Zájemců o program Oprav dům po babičce nebudou hned tisíce. Bude fungovat dlouhodobě, tvrdí Valdman

Program Oprav dům po babičce se rozeběhne už v září. Ministerstvo životního prostředí v něm chce rozdělit až 40 miliard korun. „Program umožňuje realizovat projekty energetických úspor pro domácnosti, které nemají naspořené finanční prostředky dopředu," vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Lidé v domácnostech budou díky němu moci získat na rekonstrukci svého obydlí jak dotaci, tak podle ministerstva i výhodný úvěr. Praha 0:10 19. srpna 2023

Komu je program Oprav dům po babičce určen? Jaké cíle má podpořit?

Je určen ekonomicky aktivním domácnostem, které chtějí realizovat energetické úspory ve svém stávajícím rodinném domě, nebo by případně chtěly využít volný rodinný dům ve své obci, který by tímto mohly mít k dispozici. Program cílí na komplexní zelená opatření.

„Za program Oprav dům po babičce dáváme ruce do ohně, co se týče efektivity a přínosu pro životní prostředí," tvrdí ředitel Státního fondu životního prostředí

Umožňuje zkrátka realizovat projekty energetických úspor pro domácnosti, které nemají naspořené finanční prostředky. To znamená, že umí dát dopředu zálohově dotaci.

Zároveň od příštího roku chceme, aby k ní domácnosti mohly čerpat výhodný úvěr od stavební spořitelny.

Tím se tedy program Oprav dům po babičce liší třeba od Zelené úsporám, protože skutečně lze čerpat i finance dopředu?

Ano, je tomu tak. Za tuto výhodu vyžadujeme jednu základní povinnost – desetileté užívání nemovitosti k bydlení. Cílíme tím právě na mladé rodiny, protože i úvěr, který budou moci čerpat, může mít i až dvacetiletou splatnost.

A co když si tam někdo jenom dá trvalé bydliště a ve skutečnosti nemovitost celoročně nevyužívá?

Máme podmínku jak trvalého bydliště, tak užívání. Pokud domácnost, tak celá domácnost musí mít trvalé bydliště i včetně dětí. To je garance, že obcházení tohoto bude velmi obtížné.

Lidové noviny upozornily, že avizované úvěry se mají poskytovat až od nového roku. Zatím také není jasné za jakých podmínek, protože nebyl novelizován příslušný zákon. Kdy se podle vás úvěry rozběhnou?

Měly by se rozběhnout v prvním kvartále příštího roku. Pracujeme na tom se stavebními spořitelnami a i s Ministerstvem financí. Samotná legislativa je připravena a měla by v rámci konsolidačního balíčku velmi rychle projít.

Zároveň školíme stavební spořitelny, aby na svých pobočkách dokázaly poskytovat poradenství k celému programu Nová zelená úsporám.

Zdroje a zisky

Z jakého zdroje se program Oprav dům po babičce financuje? Pouze z emisních povolenek?

Zdrojem financování je takzvaný modernizační fond, což jsou v podstatě emisní povolenky.

A kdy bude možné vyhodnotit, jak se program vydařil? Jaká si stanovujete kritéria?

Podprogram Oprav dům po babičce je v podstatě program Nová zelená úsporám se specifikem zálohové platby. Novou zelenou úsporám každoročně vyhodnocujeme a informujeme vládu, jakých efektů dosahuje.

Oprav dům po babičce nejde ze státního rozpočtu. Jsou to evropské prostředky, které máme v Modernizačním fondu k dispozici z prodeje emisních povolenek právě na dekarbonizaci a opatření spojená s energetickými úsporami na budovách. Cílem je chránit domácnosti před energetickou… — Petr Hladík (@hladikpe) July 18, 2023

Pro informaci: Česká republika má závazek spořit energii do konce roku 2030 v rámci Green Dealu. Je to číslo, které se musí dosáhnout. A jenom za poslední dva roky právě Nová zelená úsporám naplnil tento závazek ze 40 procent. Všechny ostatní segmenty přispívaly daleko méně.

Efekty těchto programů se počítají de facto na investovanou korunu – kolik přinesou úspory energie v terajoulech a kolik přinesou úspor oxidu uhličitého.

Je to opravdu nápad, za který dáváme ruce do ohně, co se týče efektivity a přínosu pro životní prostředí.

Nemluvě o takzvaném multiplikační efektu například pro státní rozpočet: vyšší výběr DPH, zaměstnání živnostníků i menších firem, které na obcích tyto menší projekty realizují v řádech statisíců nebo nižších jednotek milionů.

Máte představu, kolik žadatelů budete moci uspokojit? Jak velký zájem očekávat?

Rozhodně neočekáváme, že otevřeme příjem žádostí a budeme mít tisíce a tisíce zájemců. Program je postaven na pevných a důkladných základech ve smyslu energetického posouzení a projektové dokumentace.

Chceme ho nabídnout zejména dlouhodobě, to znamená, aby měly domácnosti čas si to rozmyslet a aby třeba už teď od září, byť to čerpání toho úvěru bude možné až v příštím roce, mohly řešit se stavební spořitelnou podmínky na poskytnutí úvěru. Také si mohou zpracovat kvalitní projektovou dokumentaci, která jim doporučí nejlepší řešení.

Pokud renovační vlnu zvedneme o ta tři procenta, která byla deklarována, tak to bude uspokojení zhruba 45 000 žadatelů až do roku 2030.

Jak rychlé bude vyplacení úvěru od chvíle podání žádosti? Co můžeme očekávat od programu Nová zelená úsporám light? A daří se zjednodušovat administrativu při vyřizování dotací? Poslechněte si celý rozhovor. Audiozáznam je nahoře v článku.