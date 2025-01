Ostravská místostarostka rezignovala kvůli výrokům o Romech. ‚Situaci se postavila čelem,‘ míní starosta

Místostarostka ostravského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Alena Pataky (ANO) v pondělí rezignovala na svou funkci. Důvodem jsou její výroky o Romech. Školství a kulturu, které měla na starosti, dočasně převezme starosta Petr Veselka (ANO), který informaci o rezignaci své náměstkyně potvrdil. Sama Pataky svůj konec ve funkci odmítla komentovat. Nového místostarostu či místostarostku zvolí zastupitelstvo v únoru. Ostrava 18:25 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu Alena Pataky (ANO) | Foto: Moravská Ostrava a Přívoz

Důvodem odchodu místostarostky jsou problematická vyjádření směrem k romským žákům na základních školách, u nichž zpochybnila motivaci ke vzdělání. V rozhovoru pro regionální server Okraj.cz mimo jiné uvedla, že Romové jsou „geneticky vybaveni úplně jinak“, „nemají cíl ve svém životě se vzdělávat“ a motivace chybí i jejich rodičům. Za to čelila kritice z několika stran.

Podle Veselky v pondělí místostarostka vyvodila osobní zodpovědnost. „S paní místostarostkou jsme nastalou situaci jako rada obvodu diskutovali. Přestože patrně myslela řadu výroků jinak, byla její vyjádření samozřejmě nepřijatelná. Jsem rád, že se k celé situaci postavila čelem,“ uvedl Veselka.

Do zvolení nového místostarosty bude Veselka oblasti Pataky sám řídit. „Ke zvolení nového místostarosty pak dojde na únorovém zasedání zastupitelstva,“ řekl s tím, že kandidáta vybere zastupitelský klub ANO v nejbližších týdnech. Podle něj je na tomto postupu shoda s koaličními partnery, kterými jsou koalice Spolu a Česká pirátská strana.

Podle Veselky Pataky ve své funkci za posledních šet let odvedla dobrou práci. „Podařily se velké investice do našich škol, zkvalitnily se poskytované sociální služby, realizovala se řada projektů,“ doplnil.

Pataky odmítla svou rezignaci komentovat. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ řekla pouze. V rozhovoru pro server před časem řekla například to, že mentalita Romů se od 13. století nezměnila. „Oni mají úplně jiné cíle. Kočovnictví, které v nich bylo zaseto někde v Indii, určitým způsobem přetrvává,“ uvedla mimo jiné.

Reakce odborníků

Místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marián Dancso poukázal na to, že výroky Pataky, která je rovněž členkou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Moravskoslezského kraje, jsou nepravdivé a hluboce urážlivé.

„Namísto podpory rasistických stereotypů bychom měli společně usilovat o inkluzivní přístup, který vychází z respektu k lidským právům, historického porozumění a snahy o spravedlivější společnost,“ řekl pro Romea.cz Dancso.

Podobně se vyjádřily i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Obě zmocněnkyně sdělily, že by znevýhodněné děti měly dostat místo segregování podporu a desegregace se české společnosti vyplatí i ekonomicky.

Odborníci na romskou problematiku výroky místostarostky pro školství a sociální věci označili prostřednictvím severu Romea.cz za neprofesionální, urážlivé a nehodné veřejné funkce. Pataky v reakci na tuto kritiku už dříve řekla, že ji celá situace mrzí, některé výroky byly nešťastné a je připravena se omluvit. „Strašně mě to mrzí, jsem ochotna samozřejmě se omluvit každému, koho se to nějakým způsobem dotklo. Je mi strašně líto, že to vyznělo tak, jak to vyznělo,“ doplnila Pataky.