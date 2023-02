Inflace byla kolem 15 procent, ale potravináři zdražili o 35 až 50 procent. Prověřme to, vyzývá Prouza

Zástupci zemědělců a potravinářů jednali s premiérem o rostoucích nákladech na výrobu a o údajném tlaku obchodních řetězců na zlevnění. Výsledkem schůzky je podle prezidentky Potravinářské komory Dany Večeřové to, že vláda ceny potravin prověří od zemědělců až po prodejce. „Bude jenom dobře, pokud to prověří někdo nezávislý – nemůže to ale být ministr zemědělství,“ řekl pro Radiožurnál prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Rozhovor Praha 15:49 4. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Premiér pověřil ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) svolat v této věci společnou schůzku. Už se ví, kdy bude?

Obávám se, že nevíme, protože pan ministr se neozval. Pan ministr s námi zásadně nekomunikuje. Občas napíše nějaký dopis. Když mu odpovíme, už se nikdy neozve. Rok se snažíme, aby se uskutečnila jednání po celé té zemědělsko-potravinářsko-obchodní vertikále. Pan ministr si na to nikdy nenašel čas a já jsem velmi zvědavý, jestli teď vůbec najde odvahu takové jednání svolat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Polední publicistika s Vladimírem Krocem

A jak se na ten plán prověřit ceny potravin díváte? Mohlo by to vnést jasno do dlouhodobé diskuze o tom, jestli jsou ceny potravin v celém tom řetězci nastaveny férově?

Já jsem do toho vnášel už i data Českého statistického úřadu. Když se podíváte na celková čísla inflace, tak nákupní košík – potraviny, nápoje, tabák – loni zdražovaly o nějakých 13,1 procenta. Celková inflace byla asi 15 procent, ale ceny potravinářů, ceny zemědělské výroby, zejména v rostlinné, rostly o 40 až 50 procent, v živočišné výrobě zhruba o 35 procent.

Čili je vidět, kdo si skutečně navyšoval ceny. Data statistického úřadu jsou absolutně jasná a to je možná důvod, proč tady agrobaroni hrají tuto mediální hru. Protože nechtějí slyšet fakta. A myslím si, že bude jenom dobře, pokud to prověří někdo nezávislý – a to, obávám se, nemůže být ministr zemědělství, který zodpovídá jenom za jednu část. Měl by to být někdo úplně jiný.

Pro pomoc už přicházejí i matky s dětmi, které mají partnera, upozorňuje šéfka potravinové banky Číst článek

A kdo tedy?

Myslím, že to může být ministr financí. V konečném důsledku by to ale měl být antimonopolní úřad, protože mě trošku překvapila Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory, že ve vyjádření mluvila o konkrétních úpravách cen, což je věc, kterou zákony zakazují.

Pokud potravináři takto veřejně přiznávají, že koordinují mezi sebou cenová vyjednávání, v každé civilizované zemi by to znamenalo okamžitý zásah antimonopolního úřadu. A myslím si, že tady je potřeba si jasně říct, jak probíhá koordinace potravinářů při cenových vyjednáváních.

A nemůžete v tomto směru dát nějaký podnět?

Já pevně věřím, že antimonopolní úřad slyšel ta vyjádření a že bude konat, protože v minulosti zasahoval. Zasahoval třeba proti pekařům, kteří se snažili zhruba před půl rokem koordinovat přes svůj svaz právě navyšování cen.

Takže si myslím, že si antimonopolní úřad velmi pečlivě tyto věci hlídá a že to je nakonec ta správná autorita, která má hlídat čistotu hospodářské soutěže.

Čas zlevnit?

Dá se na nějaké konkrétní potravině, dejme tomu cukru, o které mluvil předminulý týden ministr zemědělství, ukázat, kdo si v tom řetězci dává jakou přirážku? Ministr Nekula poukázal na to, že zatímco cukrovary začaly cukr prodávat o šest korun dráž, v obchodech ceny vzrostly na dvojnásobek, takže se cena za kilogram cukru zvedla ze zhruba 18 na 32 korun.

To je právě problém s panem ministrem Nekulou, který – a já budu i politický – řekl, že mu podřízení dávají špatné informace, protože v Česku se zhruba 80 procent cukru prodává ve slevových akcích v průměru za 20 korun, nikoliv za 32. Kdyby to pan ministr chtěl vědět, tak by si to mohl zjistit velmi rychle.

Ceny výrobců meziročně rostly. Nejvíce se navýšily v zemědělství a u průmyslových výrobců Číst článek

Cukr je velmi zvláštní komodita. Jiné potraviny se nakupují průběžně. U cukru asi dělají aukce na dodávky jednou za rok, vždycky na podzim. Loni na podzim všichni cukrovarníci v Česku zvedly své ceny dodávek zhruba o 100 procent. Rozumím tomu, že z nějaké části doháněli ztráty, které měly, protože ty ceny jsou opravdu na rok dopředu.

Otázkou ale je, jak moc jenom doháněli ztráty a jak moc zkusili využít aukcí k navyšování cen. To je přesně věc, kterou má smysl prověřit. Má smysl podívat se na ziskovost.

Statistický úřad ve svých datech jasně říká, že nejziskovější v celé té vertikále jsou velcí čeští zemědělci se ziskovostí kolem 13 procent. Potravináři a obchod jsou někde kolem čtyř až pěti procent.

Na jednu stranu to vypadá, že by potraviny mohly zlevnit. Od ledna platí cenový strop na energie. V Evropě zlevňuje mléko, pšenice, kukuřice. Prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová ale říká, že výrobci ještě do svých cen nepromítli zvýšené náklady a že obchodní řetězce na ně přitom příliš tlačí, aby šli minimálně o pět procent dolů. Tedy je, nebo není čas zlevňovat?

Já si myslím, že bezpochyby je čas zlevňovat, protože jsou dodavatelé, kteří nemají problém ceny snížit. Zároveň když se podíváte do mediálních archivů, spousta zemědělců a potravinářů říkala, že pokud budou cenové stropy, tak zlevní. Pokud zlevní hnojiva, která zlevňují posledních několik měsíců, tak zlevní.

Teď zase mají výmluvy, že i když jsou cenové stropy, i když hnojiva zlevňují, že pořád zlevňovat nemůžou. Takže já myslím, že pečlivě se podívat na tu ziskovost v celé vertikále bude velmi dobře, ale jsem si jistý, že velcí čeští zemědělci z toho nebudou nadšení.