ONLINE: Počet nakažených v Česku stoupl na 4587. Britský premiér Johnson byl převezen do nemocnice

Počet nakažených koronavirem v Česku se v neděli zvýšil o 115 lidí, celkový počet tak stoupl na 4587. Z nemoci se podle údajů ministerstva zdravotnictví vyléčilo 96 pacientů, 67 lidí s onemocněním COVID-19 zemřelo. Kolik testů bylo v neděli provedeno, zatím ministerstvo zdravotnictví nezveřejnilo.



Britský premiér Boris Johnson byl kvůli přetrvávajícím příznakům nemoci COVID-19 převezen do nemocnice, Podle prohlášení jeho úřadu zde podstoupí rutinní testy.



Praha/Londýn 6:45 6. dubna 2020

Johnson byl do nemocnice převezen v neděli na radu svého lékaře. Podle oficiálního prohlášení Downing Street jde pouze o „preventivní krok“ a Johnson podstoupí „rutinní testy“. V nemocnici by měl hlavní představitel konzervativní strany zůstat do pondělka.

Pětapadesátiletý Johnson byl v domácí izolaci od 26. března, kdy se u něj nákaza koronavirem prokázala po provedení testu. Už v pátek uvedl, že se cítí lépe, ale má stále vysoké teploty. V sobotu jeho těhotná snoubenka Carrie Symondsová uvedla, že poslední týden strávila v posteli s hlavními příznaky nákazy koronavirem a že už se uzdravuje.

Rezignace skotské expertky

Epidemie koronaviru a související vládní opatření si ve Velké Británii mají i první politické důsledky. Z funkce v neděli odstoupila hlavní expertka skotské vlády pro zdravotnictví Catherine Calderwoodová. Učinila tak poté, co dostala napomenutí od policie kvůli porušení vlastních opatření proti šíření koronaviru. Dva víkendy za sebou vyrazila do venkovského domu své rodiny na východním pobřeží Skotska.

„Neřídila jsem se radami, které jsem dala ostatním, moc se za to omlouvám,“ řekla Calderwoodová na nedělní tiskové konferenci v Edinburgu. Následně oznámila, že z funkce odchází.

V Británii za neděli přibylo 621 lidí, kteří podlehli nákaze koronavirem. O den dříve země zaznamenala smutný rekord, kdy počet mrtvých za 24 hodin vzrostl o 708. Infekce si do sobotního večera vyžádala celkem 4934 smrtelných obětí, informovalo ministerstvo zdravotnictví. Testy nákazu koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, prokázaly u 47 806 osob.

