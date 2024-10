Opravy po povodních od státu by trvaly moc dlouho, tak jsme silnici udělali sami, říká starostka

Při povodních před měsícem zemřelo nejméně pět lidí. Jedna z obětí je z Kobylé nad Vidnavkou, obce, která leží v okrese Jeseník v Olomouckém kraji. „Intenzivně přemýšlíme nad tím, jak se připravit na situace, které se tu opakují s určitou pravidelností,“ říká její starostka Miroslava Rybáriková z uskupení Nová volba pro Kobylou pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Kobylá nad Vidnavkou 13:13 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V přízemí bytovek v obci Kobylá nad Vidnavkou měli lidé až 30 centimetrů vody. V roce 1997 se jim ale povodně vyhnuly | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak to u vás měsíc po povodních vypadá?

Už máme zprovozněný obecní vodovod a voda z něj je znovu pitná. Také už funguje veřejné osvětlení a děti znovu chodí do školy. Ještě před sebou máme mnoho úkolů. Potřebujeme například znovu postavit dva mosty a od příštího týdne znovu spustíme autobusovou dopravu v obci.

Krátce po povodních jste se rozhodla, že nebudete čekat na opravu státní silnice oficiální cestou, ale že povoláte sama stavebníky. Jak to dopadlo?

Dopadlo to výborně, protože firma, kterou jsem oslovila, byla schopná obec zprovoznit do dne a půl. Což by asi tou původní cestou trvalo déle. A co se týče financování, tak se k tomu Olomoucký kraj postavil čelem a celé to zafinancoval.

Jak budete postupovat v případě dvou poničených mostů?

To už je těžší záležitost. Nyní totiž čekáme na rozhodnutí Povodí Odry, které nám musí říct, jestli říční koryto zůstane stejné, nebo jestli se bude rozšiřovat a chystat se na větší povodeň. Už jsme i sehnali projektanta a hned, jak budeme moci, začneme projektovat.

Budeme také shánět finance. Jsme malá obec s ročním rozpočtem do deseti milionů a jeden most vyjde na třicet milionů. Tím pádem je to pro nás neufinancovatelné a budeme muset spoléhat na vládu a kraj, že nám pomůžou.

Jak jste na tom s vysoušením domů? Hygiena varuje, že nevysušené domy jsou teď největším nebezpečím pro zdraví.

Vysoušení u nás probíhá velmi intenzivně. Nyní máme deset vysoušečů navíc a lidé si je mohou kdykoliv půjčit. Zima se nezadržitelně blíží, takže všichni pracují, jak můžou.

Kolik lidí u vás přišlo o domov?

Byly to dvě rodiny.

A ty mají stále nějaké provizorní bydlení?

Jedna rodina má provizorní bydlení. Druhý případ je starší pán, o kterého se starala přítelkyně. Ta ale během povodní přišla o život. A jelikož tento pán potřebuje péči, tak je nyní v nemocnici.

Zvažujete, jakým způsobem se připravit na možné další povodně v budoucnosti? Vy už jste na to narazila v souvislosti s těmi mosty.

Intenzivně přemýšlíme nad tím, jak se připravit na situace, které se tu opakují s určitou pravidelností. První snahou je, že nové mosty nebudou mít středový pilíř. Ty jsou podle některých odborníků problémem, protože se o ně zachytávají stromy a další věci, které nese řeka.

V obci jsme měli tři mosty. Dva se středovým pilířem, ty se nyní musí zbourat. A jeden starý obloukový a ten dosud ustál každou povodeň.

A pokud jde o domy a jejich obnovu, počítáte s tím, že stavby, které budete obnovovat, by měly být navrženy tak, aby vydržely případnou další velkou vodu?

Nejsem si jistá, že je možné ty domy obnovit tak, aby se zabránilo vodě. Je spíše potřeba koryto řeky upravit tak, aby se moc nevylívala.