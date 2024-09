Průzkum: povodně ovlivnily volební rozhodování Čechů minimálně. Stát je na ně podle nich připraven

Škody v desítkách miliard, ale hlavně několik lidských životů – účet za letošní povodně. Stovky dobrovolníků pomáhají obyvatelům v zasažených oblastech i teď. Právě jejich práce a také pomoci hasičů a záchranářů si lidé v souvislosti s povodněmi váží nejvíc. Ukázal to průzkum agentury Median pro Radiožurnál s více než tisícovkou respondentů ze začátku týdne. PRŮZKUM Praha 8:40 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Problémy se zajištěním voleb měla kvůli povodním minimálně třicítka obcí a měst (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dožadovali se pomoci, o které jsme jim celou noc říkali. A říkali jsme jim také, že záchrana bude pro nás mnohdy riziková, že se to nemusí už ani podařit, prostě že nebude možné tam ani dojít,“ popisuje prostějovský hasič David Ochman.

Práce hasičů a celého integrovaného záchranného systému si Češi váží nejvíc. Známkou za jedna je ohodnotilo 80 procent respondentů. Podobně dobré hodnocení udělili i dobrovolníkům a hydrometeorologickému ústavu. Vůbec nejhůř lidé ohodnotili přístup hnutí SPD a premiéra Petra Fialy z ODS.

Hodnocení vlády

„Dvacet osm procent odpovídajících dalo premiéru hodnocení pět,“ říká pro Radiožurnál Vojtěch Dufek z agentury Median. Většina respondentů po povodních také souhlasí s tím, že je stát do budoucna připraven na extrémní projevy počasí. Myslí si to polovina dotázaných a častěji se k tomu kloní obyvatelé měst.

Většina respondentů se také cítila dostatečně informovaná, média si v průzkumu odnesla průměrnou známkou dva minus. I přes rozsah povodní ale vláda rozhodla o tom, že se volby konaly v řádném termínu – včetně zaplavených obcí.

„Je to nehoráznost, aby lidé museli jít za těchto podmínek volit. Není na to čas. Tohle fakt asi není v tuto chvíli pro nás úplně to hlavní,“ popisovali obyvatelé jedné z nejvíc zasažených obcí, České vsi na Jesenicku.

Problémy kvůli povodním

Problémy se zajištěním voleb měla kvůli povodním minimálně třicítka obcí a měst. Právě tam se volby neobešly bez improvizace, přesunovaly se volební místnosti, někde se volilo i ve stanu nebo unimobuňce.

„Hasiči dovezli takzvaný týlový kontejner, a to z Prostějova. Je to speciální samoobslužná kancelář, která má vlastní elektřinu, hygienické zázemí, a dokonce i kuchyňku. O tom, že se volit bude výhradně tady, už místní lidi informoval obecní rozhlas,“ popisovala přípravy na volby v Jesenicku reportérka Lenka Kratochvílová.

V České Vsi postižené povodní připravujeme mobilní volební místnost. Vybudujeme ji z prostějovského týlového kontejneru, který běžně funguje jako zázemí pro štáb velitele zásahu při rozsáhlých mimořádných událostech. Vše bude připravené ve 14:00. Včetně zástěn a plent. (LB) pic.twitter.com/7uzqZIc6aB — Hasiči Olomouc ‍ (@hasici_olomouc) September 20, 2024

Povodně ale výsledek voleb podle průzkumu ovlivnily jen minimálně – v potaz je bral jen každý desátý. A u většiny z nich to znamenalo, že k volbám nešli nebo to minimálně neplánovali. S konečným výsledkem je většina lidí spokojená. Některé skupiny ale méně.

„Tak třeba ze skupiny voličů 60 a více let bylo důrazně spokojených celých 28 procent voličů, zatímco ve skupině 18 až 29 let bylo výrazně spokojených pouze osm procent,“ říká Dufek z Medianu.

Nejčastěji se lidé u voleb rozhodovali podle oblíbené strany a také dosavadního fungování vedení kraje. Lokální témata hrála roli nejvíce pro nejmladší voliče.