Lepší než Langšádlová? Straníci jsou s ministrem Ženíškem spokojení, klíčová budou jednání o rozpočtu

Marek Ženíšek je ve funkci ministra pro vědu a výzkum už více než dva měsíce. Nahradil stranickou kolegyni Helenu Langšádlovou, se kterou panovala nespokojenost v mateřské TOP 09, protože neuměla údajně prodávat výsledky své práce. Ženíška vedení strany naopak v tomto ohledu chválí. Spokojenost s ním panuje i v akademických a vědeckých kruzích. Ty přesto poukazují na to, že by ministr mohl být ambicioznější v jednáních o rozpočtu. Původní zpráva Praha 5:00 6. srpna 2024

„Mám toho v plánu ještě docela dost. Nastoupil jsem do pozice v situaci, kdy je řada věcí rozpracovaná. Řada věcí byla hodně dobře vymyšlená a blížíme se k nejdůležitější části – a to je jejich prosazení a uvedení v praxi,“ popsal na konci letošního července v rozhovoru pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek (TOP 09).

Do funkce nastoupil v polovině května, vystřídal Helenu Langšádlovou (TOP 09), která čelila kritice z mateřské strany, že nedostatečně komunikuje a neprodává výsledky své práce. Langšádlová to sama do médií vysvětlovala tak, že „neměla lajky“.

„Ministři jsou většinou odvoláváni, když selžou ve své práci nebo když mají nějaký škraloup či malér. Nic takového se ale netýká paní Langšádlové, která naopak směrem k vědecké obci odvedla významný kus práce. Problém ovšem je, že i já, který se zabývám politikou, jsem se musel dodatečně dozvídat, co jako ministryně vykonala. A to zřejmě nejvíce vadilo jejím kolegům a kolegyním,“ komentoval její odchod politolog Lukáš Jelínek.

Přišlo ale s novým ministrem v tomto ohledu zlepšení? Podle vedení TOP 09 ano.

„Co se týče hodnocení prezentace, podobně jako u paní ministryně Langšádlové, i vystoupení pana ministra Ženíška průběžně analyzujeme. Z dosavadních výstupů je patrné, že je více vidět a aktivněji komunikuje,“ přiblížila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Pozitivně hodnotí i to, že se Ženíšek údajně hned po svém jmenování zorientoval v agendě a snaží se jí efektivně řešit. „Je třeba si ale také uvědomit, že dva měsíce v letním období je poměrně krátká doba na komplexní hodnocení,“ podotýká.

Mému nástupci ve funkci ministra pro vědu, výzkum a inovace @zenisek_m přeji vše dobré a hodně sil. Věřím, že se mu podaří dokončit vše, na čem jsem s mým týmem posledních dva a půl roku pracovala.

✉️To nejdůležitější jsem pro něj shrnula v dopise, který jsem mu dnes předala.… pic.twitter.com/t2hl6udUxj — Helena Langšádlová (@H_Langsadlova) May 16, 2024

Jedním z těch, kteří uvnitř TOP 09 na komunikační nedostatky Langšádlové poukazovali, byl šéf pardubické buňky Ondřej Müller. „Mám pocit, že skoro nikdo paní ministryni nezná, natož aby šlo hodnotit její práci,“ řekl v dubnu Seznam Zprávám. Ze Ženíška má podle svých slov zcela jiný pocit. Oceňuje, že se snaží být vidět a téměř každý den informuje o své práci. „To považuji za pozitivní změnu,“ dodává.

Marek Ženíšek Marek Ženíšek je český politolog a politik, jeden ze spoluzakladatelů TOP 09, do které vstoupil v roce 2009. Předtím byl od roku 2005 členem KDU-ČSL. Působil na dvou ministerstvech jako náměstek – na resortu spravedlnosti i zdravotnictví. Zastával funkci proděkana na Západočeské univerzitě, přednášel na vysokých školách. Aktuálně zastává pozici poslance a ministra pro vědu, výzkum a inovace.

Podle prvního místopředsedy TOP 09 a šéfa resortu zdravotnictví Vlastimila Válka by bylo srovnávání práce Ženíška a Langšádlové v tuto chvíli zavádějící. Klíčové podle něj je, že nový ministr svou práci zvládá. „Marek plní vše, co jsem od něho očekával. Jsem s jeho prací naprosto spokojený,“ říká.

Ženíšek sice patří ve straně k nejzkušenějším politikům, ale významné posty ho zatím míjely. Při volbě do vedení strany ho podpořilo jen dvanáct ze dvou set delegátů. A nebyl ani první volbou na náhradníka za odstupující ministryni – tou byl bývalý rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja, který se ale kandidatury nakonec vzdal kvůli informacím, že publikoval v „predátorských časopisech“.

Více peněz pro vědu?

TOP 09, ale i sám Ženíšek si jako jednu z klíčových priorit vytkli navýšení financí pro vědu. Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž Ženíšek předsedá, navrhuje rozpočet pro vědu 45 miliard korun, poslední dva roky ale vláda neschválila více než 40 miliard. I proto Ženíšek už dopředu přiznává, že radou navrhovaná částka není příliš reálná.

„To, jak velké navýšení bude, o tom probíhá debata, tak jak to u rozpočtu bývá. Budu se snažit samozřejmě co nejvíce přiblížit tomu návrhu rady. Na druhou stranu si uvědomuji politickou realitu i stav rozpočtu jako takového,“ popsal v rozhovoru ministr s tím, že si myslí na alespoň 2,5 miliardy pro vědce navíc.

Podle Michaela Komma z iniciativy Věda žije! je slibovaný nárůst financí sice dobrou zprávou, na druhou stranu ale upozorňuje, že ze strany ministra nejde o příliš „ambiciózní přístup“.

„Pan ministr vlastně v těch rozhovorech říká, že návrh, který sám schválil jako předseda rady, je pro něj jen jakousi výchozí vyjednávací pozicí. Pokud vláda deklaruje, že věda, výzkum a inovace jsou priorita, tak by to asi měla předvést. To navýšení rozpočtu by mělo minimálně kompenzovat tu inflaci za poslední dva až tři roky, kdy rozpočet nerostl a inflace byla obrovská,“ hodnotí Ženíškova mediální vyjádření.

RVVI navrhla zvýšit rozpočet na VaVaI asi o 10% po 2 letech stagnace v době extrémní inflace. Jestli to bude nakonec 5%, tak to bude vlastně dost slabý výsledek…https://t.co/8pO8f0sXBA pic.twitter.com/SR6SVbUN25 — Fórum Věda žije! (@Vedazije) July 31, 2024

I on ale uznává, že dva měsíce jsou na celkové hodnocení nového ministra ve funkci málo. A oceňuje skutečnost, že před radikálními kroky dává Ženíšek přednost jednáním. „Paní ministryně Langšádlová byla takový buldozer, který ty věci tlačil a moc se nedíval doprava doleva, jestli proti tomu někdo něco nenamítá. Myslím si, že pan Ženíšek má trošku jiný styl a více naslouchá svému okolí,“ podotýká.

Jako konstruktivního hodnotí nového ministra také akademická sféra. Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková uvedla, že na ministrovi je vidět aktivní a optimistický přístup k rozvoji a dalším změnám. I proto do něj vkládá velké naděje.

Podle rektora brněnské Masarykovy univerzity a předsedy Asociace výzkumných univerzit ČR Martina Bareše je pak třeba přihlížet i k tomu, že nový ministr nemá snadnou pozici.

„Umím si představit, že role ministra bez vlastního ministerstva je velmi obtížná, protože zde máme množství různých grantových agentur, řada ministerstev má také své resortní agentury, je to velmi roztříštěné a abyste systematicky pracovali, k tomu potřebujete mít vlastní vybudovaný a plnohodnotný aparát, zejména když jste součástí Úřadu vlády,“ říká.

Komunikace pořád chybí

Kdo ale zatím působení nového ministra příliš optimisticky nehodnotí, jsou vědecké odbory, které vloni iniciovaly petici při přípravě novely zákona o vědeckých výzkumných institucích a kritizovaly přístup exministryně Langšádlové při „obcházení legislativního procesu“.

Podle jejich předsedy Jana Kobera stále chybí ze strany ministerstva ochota s odbory jednat. „Pokládáme za pravděpodobné, že pan ministr jen navázal na dosavadní praxi nastavenou v úřadě paní ministryní Langšádlovou, která odbory zcela systematicky ignorovala a nikdy nás k žádným jednáním nezvala,“ konstatuje.

Odstoupení ministryně Langšádlové sice hodnotí jako správný krok, upozorňuje ale, že jedinou změnou ve fungování resortu nemá být jen „zlepšení PR“.

Odbory podle Kobera například vítají Ženíškovy snahy zajistit pro vědu a výzkum více peněz. Na druhou stranu ale upozorňuje, že je třeba uhlídat, na co budou peníze vynaloženy. Řešit se totiž podle něj totiž musí třeba nízké tarifní mzdy ve výzkumných institucích a společenskovědní oblasti. Či takzvaná institucionální podpora, aby vědci nebyli při své práci tolik závislí na vypsaných grantových titulech.

„Tento problém nelze samozřejmě vyřešit snadno a rychle, jde o formulaci strategie, dlouhodobějšího postupu, který by nízký podíl institucionálního financování vhodným způsobem postupně zvyšoval,“ konstatuje Kober.

V tom se ale s novým ministrem shoduje. Na svůj záměr zvýšit institucionální podporu, poukazoval Ženíšek již ve svém rozhovoru pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz.