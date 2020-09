Zasloužíš kulku do hlavy, vyhrožoval sousedovi s covidem. Věc se bude řešit jako přestupek

Kriminalisté prověřili výroky Karla E., který psal Tomášovi K. nakaženému koronavirem, že by si zasloužil kulku do hlavy. V diskuzi pak muž pokračoval a přidal fotku snipera s textem „350 metrů, červená bunda, bez roušky“. Závěr vyšetřování? Nejedná se o trestný čin, jako přestupek bude věc řešit městský úřad v Litovli. Původní zpráva Litovel 6:00 1. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komentář o kulce napsal na Facebook Karel E. A několikrát se k němu během debaty vracel, později přidal i obrázek odstřelovače. | Zdroj: Reprofoto Radiožurnál

„Kriminalisté případ prověřili a došli k závěru, že nebyl spáchán trestný čin. Věc odevzdali příslušnému orgánu k projednání přestupku, což v daném případě je Městský úřad Litovel,“ řekl Radiožurnálu tiskový mluvčí olomoucké policie Libor Hejtman.

Hlavní aktér Tomáš K. má za to, že se už situace dostala téměř do normálu. Karel E. podle něj trvale žije v Irsku, takže se s ním vůbec nevídá. Na Moravu prý zavítá zhruba na jeden týden v roce.

U piva se neužívá vybraného slovníku, hájí autor výrok o kulce do hlavy pro nakaženého koronavirem Číst článek

„Policisté se mě ptali, zda jsem se cítil ohrožený na životě. Odpověděl jsem, že ne. Proto stíhání zastavili. To bych musel já podat nějaký podnět, ale nechtěl jsem tu situaci zase rozdmýchávat dál,“ řekl Tomáš K.

Přesto se někteří sousedé s Tomášovou rodinou nadále odmítají bavit kvůli tomu, že se před několika měsíci nakazila koronavirem.

„Situace je taková, že sousedé, kteří se nechtějí bavit, se s námi nebaví. Devadesát devět procent je ale v pohodě. Asi se čtyřmi rodinami děláme, že se nevidíme, ale ostatní už pochopili, že za naše nakažení asi nemůžeme,“ popsal situaci.

Kulka do hlavy?

Tomáš K. žije spolu s dětmi a manželkou v jedné z obcí na Olomoucku, kterou úřady v březnu kvůli šíření koronaviru poslaly do karantény. Covidem se nakazil na dovolené v Rakousku. „S partou kamarádů jsme jeli lyžovat do Schladmingu do Rakouska. Tehdy ale ještě nebyla žádná epidemie, žádné doporučení, že se do Rakouska nesmí. Teď je situace úplně jiná, ale tehdy se nic z toho, co víme dnes, nevědělo,“ vysvětlil v březnu Radiožurnálu.

„Někteří lidé z vesnice cítí vůči nám šílenou nenávist. Strhla se panika. Teď zpětně to vidím jako chybu, že jsem všechny obvolal. Přišly i zprávy, proč větráme, že všechny nakazíme. Mezi sousedy se začalo šířit, že bychom se měli odstěhovat a tak,“ pokračoval.

Zasloužíš kulku do hlavy, psali nakaženému koronavirem z Olomoucka. Sousedé nadávali, že doma větrá Číst článek

Kvůli koronaviru mu pak někteří sousedé na sítích vyhrožovali. „Ty a tobě podobní zaslouží pouze kulku do hlavy, jste debilové a to je všechno. Doufám, ze vám to karma vrátí i s úroky,“ napsal Karel E. na facebook koncem března. V diskuzi se k tomu pak několikrát vrátil a navrch přidal ještě fotku, na níž má odtřelovač zastřelit muže bez roušky.

Tomášovi K. sousedé kvůli nákaze nadávali i za to, že větrá. Podle epidemiologů se ale přes otevřené okno nikdo nakazit nemůže. „Je minimální hrozba, že by se nemoc takto přenášela,“ vysvětlil pro Radiožurnál epidemiolog a člen expertního týmu ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek.