Nechci vypovídat, slyšely soudkyně se žalobkyní v kauze pardubického advokáta. Přesto se dál ptaly

Královéhradecký soud ještě ani nestihl vyslechnout všechny obžalované z vraždy podnikatele a na povrch již vyplynulo pochybení v přípravném řízení. Od začátku si obhájce jednoho z obžalovaných stěžoval na postup okresního soudu při vazebním zasedání. Krajský soudce proto ve čtvrtek přehrál záznam z jednání, ze kterého je jasné, že soudkyně tehdy nerespektovala právo obviněného nevypovídat. Soud rozhodnutí o vazbě tedy přezkoumá.

Předseda soudního senátu Luboš Sovák ve čtvrtek odpoledne přerušil výslechy obžalovaných v kauze zmizení podnikatele Pavla M. Z podílu na vraždě je v tomto případu obžalovaný i elitní pardubický advokát Pavel Jelínek.

Právě místo jeho výslechu se Sovák rozhodl vrátit k vazebnímu jednání, které proběhlo hned na počátku vyšetřování v květnu loňského roku. Obžalovaný Luboš Bičan se svým právním zástupcem Petrem Kaustou si totiž na postup Okresního soudu v Hradci Králové, který o vazbách rozhodoval, opakovaně stěžoval. Vytýkal mu například i zkreslení výpovědí v protokolu.

Nejdřív tak soudce protokol z jednání přečetl a následně nechal přehrát celý zvukový záznam. Zasedání tehdy vedla místopředsedkyně soudu Helena Huláková. Měla rozhodnout o dalším osudu Bičana po zadržení, tedy zda na něj uvalí vazbu.

Bičana tehdy přivedl policejní vyšetřovatel bez právního zástupce, který se z jednání omluvil. Huláková ho poučila, že má právo nevypovídat.

„Seznámil jsem se s usnesení (o zahájení trestního řízení, pozn. red.), nesouhlasím s tím, jak je formulováno. Rozhodně popírám účast na plánované, nebo dokonce nájemné vraždě. S policií pracuji od začátku tohoto případu. Včera mě zaskočily některé věci, něco pro mě bylo úplně nové. Proto jsem chtěl vyčkat na příjezd advokáta, který se s případem seznámil teprve včera. Proto jsem se rozhodl nevypovídat, protože si potřebuji v hlavě porovnat některé skutečnost a zjistit úlohu některých osob. Vypovídat zatím nechci,“ řekl tehdy hned v úvodu výslechu Bičan.

Informace o tom, že nechce vypovídat, zazněla v prvních minutách záznamu hned několikrát. Soudkyně, ani dozorující státní zástupkyně Lenka Faltusová to ale vůbec nerespektovaly. Bičanovi kladly další a další dotazy, na které se sice snažil odpovídat, ale zároveň opakoval, že by nechtěl vypovídat. Celkové jednání s ním navíc vyznívalo velmi hrubě.

Na to také při čtvrtečním jednání soudu poukazoval Bičanův obhájce: „Jsou tady nějaké hodnoty, které by měly být dodržovány. Nedovedu si představit, že by někdo v této jednací síni chtěl, možná kromě paní státní zástupkyně, aby s ním bylo takto nakládáno.“

Žalobkyně odešla zadem

„Byl tři dny zajištěn policií. Byl masírován výslechy, byl v nestandardním postavení. Je to o lidských právech. O tom, jestli dodržujeme nějaké zásady, nebo využijeme toho, že tam není obhájce a budeme to dělat tak, abychom z něj něco vytáhli?“ kritizoval právní zástupce po přehrání záznamu s tím, že jednání se zúčastnili i čtyři vyšetřovatelé, i když je vazební jednání ze zákona neveřejné.

Státní zástupkyně Faltusová se po přehrání nahrávky nijak nevyjádřila. Po skončení jednání navíc požádala justiční stráž, aby jí umožnila odejít bočním vchodem a vyhnula se tak například novinářům.

Soudce Sovák po přehrání nahrávek oznámil, že se bude zabývat přezkumem, zda je uvalená vazba od počátku platná. „Udělali jsme nějaký důkaz a na základě toho budeme rozhodovat,“ oznámil.

Odpovídat? Jedině všem

V soudní síni to ale nebyl první spor se státní zástupkyní Faltusovou, která čelí ze strany obhájců a obžalovaných časté kritice. Bičan totiž po dopolední monologické výpovědi oznámil, že nebude odpovídat na dotazy ani soudce, ani státní zástupkyně, ale pouze svého advokáta, na což má v rámci obhajoby právo.

Státní zástupkyně ale měla okamžitě námitku. „Buď pan obžalovaný nebude odpovídat na žádné otázky, ani soudu, ani obhájce, poté je to v pořádku. Ovšem pokud nebude ostatním stranám umožněno, abychom kladli otázky, tak se domnívám, že by neměl ani jeho obhájce,“ uvedla.

A odpověď od obhajoby na sebe nenechala dlouho čekat: „Podávám řečnickou otázku, zda trestní řád nebo Listina základních práv a svobod je v Hradci Králové jiná než v celé republice? Je to právo mého klienta a je to zcela běžné. Jenom to prokazuje tu skutečnost, že si paní státní zástupkyně neuvědomuje, co obsahuje trestní řád.“

Obžaloba viní Bičana, že přímo komunikoval s pardubickým advokátem Jelínkem, který ho měl požádat o zlikvidování Pavla M. za finanční odměnu. Šlo o bývalého přítele jeho dcery a otce jeho vnuka. To Bičan i Jelínek ale odmítají. Bičan připouští, že pro Jelínka dělal detektivní služby a jeho společnost zmizelého muže několik měsíců sledovala. To ale podle něj ustalo asi půl roku před zmizením.

Ve čtvrteční výpovědi řekl, že v den, kdy Pavel M. zmizel, ho Bičan vezl autem od jeho domu za jinými lidmi u Žďáru nad Sázavou, kterým dlužil peníze. Opakovaně zmiňoval bulharské občany. Živého a zdravého ho ale měl u Trhové Kamenice předat druhému obžalovanému Vlastimilu Grégrovi a dál se o něj nezajímal. Grégr ho odmítl před soudem vypovídat, ale také jakoukoliv vinu popírá.

Poslední obžalovaný Roman Lorenc, který vypovídal již v přípravném řízení, chtěl na úvod soudu prohlásit vinu a uzavřít se státní zástupkyní dohodu o vině a trest. Na takový postup ale soudní senát nepřistoupil a prohlášení viny odmítl. Policii Lorenc vypověděl, že trojice, které byl součástí, muže přepadla a vezla v autě směrem do Trhové Kamenice, kde mu píchla injekci do krku, přeložila ho do auta Grégra a on ho víc neviděl.

K únosu tehdy čtyřicetiletého muže došlo podle obžaloby v polovině prosince roku 2022. Státní zástupkyně došla k závěru, že vraždu si objednal pardubický advokát Jelínek, protože s ním měla jeho rodina spory o péči jeho vnuka. Tělo se dodnes nenašlo.