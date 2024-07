Nehody vznikají často sledem událostí. Hlavní je si zabalit rozum a ohleduplnost, radí Horská služba

216 zásahů 66 s podporou ZZS a 10 za asistence vrtulníku. Bilance zásahů z minulého týdne v horských střediscích, odráží zvýšenou návštěvnost a zájem o pobyty na horách. Více zde: https://t.co/XORKwWaUaH pic.twitter.com/x4kA2hbiT4 — HORSKÁ SLUŽBA ČR (@HorskaC) July 22, 2024 Horská služba měla minulý týden kvůli vysoké návštěvnosti hor nejvyšší počet zásahů od začátku letních prázdnin. Záchranáři vyjeli k celkem 216 případům. Podle mluvčího Horské služby Marka Fryše je třeba dodržovat základní bezpečnostní zásady. „Když jdu na horskou túru, ať je to alespoň tříčlenná skupina a ať si výlet nezapomenou dobře naplánovat,“ opakuje jedna z hlavních doporučení pro pěší turisty v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Rozhovor Praha 16:28 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dá se říct, proč došlo k nárůstu zranění na horách právě minulý týden?

Loňský rok bylo první týden (prázdnin – pozn. red.) přes 200 úrazů, pak byly dva týdny, kdy jich bylo 160. Letos bylo první dva týdny 160 a teď je přes 200 úrazů. Je to opravdu jen v závislosti na tom, kolik lidí se rozhodne navštívit horská střediska s tím, že v létě je to hodně dané i počasím.

Co často vede ke zraněním? Vnímáte, že hraje roli podceňování horských podmínek?

Říkám vždy, aby lidé plánovali. Vzhledem k tomu, že spousta úrazů se odehrává třeba v bikeparcích nebo při jiných aktivitách, ať už jsou to koloběžky nebo něco podobného, tak je to spíš podcenění dané situace nebo okamžiku.



Také to bývá souhra náhod, které se naskytnou. Může to být super sjezdař na kole, ale někdo mu tam vletí, nebo se něčeho lekne. Většinou je nehoda souhrou více okolností, než aby to byla jedna věc.

Jak se vám spolupracuje se zahraničními kolegy?

Vzhledem k tomu, že všichni (v Horské službě – pozn. red.) pracujeme v příhraničních oblastech, tak je spolupráce všude na vysoké úrovni, protože se navzájem potřebujeme. Sice je stanovená nějaká hranice, ale hory jsou většinou i na české a polské straně, nebo na české a německé. Spolupráce v terénu je naprosto nezbytná. Jednak tím, že německému turistovi se stane něco na české straně, českému na německé.



Takže spolupráce není jen při zasahování, ale mnohokrát jsou to i součinnostní cvičení, která se dělají, abychom se poznali, abychom si představili věci, které jsme schopni použít my a které mají zase kolegové.



Jediné, co čas od času je, je jazyková bariéra, ale ta se většinou překoná velice snadno. Buď je někdo, kdo ten jazyk ovládá, anebo ruce, nohy a řešení daných situací. Metodiky jsou na obou stranách stejné, nebo hodně obdobné.

Co byste lidem doporučil, aby byli v bezpečí?

Je to pořád stejné: ať dodržují základní zásady. Když jdu na horskou túru, ať je to minimálně tříčlenná skupinka a ať si výlet nezapomenou dobře naplánovat i s místy, kde můžou vyhledat úkryt v případě bouřky, nebo s místy, kde můžou doplnit nějaké potraviny nebo tekutiny v případě, že počasí bude velmi slunečné.



V posledních týdnech se setkáváme hlavně s hodně slunečným počasím, které působí na organizmus pochopitelně negativně. Vzhledem k tomu, že úroveň UV záření je daleko vyšší v horách, tak by lidé neměli zapomínat na opalovací krémy, pokrývku hlavy, dostatek pití. Do batohu určitě přibalit i něco proti dešti, protože se může stát, že se změní meteorologická situace.

Určitě by měli mít úplně nabitý telefon s mapovými podklady. Stoprocentně doporučujeme, aby si hlavně v létě stáhli meteoradar, kde mohou eventuálně vidět vývoj počasí a jak se v reálném čase tvoří bouřky.



Jedna ze základních věcí je aplikace Záchranka. Kromě volání, které je přímé na záchranáře, pod tím ještě odchází SMS, ve které je poloha volajícího a jeho základní údaje. Dokonce se do té aplikace dá zadat, že je například někdo alergik nebo diabetik.



Záchranáři mají okamžitou informaci o jeho poloze, byť nemusí být GPS signál úplně přesný, a dokážou akci naplánovat a připravit tak, aby neplýtvali svými zdroji, aby to, co pojedou dělat, bylo efektivní a účinné.



Když už mám mobilní telefon, tak mít powerbanku, protože mobilní telefony dost žerou. Lidé by měli ještě mít papírovou mapu a umět s ní pracovat, když vyráží do hor. Co se týče cyklistů, tam platí základní bezpečnostní prvky: ochranné helmy a reflexní prvky na oblečení a tak dále. A pak, aby si přibalili do batohu rozum a ohleduplnost, to je celé.