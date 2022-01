Většina lidí s omikronem není po pěti dnech infekční, vysvětluje epidemiolog Chlíbek

Jak hodnotíte zkrácení karantény a izolace na pět dní? Vychází v tom ministerstvo z doporučení odborníků kolem vás?

Ano, ta odborná stránka se samozřejmě diskutovala. Vycházelo se z nových poznatků o infekciozitě viru, kdy se ukazuje, že člověk, který je nemocný variantou omikron, virus nejvíce vylučuje zhruba dva dny před objevením se prvních příznaků a první tři dny nemoci. Pravda je ta, že zkrácení izolací a karantén má význam v době, kdy se omikron tady bude vyskytovat nejvíce a bude dominantní variantou.

Znamená to, že po pěti dnech nejsem u mikronu infekční?

Jsou možné výjimky, ale u většiny lidí už je po prvních třech dnech nemoci vylučování viru tak nízké, že riziko nákazy, které tam vždy může být i v delším intervalu, je nepoměrně nižší.

Ve firmách se budou k testování používat samotesty, jak moc jsou spolehlivé v odhalování varianty o mikron? Bude to fungovat?

První publikace a zprávy, které to řeší, ukazují, že by to fungovat mělo. Těsně před Vánoci zveřejnili kolegové ze ženevské univerzitní nemocnice studii, ve které hodnotili sedm antigenních testů. Ukázalo se, že analytická citlivost testů byla pouze mírně nižší na variantu omikron než na ostatní varianty včetně delty. A některé testy dokonce ukázaly o něco lepší citlivost na omikron než na deltu.

Ale co je důležité, že citlivost testu bude významně ovlivňovat, jaká je virová nálož u jedince, ale také v populaci. Vzhledem k tomu, že očekáváme virovou nálož v populaci v lednu poměrně vysokou, tak by to mohlo zvyšovat citlivost těchto testů. Citlivost zvýší také to, že se dělají opakovaně, a proto má to provádění dvakrát týdně svůj význam.

Masivní šíření mezi lidmi

Státní zdravotní ústav tento týden vydal zprávu, že variantu omikron detekoval asi v 15 procentech zkoumaných vzorků a do 10 dnů převládne. Na co se v dalších dnech a týdnech připravit?

Musíme se připravit na to, že varianta omikron bude v lednu hlavní variantou viru s velice rychlým a masivním šířením mezi lidmi. Bohužel tato varianta viru má tři až osmkrát vyšší riziko vzniku nových infekcí i u lidí v minulosti nemocných. Znamená, že člověk, který prodělal covid, tak bude mít ochranu před variantou omikron velice malou.

Ale ukazuje se, že tři dávky očkování jsou schopny účinnost i proti variantě omikron zvýšit zpět na necelých 80 procent. Lidé, kteří v minulosti prodělali jakoukoli variantu a nebyli očkováni, tak pokud se nechají očkovat, tak udělají maximum proti variantě omikron, protože samotné prodělání nemoci nebude bohužel na omikron příliš fungovat.

Od úterý se tedy krátí karanténa a izolace na pět dní. Nicméně delta mezi námi stále je. Co když budu mít deltu? Kdo mi řekne, že mě postihl omikron a že ta izolace není krátká?

Vždy je samozřejmě určitá míra rizika, že někteří lidé mohou uniknout, ale mělo by se to řídit podle převládající varianty. Není možné účelně nastavit systém na všechny možné varianty.

Jestliže se předpokládá masivní šíření varianty omikron, tak pokud by se nezkrátila doba karantén nebo izolací, tak by samozřejmě hrozilo, že velké množství lidí bude v karanténách a hrozil by velký nedostatek lidí ve všech klíčových oborech, jako je například zdravotnictví nebo kritická infrastruktura, i nedostatek učitelů.

Jakékoliv řešení s sebou vždy přináší i určitou míru rizika, že pokud to bude člověk nakažen deltou, tak izolace i karanténa je krátká. Nicméně měla by tam být pojistka, že člověk používá i nadále respirátor, chová se zodpovědně a tím se dostává na těch původních deset dní.

Koneckonců v minulosti jsme měli také určité pracovní karantény. Zdravotníci, kteří tehdy byli v karanténě, museli chodit při dodržování režimových opatření do práce. Takže myslím, že se to dá uhlídat.

Zaznělo, že vedete nový Národní institut pro zvládnutí pandemie. Odpoledne ho oficiálně představíte. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek avizoval, že s vámi a dalšími odborníky chce v pátek řešit další postup. Můžete už jen stručně na závěr říct, co navrhujete?

Řešíme, které jsou hlavní indikátory významného zhoršení epidemické situace s variantou omikron. Není to tak jednoduché, aby to byl jen jeden jediný indikátor.

Pokud by se tato varianta masivně šířila, tak by se měla řešit otázka hromadných akcí a přítomnosti lidí na těchto hromadných akcích, udržení testování dvakrát týdně, podívat se na některé zbytné volnočasové aktivity a přístup do míst, kde je velké riziko přenosu nákazy, jako jsou třeba diskotéky, taneční kluby a podobně, jen se třemi dávkami očkování.