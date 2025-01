Mentalita Romů se od 13. století nezměnila, řekla místostarostka. ‚Šíření předsudků,‘ zní z rady vlády

Mentalita Romů se podle Aleny Pataky (ANO), místostarostky Moravské Ostravy a Přívozu, od 13. století nezměnila, protože Romové jsou podle ní „geneticky vybaveni úplně jinak“. Pataky to řekla pro regionální server Okraj.cz. A nebyl to jediný kontroverzní výrok, který v rozhovoru zazněl. „Tento názor přispívá k šíření nebezpečných předsudků,“ zkritizoval ji Marián Dancso, místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Ostrava 12:45 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu Alena Pataky (ANO) | Foto: Moravská Ostrava a Přívoz

„Mentalita Romů se od 13. století nezměnila, protože jsou geneticky vybaveni úplně jinak. Oni nemají cíl ve svém životě se vzdělávat. Oni mají úplně jiné cíle. Kočovnictví, které v nich bylo zaseto někde v Indii, určitým způsobem přetrvává,“ prohlásila místostarostka Pataky v rozhovoru pro server Okraj.cz, který sleduje dění v Moravskoslezském kraji.

Pro většinu romských žáků podle ní končí snahy o vzdělání v sedmé třídě. „Až někdo půjde po sociologické stránce do hloubky této skupiny obyvatel, aby pochopil jejich mentalitu, tak si uvědomí, že v sedmé třídě pro ně končí určitým způsobem cíl vzdělávání. Jsou to menší jednotky nebo desítky žáků, kteří chtějí jít dál,“ poznamenala. „Vemte si, kolik let tady jsou, a oni se nezařadili do společnosti,“ řekla také.

‚Nepravdivé a hluboce urážlivé‘

Její výroky už odsoudil Marián Dancso, místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Podle něj jsou nejen nepravdivé, ale také hluboce urážlivé.

„Tento názor nejenže ignoruje historické a sociální podmínky, které formovaly romské komunity, ale zároveň přispívá k šíření nebezpečných předsudků,“ uvedl Dancso pro server Romea.cz. Zároveň připomněl, že kočování nebylo svobodnou volbou Romů, ale důsledkem represivních legislativních opatření.

Tvrzení Pataky, že Romové nemají cíl se v životě vzdělávat, je pak podle něj nepravdivá a urážlivá generalizace. „Taková laciná paušalizace ignoruje, že cíle si stanovují jednotlivci dle svého vlastního uvážení, nikoli na základě své etnické příslušnosti,“ zdůraznil Dancso.

Starosta Moravské Ostravy a Přívozu Petr Veselka (ANO) už o výrocích s místostarostkou mluvil. „V první reakci mi řekla, že to nebylo všechno myšleno tak, jak je to tam napsáno. S mnohými věcmi, které tam byly napsány, nesouhlasím. Ale musíme to probrat. Musí nám vysvětlit, jak to bylo myšleno,“ uvedl Veselka pro iROZHLAS.cz.

O celé věci už podle svých slov mluvil také s místostarosty obvodu. A v pondělí se k tomu sejdou. „Pro mě je to čerstvé, článek jsem četl teprve před chvílí. V pondělí dopoledne kvůli tomu budeme mít poradu a budeme se bavit o tom, co tím paní místostarostka chtěla říct,“ popsal Veselka.

„Pro mě je to nová informace, nečetl jsem to. Od rána jsem měl povinnosti, musím si to načíst,“ uvedl pro iROZHLAS.cz předseda moravskoslezského ANO Stanislav Kopecký, hejtmanův náměstek pro sociální oblast a starosta Nového Jičína. „Pokud paní místostarostka uletěla, tak by se měla omluvit především ona,“ prohlásil.

Alena Pataky je na radnici Moravské Ostravy a Přívozu zodpovědná za školství, sociální věci a kulturu. Na facebooku uvádí, že vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Sama o sobě ve zmíněném rozhovoru uvedla, že je sociální pedagožkou.