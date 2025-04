Chceme, aby areál skláren v Karolince získalo město. Rozhodli lidé v lidovém hlasování

Vedení Karolinky na Vsetínsku má podle obyvatel odkoupit areál bývalých skláren od soukromé firmy za 52 miliony korun. Rozhodli o tom ve včerejším místním referendu. Výsledek je pro zastupitele závazný. Zároveň ale neodsouhlasili odkup bytového domu v centru za 35 milionů. Hlasovat včera přišlo necelých 37 procent voličů. Karolinka 14:10 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muzeum sklářství v Karolince | Foto: Markéta Macháčková | Zdroj: Český rozhlas

V místním referendu lidé odpovídali na dvě otázky. Ta první zněla, jestli souhlasí s tím, aby město Karolinka odkoupilo od společnosti Synot Real Estate areál bývalé sklárny za cenu 52 milionů korun, Odpověď ano vhodilo do urny 569 lidí, tedy 81,5 % z oprávněných osob, které se referenda zúčastnily a zároveň 29,5 všech oprávněných voličů. Výsledek referenda je tak závazný.

To v praxi znamená, že se jím vedení města musí řídit a nesmí v dané otázce rozhodnout v rozporu s výsledkem referenda.

Druhá otázka zněla, jestli lidé souhlasí s tím, aby město koupilo od zmíněné společnosti také ubytovnu za víc než 35 milionů korun. Tam sice lidé také ve většině hlasovali pro, nicméně jich nebylo dost pro to, aby byl výsledek závazný - v praxi pro hlasovalo 479 lidí, ale aby byl výsledek pro vedení města závazný, muselo by takových hlasů být minimálně 482, aby tvořily aspoň 25 % všech oprávněných voličů.

Jak uvedl nezávislý starosta Richard Holiš, radnice teď bude dále jednat s vlastníkem a domlouvat kupní smlouvy. Hotovo by mohlo být podle něj v řádu měsíců. Na koupi skláren by město, které má rozpočet asi 100 milionů korun, mohlo mít 30 milionů korun jako bezúročnou půjčku Zlínského kraje. Na zbytek by si vzalo od banky úvěr 22 milionů korun.

Byly by však třeba další investice, zejména do demolice a sanace i údržby. Radní Vlastimil Rapant dříve uvedl, že návratnost investice je do pěti let a neohrozilo by to další plánované investice města.

Radnice by po koupi areálu jednu část ihned nabídla k prodeji soukromým společnostem, další by zůstala v majetku města, jednu budovu by město nabídlo kraji pro domov důchodců.

Třetí zóna by byla brownfieldem, kde by se budovy zbouraly a byla by připravena pro budoucí investory. Plochy v areálu kartonážky, která je součástí odkupu, by se po vyčištění nabídly k prodeji na výstavbu bydlení.