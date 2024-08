Do voleb je dost času. ODS může vyměnit Fialu, lidovci už voliče nemají, odhaduje Michopulos

V Česku panuje leckdy o konzervativních politicích představa, že se zasekli v čase. „Myslím si, že být konzervativní neznamená žít v jiné době nebo ignorovat změnu současného světa. To bychom ještě jezdili v kočárech,“ věří komentátor a spoluautor podcastu Kecy a politika Petros Michopulos. Do sněmovních voleb zbývá ještě rok a komentátor v pořadu Osobnost Plus tak mimo jiné hodnotí šance vládních stran. Osobnost Plus Praha 8:43 18. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petros Michopulos | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Celý rok do voleb je podle spoluautora podcastu Kecy a politika velmi dlouhý čas. „Pořád ještě mají vládní i opoziční politici čas, dejme tomu, do brzkého jara příštího roku na to, aby se rozhodli, jak do volebního roku vstoupit, co budou dělat, jaké prostředky budou používat,“ soudí.

Větší změny v ODS jsou vzhledem k přístupu šéfa strany a premiéra Petra Fialy dost nepravděpodobné, odhaduje Michopulos. Pokud by ale došlo v rámci ODS k výměně Fialy v pozici předsedy strany za někoho jiného, ODS by to podle jeho názoru nepoškodilo. Ačkoliv teď nevidí ve straně vhodné adepty.

V minulosti ovšem k výměnám lídra politické strany v blízkosti voleb došlo, a to v případě Petra Nečase nebo Mirka Topolánka v ODS nebo Vladimíra Špidly v sociální demokracii, připomíná komentátor.

„Jsou to jenom vůdci politických stran, kteří přicházejí a odcházejí. Ty politické strany si musí uvnitř ujasnit nebo spočítat, jestli výsledky, kterých dosahují, a výsledky, které vidí před sebou třeba v průzkumech, jsou ty, které chtějí,“ hodnotí a doplňuje, že pokud tyto strany shledají, že jim výsledky nevyhovují, mohou vůdce vyměnit.

Většinovou podporu má nyní stále Petr Fiala. „Ale většinová podpora v politických stranách vždycky panuje do okamžiku, než se odevzdávají hlasy do urny. Pak se spočítají hlasy a najednou se zjistí, že většinová podpora už není,“ podotýká Michopulos.

Přesto je podle něj nejpravděpodobnější, že současná vláda vydrží v dnešním složení až do konce svého funkčního období pod vedením Petra Fialy.

Účelová kampaň

V komunikaci vlády v posledním roce spoluautora podcastu Kecy a politika zaujala hospodská kampaň Víta Rakušana (STAN), tam se ale později dostavilo mírné zklamání.

„Nemyslel jsem si, že to budou čtyři akce a konec. A tím nemyslím, že by měl celý rok objíždět hospody, ale princip komunikace naživo s lidmi. To jsem považoval za zásadní pozitivní změnu,“ říká s tím, že dnešním pohledem už Rakušanova kampaň působí účelově.

„Když zvolíte správnou strategii a proměníte se v kladného hrdinu, pak už v pozici kladného hrdiny musíte zůstat,“ vysvětluje podcaster.

Dodává, že se politici mnohdy domnívají, že kampaň má probíhat hlavně v měsících před volbami. Podle něj ale politici musí kampaň udržovat po celou dobu, po kterou se cítí být politiky. Musí udržovat kontakt s lidmi a komunikovat na území, které zastupují.

Pád lidovců

Mezi vládními stranami mají nejistou budoucí prognózu Piráti a lidovci. O lidovcích Michopulos tvrdí, že už voličsky přestali existovat, protože mají nanejvýš tři procenta včetně statistické chyby.

„Na druhou stranu politicky existovat budou, přestože myslím, že už nemůžou kandidovat jinak než v nějakém společném uskupení. Jestli to bude Spolu nebo budou s nějakým jiným nebo na jiném půdorysu, to je jedno, ale oni už samostatně nedokážou v dalších deseti letech projít do Sněmovny,“ popisuje.

Problém lidovců podle jeho názoru tkví v tom, že nezachytili změnu nálady ve společnosti a jejich politický model se přežil.

„Zjistili, že svět se změnil ještě víc, než předpokládali. Velkou část voličů jim sebraly opoziční strany, anebo ti voliči prostě umřeli. Protože tak kruté to je. A oni nedokázali žádným tématem oslovit mladší generace,“ vysvětluje.

