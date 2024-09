ONLINE: Tisíce domácností jsou bez elektřiny. Na 70 místech je vyhlášen nějaký povodňový stupeň

Hladiny řek v Česku stoupají. Týká se to hlavně východu země. Kolem 22.00 platil některý z povodňových stupňů téměř na 70 místech. Na třetím stupni je Labe na vodním díle Labská, Labe ve Vestřevi a Svratka v Židlochovicích. Nejhorší situace má ale nastat o víkendu. Déšť ještě zesílí, přidá se silný vítr. Počasí komplikuje i dopravu, neprůjezdných je několik železničních tratí. Tisíce domácností jsou bez elektřiny. Sledujeme online Praha 22:36 13. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řeka Svratka v Brně 13.9. 2024 | Foto: Marie Starostová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Českého hydrometeorologického ústavu napršelo od středečního večera na hřebenech Krkonoš a Orlických hor kolem 100 milimetrů srážek. Úhrny přes 85 milimetrů zaznamenala také většina Pardubického kraje a části Jihomoravského a Zlínského kraje. Pršet bude dál.

Do noci z neděle na pondělí by mohlo na severních horách od Jizerských přes Krkonoše a Orlické hory až po Jeseníky napršet přes 200 milimetrů, v Jeseníkách by úhrny mohly lokálně překročit i 300 milimetrů.

Jeseník připravuje plány na možnou evakuaci obyvatel z částí města, které budou velkou vodou případně ohroženy. Na sever Olomouckého kraje míří humanitární pomoc i evakuační technika.

S evakuací musejí počítat i lidé z některých obcí v Pardubickém kraji, hlavně na Chrudimsku se očekává stoletá voda a vyšší. Na stoletou vodu se připravuje také Veverská Bítýška na Brněnsku. Město již nařídilo evakuaci lidem z chatových oblastí. Rovněž z chatové oblasti Biskoupky u Jamolic na Brněnsku hasiči evakuovali 125 lidí přes zaplavený most.

Stěhování knihovny

Masarykova univerzita rozhodla o vyklizení kolejí v Komárově na jihu Brna. Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně s pomocí dobrovolníků stěhuje knihovnu a archiv do vyšších pater. Nemocnice Milosrdných bratří v Brně uzavřela od pátku na celý víkend příjem na porodní oddělení a zakázala návštěvy.

Večerní předpověď hydrologů ale zmírnila kulminaci Svratky i Svitavy před přítokem do Brna. Zatímco Svratka ve Veverské Bítýšce měla přesáhnout hladinu pro extrémní povodeň, nynější prognóza hovoří o kulminaci na hladině třetího stupně povodňové aktivity. Hladina Svitavy v Bílovicích nad Svitavou sice třetí stupeň povodňové aktivity překoná, nedosáhne však úrovně extrémní povodně.

Města vedle evakuací chystají také protipovodňová opatření. V pohotovosti je integrovaný záchranný systém včetně 100 000 profesionálních a dobrovolných hasičů. Posiluje policie, letecká služba, potápěči, pyrotechnici a připravena pomáhat je i armáda.

Kvůli počasí byl večer přerušen provoz na osmi železničních tratích v Česku. Nejčastější příčinou byl pád stromu na koleje. Po celé zemi byly zrušeny nebo odloženy desítky kulturních či společenských akcí. O víkendu se neuskuteční ani zápasy první a druhé fotbalové ligy. Odložená byla i tři utkání první hokejové ligy. Většina stran ze sněmovní koalice i opozice kvůli povodňové hrozbě omezila nebo přerušila předvolební kampaň, výjimkou je opoziční SPD.

Intenzivní srážky a následné povodně postihnou i sousední země ČR. Slovensko očekává stoletou vodu na svém úseku řeky Moravy, výhled povodňové situace se tam zhoršil. Problémy se očekávají i v Německu, Polsku a Rakousku.