázalo i u soudu i u vyšetřování, že to tak nebylo.

Ono je to samozřejmě dvousečné. Myslím si, že je to z obou dvou stran. Chtěl bych říct, že ten boj koalice s opozicí je ve všech parlamentech světa snad kromě Severní Koreji. Koneckonců třeba v Anglii musí spíkr občas křičet na poslance, protože také hlasitě...

Byl to jen zastírací manévr

Ano, to určitě, my právě teď mluvíme a hledáme hranici, co ještě je přípustné a co už je za hranou. Paní Pekarová Adamová nedopustila jste se trošku podobného faulu, když jste se před tím opakovaným hlasováním o tom, jestli bude bod o duševním zdraví premiéra zařazen na jednání z pozice předsedající, poznamenala, že někteří poslanci si možná mysleli, že hlasování bylo o expremiérovi?

Chci jenom tady k tomu říci, že takovéhle glosy se tady stávaly opakovaně za všech předsedů a všech předsedajících schůzí z minulosti.

Jenom když to dnes bylo směrem k opozici, tak ji to rozlítilo, protože oni sice rány rozdávají, ale neumějí, nechtějí je přijímat. Já jsem to pak opravdu uvedla na pravou míru tím, že šlo o humor. Z hlediska pana Babiše rozhodně o humor nešlo. Od něj to byla jenom taktika, zastírací manévr, jak odvádět pozornost od svých vlastních průšvihů.

Nedávno, tak jak také rozhlas informoval, prohrál soud a byl uznán ze střetu zájmů. Nedávno také místo třetího čtení hlasování o důchodové reformě byl na nákupech v Miláně. Navíc se ho předsedkyně klubu Schillerová zastávala, že jsou to vážné osobní důvody.

Myslím, že on má teď tolik másla na hlavě, že se snaží zkrátka svojí hrubou a opravdu dehonestační rétorikou, kdy hloubí dno toho, co sám už kdy v minulosti předváděl, tak se snaží odvádět jenom pozornost právě od těchto svých přešlapů a destruovat opakovaně jednání Poslanecké sněmovny.

Není to v tomto volebním období bohužel nic nového. Ze strany opozice k takovým destrukcím dochází velmi často opakovaně. Oni využívají ten prostor k tomu, aby tvrdili, jak neřešíme problémy lidí, ale blokovali to, abychom mohli přijímat zákony, které řeší problémy lidí. Takže si protiřečí.

Pane Fialo, přijde vám, že osobní urážky patří na půdu Sněmovny, nebo by bylo lepší, kdyby tam nezazněly?

Samozřejmě já jsem pro takovou, řekl bych, „normální“ formu, argumentační formu, kdy potřebujeme opravdu jednat o těch zákonech a musíme vysvětlovat, proč máme jiná řešení, jiná řešení má koalice, jiná opozice. Co je na tom správně, co je na tom špatně, podle našeho názoru.

Potom se musím znovu zeptat. Proč vaši poslanci to podpořili tím, že hlasovali pro to, aby se duševní stav premiéra projednával ve Sněmovně? Jestli to nepřispívá právě k tomu, že se pak ve Sněmovně nejedná o zákonech, ale řeší se takovéhle věci.

Radim Fiala: Samozřejmě, je to glosování, jak řekla paní předsedkyně Pekarová.

Všichni ví, že takový bod neprojde na jednání Sněmovny a je to snaha upozornit na to, že to, co řekl Petr Fiala u Václava Moravce, je nereálná záležitost, že to fakt byla komedie a že to je velmi zvláštní až úsměvné. Takže z toho důvodu si myslím, že ta glosa tam přišla.

Návrh o úpravě pravidel jednání

Paní Pekarová, pokud vám takové jednání, které bylo motivováno zřejmě snahou o obstrukce, vadí, proč potom většina TOP 09 ani vládní koalice nehlasovala pro návrh Olgy Richterové z Pirátů, aby Sněmovna začátkem prosince rozhodla o úpravě pravidel svého jednání s cílem omezit takové obstrukce?

Víte, někteří kolegové se domnívají a obávají, že takovýto postup, kdybychom odhlasovali usnesení třeba zkrácení možnosti vystupování těch, kteří mají přednostní práva, tak vyvolá úplnou paralýzu Sněmovny.

Opozice je tady v tomto případě natolik nekonstruktivní, že je ochotná zablokovat jednání. Viděli jsme soutěže v tom, kdo bude mluvit déle, 11 hodin, 10 hodin a podobné rekordy se tady snaží trhat.

Připomínám, že jednací den Poslanecké sněmovny stojí daňové poplatníky 4 miliony korun, a že my jsme třeba v tomto týdnu mohli projednat 29 zákonů ve třetím čtení, tedy v tom finálním hlasování, a projednali jsme právě i kvůli takovýmto obstrukčním projevům, jako byl dnešní projev Andreje Babiše, necelou desítku.

Opravdu máme podle jednacího řádu možnosti projednávat věci ve třetím čtení jenom několik hodin týdně, a když je pak Andrej Babiš dvě a půl hodiny zablokuje takovýmto dehonestačním projevem který, to souhlasím naprosto s tím, že ještě navíc vlastně využívá psychických chorob, duševního zdraví a dehonestuje vlastně tímhle způsobem.

Návrh Olgy Richterové by tedy tohle obstrukční jednání, vím, že vy jste byla pro, ale většina vašich kolegů ne, tak ten její návrh by to neomezil podle nich?

Markéta Pekarová Adamová: Možná by omezil ty jednotlivé dlouhé řeči, ale oni by se dali vést opakovaně, takže to opravdu není úplně ta cesta, která by vedla k tomu výsledku.

Vidíme, že tady v tomto volebním období byla schopna opozice zablokovat pultík, kdy odmítali vůbec odejít z řečniště, ať už Andrej Babiš, tak pak ho obklopila celá ekipa jeho podporovatelů z obou opozičních stran... Tato opozice je schopná všeho.

Mandátový a imunitní výbor

Pane Fialo, předseda SPD Tomio Okamura dostal před časem od mandátového a imunitního výboru Sněmovny pokutu 20 tisíc korun za to, že přirovnal poslance Bartoška k Hitlerovi. Neměl by ty výroky Andreje Babiše taky řešit mandátový a imunitní výbor, aby to bylo padni komu padni?

Jsem přesvědčen, že aby to řešil, nebo vím to, že aby to řešil mandátový imunitní výbor, tak musí někdo podat oznámení na mandátový imunitní výbor, že se mu to nelíbí. Stejně tak, jak to podal Jan Bartošek na Tomia Okamuru.

Poslanci SPD to nebudou, když se jejich předsedovi stalo něco podobného?

Radim Fiala: Ne, to určitě nebudou, protože to podle mě nemá cenu. Mandátový imunitní výbor, jako každý výbor Sněmovny, má většinu koaličních poslanců. To znamená, že my tam můžeme podávat, co chceme, a oni to stejně přehlasují. Takže nemá smysl tam podávat cokoliv.

Já jsem se ale chtěl vyjádřit ještě k té Olze Richterové a k pirátským návrhům, že by se omezila přednostní práva. Taky si myslím, že to nic neřeší a zvednout na to ruku SPD nemůže. My v opozici máme například v SPD dvě přednostní práva, pan předseda a já jako předseda poslaneckého klubu. Koalice, a to mně paní Pekarová určitě potvrdí, má 16 ministrů, v této době má 16 práv.

Ano, takže si myslíte, že by měli stejně více času?

Radim Fiala: Oni by měli dvacet pětkrát půl hodiny a my bychom měli dvakrát půl hodiny. Oni by toho využívali i v tom, že by nás mohli očerňovat a my bychom se nemohli ani bránit.

Takže ani pro vás by ten návrh nic neřešil. Paní Pekarová Adamová, vy budete navrhovat výroky Andreje Babiše projednat v imunitním a mandátovém výboru?

Víte, říkala jsem to v té první odpovědi. O co šlo Andreje Babišovi? O to, aby odvedl pozornost od svých vlastních průšvihů, od toho, že jeho voliči určitě neradi vidí, že dává přednost svým nákupům s rodinou v Miláně místo toho, aby hlasoval o důchodové reformě.

Ano, to jsme slyšeli. Budete tedy nějak dál postupovat?

Markéta Pekarová Adamová: Proto si myslím, že by to jenom pomáhalo jemu právě plnit si tento cíl, který on tímhletím zamýšlel.

Aspoň tady pan Fiala byl ochoten s námi dnes o tom diskutovat, ale za hnutí ANO, ani nikdo nebyl určitě ochoten se tohoto pořadu účastnit, protože si myslím, že byste primárně zvali někoho, kdo by hájil samotného svého předsedu. A vidíte, ani tohle nemají chuť a nějakou vůbec odvahu činit a hájit a stavět se za svého předsedu.