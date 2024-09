ONLINE: Začalo druhé kolo voleb do Senátu. Proti sobě stojí v duelech 44 kandidátů

Voliči v pátek a v sobotu rozhodnou o tom, kdo obsadí zbytek míst v Senátu. Ve 14 hodin začalo v pátek v Česku 2. kolo voleb do horní komory Parlamentu. Proti sobě stojí v duelech celkem 44 kandidátů. Sledujeme online Praha 14:00 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začalo druhé kolo voleb do Senátu | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Senátní volby neprobíhají v celém Česku, ale jenom v části republiky. Volit můžou jít třeba lidé z obvodu Domažlice, z Teplic nebo ze Zlínska. A hlasovací místnosti se otevřely i ve velkých městech. Týká se to i jednoho z brněnských senátních obvodů a tří pražských.

Volí se všude tam, kde v 1. kole voleb nezískal žádný kandidát dostatečný počet hlasů, což byla více než polovina obvodů, kde letos voliči volí do Senátu.

Hned v prvním kole se do Senátu dostalo celkem 5 kandidátů, což je nejvíc za existenci horní parlamentní komory. O obsazení zbylých 22 míst rozhodnou voliči právě v pátek a v sobotu. Volební místnosti jsou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin, a pak se ještě v sobotu otevřou od 8 do 14 hodin odpoledne.

Lidé dostanou hlasovací lístky přímo ve volební místnosti. S sebou si ale musí vzít průkaz totožnosti, tedy pas nebo občanský průkaz. S řidičským průkazem volit nelze. Průkaz taky nesmí mít propadlou platnost a letos naposledy nebude možné se prokazovat eObčankou v mobilu.

Také je dobré se předem ujistit, kde se nachází volební místnost. Ty se většinou nemění, takže kdo už volil, pravděpodobně to ví. Kdo ne, může si to ověřit na vývěsce nebo webu obecního nebo městského úřadu. Změna adresy volební místnosti se pak nevyhne některým zaplaveným obcím, voličům by to v takovém případě měl dát vědět starosta.

Volby po povodních

Některým obcím kvůli povodním s organizací, stejně jako před týdnem, pomáhá stát. V týdnu to slíbil ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. „Pokud to nějaká obce potřebuje a jsou to zasažené regiony, tak to bude stejně – maximální součinnost, třeba i takzvané volby na klíč,“ popsal Rakušan.

Ministerstvo vnitra se znovu postará třeba o hlasování v Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku. V České Vsi půjdou voliči zase hlasovat na improvizované místo, tedy do kontejneru hasičů, který je postavený na parkovišti u bazénu.

Je důležité vědět, že v senátních volbách se nekroužkuje, jako to bylo třeba u krajských voleb. Aby se hlas počítal, musí být hlasovací lístek v úřední, tedy orazítkované, obálce, kterou volič dostane od komise, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.

„Když je tam vhozen samostatně do takzvané urny, tak je to neplatné. Hlasovací lístek nesmí být přetržený, může být například složený, to ano, ale musí být složený tak, aby z něj byly čitelné údaje,“ vysvětluje Jirovec. V obálce musí být vždy jen jeden hlasovací lístek, jinak je hlas neplatný.