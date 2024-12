Vlivný pardubický advokát před soudem. Objednal si vraždu přítele dcery, tvrdí obžaloba. Tělo se nenašlo

Známý pardubický advokát Pavel Jelínek stanul v pondělí před Krajským soudem v Hradci Králové. Obžaloba ho viní z objednávky vraždy bývalého přítele jeho dcery. Jelínek ale vinu odmítá, jeden z obžalovaných chtěl prohlásit vinu, soudní senát ale takový postup zamítl. Hradec Králové 13:50 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud s advokátem Pavlem Jelínkem | Foto: Vít Kubant | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soudce Luboš Sovák začal v pondělí rozplétat případ zmizení muže z Hradce Králové. Policisté před devíti měsíci kvůli tomu zatkli advokáta Pavla Jelínka, který dříve obhajoval například bývalého pardubického primátora Martina Charváta (tehdy ANO).

Policie chce obžalovat pardubického advokáta. Měl si objednat vraždu bývalého přítele své dcery Číst článek

K únosu tehdy čtyřicetiletého Pavla došlo podle obžaloby v polovině prosince roku 2022. Objednavatel? Státní zástupkyně ukázala právě na Jelínka. Motiv měl podle ní jednoduchý. Pavel byl bývalým přítelem jeho dcery, se kterou měl syna.

„Motivací jednání byly dlouhodobě probíhající a stupňující se soudní spory o péči o vnuka a slovně avizované trestní oznámení o zfalšování testů DNA,“ četla státní zástupkyně.

Další tři muži Luboš Bičan, Vlastimil Grégr a Roman Lorenc podle ní přijeli k Pavlovi před dům, kde se snažili únos fingovat jako policejní zásah. Když ráno vyšel z domu, začali na něj křičet: „Policie!“ a vyzývali ho, aby položil ruce na kapotu.

Jeden z obžalovaných pak měl i s Pavlem uklouznout na sněhu, další se ho snažil znehybnit paralyzérem. Poté, co ho podle obžaloby násilně naložili do auta, svázali mu ruce policejními pouty, připoutali bezpečnostním pásem, nasadili kuklu a začerněné lyžařské brýle.

(Ne)Prohlášení viny

Státní zastupitelství tvrdí, že následně odjeli do Trhové Kamenice, kde s autem u hasičské nádrže zapadli do sněhu, a injekcí píchli Pavlovi do krku látku, která mu způsobila bezvědomí nebo přímo smrt. Tělo přeložili do jiného auta a zbavili se ho vhozením do vodní plochy na jižní Moravě nebo na Vysočině.

Obžalovaný Lorenc, který je jako jediný stíhaný na svobodě, před soudem prohlásil vinu a chtěl přistoupit k dohodě o vině a trestu. To ale soudní senát neschválil. „Nepovažujeme to za vhodné s ohledem na okolnosti případu a objasněnost situace,“ zdůvodnil soudce. S policií spolupracoval už v přípravném řízení, za podílení se na násilí měl dostat 10 tisíc korun.

Doživotí pro Nárožného za dvojnásobnou vraždu je definitivně potvrzené, Ústavní soud zamítl stížnost Číst článek

Zbylí obžalovaní s tvrzeními státní zástupkyně nesouhlasí a vinu popírají. Jelínkova právní zástupkyně Lucie Hořeňovská před jednáním sdělila, že v případu neexistuje jediný přímý důkaz, který by prokazoval, že si vraždu objednal právě Jelínek. Během soudního procesu tak podle ní budou pouze vyvracet domněnky žalobkyně.

Soudce pak Hořeňovská žádala, aby „nepřejímali skutečnosti, které uvádí obžaloba“. Její klient podle ní neměl žádnou motivaci, aby si vraždu muže objednal. „Neexistuje jediný důkaz za finanční úplatu,“ upozornila s tím, že si pouze jednou objednal detektivní služby v hodnotě asi 100 tisíc korun.

Důraz kladla také na to, že se nenašlo tělo, a není tak zřejmé, zda Pavel skutečně zemřel. Toto tvrzení opírala například o to, že zmizelý muž nebyl deset let v kontaktu se svou matkou, a je tak možné, že se pouze odmlčel.

Obhájci dalších obžalovaných rozporují také způsob, jakým jsou přepsané odposlechy a budou požadovat, aby se všechny před soudem přehrály. Přepisy podle nich vůbec neodpovídají nahrávkám. Námitky se také týkaly práce policie a soudu v přípravném řízení, kdy například nerespektovaly sdělení, že obžalovaný nebude vypovídat.