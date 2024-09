Jak se připravit na povodně? Ministerstvo vnitra zveřejnilo pokyny pro obyvatelé rizikových oblastí

Obyvatelé rizikových oblastí by měli mít připravené evakuační zavazadlo, maximálně zabezpečit své domovy a myslet na blízké, o které pečují. V informačních materiálech to uvádí ministerstvo vnitra a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Aktuální vývoj počasí by měli podle pokynů sledovat všichni, jelikož velké srážky mohou způsobit sesuvy půdy i mimo záplavové oblasti. Cestování do rizikových oblastí by se lidé měli vyhnout. Praha 11:50 13. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček přijíždí na zasedání Ústředního krizového štábu | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Pro obyvatele záplavových oblastí

Mapu záplavových oblastí na svém webu zveřejňuje ministerstvo životního prostředí. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) pak aktualizované mapy s přehledem výstrah platných den po dni.

Lidem v rizikových oblastech úřady doporučují, aby měli připravené evakuační zavazadlo pro případný rychlý přesun na bezpečné místo.

Co mít s sebou v evakuačním zavazadle? | Zdroj: GŘ HZS ČR

S přípravou evakuačního zavazadla či nákupem mohou lidé pomoci i zranitelným osobám ve svém okolí, vyzývá ministerstvo vnitra.

Klíčové je rovněž zabezpečení obydlí. Především v oblastech, které byly povodněmi zasaženy už v minulosti, například jim voda vyplavila sklepy, by lidé měli přenést cennosti do vyšších pater obydlí a předejít tak škodám.

Lidé mohou své domovy ochránit také rozmístěním pytlů z pískem, ty většinou distribuuje radnice.

Jak postupovat při ochraně vlastního obydlí s využitím pytlů z pískem | Zdroj: GŘ HZS ČR

Ostatní

Všichni by se dle doporučení ministerstva vnitra měli vyhnout cestování do záplavových oblastí a sledovat aktuální vývoj počasí, jelikož extrémní úhrny srážek mohou způsobit například sesuvy půdy. Zapomenout by lidé neměli také na svá vozidla a přeparkovat je za záplavových oblastí.

Kam se obracet v případě hrozícího nebezpečí | Zdroj: GŘ HZS ČR

Pro případ výpadku přívodu elektřiny vláda doporučuje mít nabité mobilní telefony a mít doma dostatečné zásoby pitné vody.