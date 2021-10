Česko nemá dostatek uhlí. Poptávka na podzim skokově vzrostla a prodejci nestíhají plnit dodávky

Kromě elektřiny a plynu zdražuje také uhlí a palivové dřevo. Vzhledem k začátku topné sezóny prudce vzrostla poptávka po těchto surovinách a firmy nestíhají plnit dodávky. Například jeden z uhelných skladů v Kájově na Českokrumlovsku by měl být teď před zimou zaplněný. Realita je ale jiná, jak zjistil redaktor Českého rozhlasu České Budějovice. Kájov 8:06 2. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnědé uhlí | Zdroj: Profimedia

„Na to, že je před sezónou a sklad by měl být plný, tak máme zásoby zhruba na týden. Snažíme se ale průběžně dovážet. Co přijede, se okamžitě expeduje,“ popisuje ve velkoskladu uhlí v Kájově David Ciml, jednatel firmy, která se zabývá rozvozem a distribucí uhlí.

Poptávka na podzim běžně roste. „Bývá to tak každé dva roky před nějakým větším zdražením, což teď prostě je. Energie zdražují, takže poptávka je větší než jindy, ale na podzim to takto bývá, ochladí se a poptávka je větší,“ říká David Ciml.

Uhlí na trhu podle něj celkově chybí. „Dneska na černé uhlí čekáte měsíc i dva, to samé na německé brikety, koks. Jedině české bílinské uhlí se ještě jakž takž dá sehnat v nějakých rozumných termínech,“ dodává.

Dodávky nestíhají plnit ani prodejci palivového dřeva. Současná vysoká poptávka způsobila zdražení suroviny například i u Lesů a rybníků města Českých Budějovic. „Dodací lhůta u nás je bohužel dva měsíce a více. Opravdu nestíháme tu poptávku uspokojit a lidé si prostě musí počkat, musí být trpěliví, nebo objednávat v dostatečném předstihu,“ potvrzuje jednatel společnosti Ladislav Laluch.

Kdy se situace uklidní, zatím není jasné. Kvůli postupnému uzavírání těžby uhlí v Evropě se do Česka podle prodejců tato surovina dováží často třeba až z Austrálie.