Chci se omluvit, bylo to nešťastné, brání kontroverzní výroky o Romech místostarostka Pataky

Místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu Alena Pataky (ANO) čelí kritice kvůli svým výrokům o Romech. Pro server Okraj.cz mimo jiné řekla, že jejich „mentalita se od 13. století nezměnila, protože jsou geneticky vybaveni úplně jinak". Teď se za to chce omluvit: „Bylo to strašně nešťastné. Je mi to líto." Přesto v rozhovoru pro iROZHLAS.cz opět tvrdí: „Ta mentalita tam je určitým způsobem zachovaná." Rozhovor Ostrava 16:19 3. ledna 2025

Čelíte kvůli svým výrokům o Romech ostré kritice. Co na to říkáte?

Jsem z toho strašně smutná a špatná. Takhle to vůbec nebylo myšleno, vůbec. Nevím, jak bych to vysvětlila.

Jsem člověk, který s touto populací, komunitou pracuje už nesčetně let. Začínala jsem jako sociální pracovník, teď dělám místostarostku a mám pod sebou školství. A strašně mě mrzí, že to takhle vyznělo. Snažím se ty děti integrovat, nepovažuji je za menšinu, ale za naše české žáky, které chceme vzdělávat. A strašně mě mrzí, že tento rozhovor vyzněl tak, jak vyzněl.

„Mentalita Romů se od 13. století nezměnila, protože jsou geneticky vybaveni úplně jinak. Oni nemají cíl ve svém životě se vzdělávat. Oni mají úplně jiné cíle. Kočovnictví, které v nich bylo zaseto někde v Indii, určitým způsobem přetrvává.“ Alena Pataky (Místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu)

A myslíte, že měl vyznít jinak? Říkáte, že Romy znáte, přesto v rozhovoru zaznělo: „Mentalita Romů se od 13. století nezměnila, protože jsou geneticky vybaveni úplně jinak.“

Víte co, bavila jsem se s paní redaktorkou a ona tam část mého rozhovoru nedala. Říkala jsem, že všechny tyto aspekty musíme brát ze sociologicko, pedagogicko a sociálního aspektu. A upozornila jsem, že je to debata na dlouhé hodiny, než bychom si vyjasnili, jak jsou vybaveni... Jakou mají mentalitu, co potřebují, jak se s nimi naučit komunikovat.

Kolikrát se jich ani neptáme, co potřebují. Snažíme se razit naši cestu, protože si kolikrát myslíme, že ji připravujeme dobře. Mám nastavenou cestu: pojďme vzdělávat, pojďme jim naslouchat.

Říkám, bylo to strašně nešťastné. Mrzí mě, že to takhle vyznělo. Je mi to líto. Nevím, co k tomu ještě říct.

Plánujete se za své výroky, které zazněly v rozhovoru, veřejně omluvit?

Ano, samozřejmě, plánuji se omluvit, protože to bylo fakt nešťastné. Nechtěla jsem tím nikomu ublížit.

Rezignujete na post místostarostky?

Nevidím důvod. Skutečně se snažím ve spolupráci s neziskovými organizacemi, sociálními odbory a školami nacházet cestu, aby všichni měli rovný přístup.

Ano, přiznávám, možná jsem pochybila ve výrocích, které jsem řekla. Ale vnitřně jsem přesvědčena, že nedělám svou práci špatně.

Říkáte, že jste možná pochybila ve výrocích, které zazněly. Marián Dancso, místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, je označil za nepravdivé a hluboce urážlivé. Stojíte si tedy za výrokem, že „mentalita Romů se od 13. století nezměnila, protože jsou geneticky vybaveni úplně jinak“?

To se nedá tak jednoznačně definovat. Bylo možná nešťastné to, jak jsem to řekla. Ona se mentalita těch lidí... My máme jako Češi svoji mentalitu, Maďaři a Francouzi mají svoji mentalitu. Jsou to historické věci, které jsou lidem dány určitým prostředím, odkud přišli. Vezměte si, kolik lidí žije v jiných zemích a pořád si svou mentalitu a kulturní záležitosti zachovává.

Takže si za tímto výrokem stojíte? Nezměnila byste ho?

Ale v podstatě... Dobře, to zase vyzní úplně proti tomu, že mi dáváte prostor, abych se nějakým způsobem obhájila.

Ptám se na to, protože tento výrok patří mezi ty, které čelí nejhlasitější kritice.

Ano, ta mentalita tam je a určitým způsobem je tam zachovaná. Myslím, že každý národ, každá menšina, každá společnost, každá komunita, která má v sobě něco zakódováno, se to snaží nějakým způsobem uchovávat, pěstovat. A teď je otázkou, jaký velký prostor jim dává jiná společnost k tomu, aby mohli své věci prezentovat a aby mohli komunikovat a nacházet správné cesty.

Ještě mě zaujala ta pasáž, že Romové „jsou geneticky vybaveni úplně jinak“. Co jste tím myslela?

Bylo to nešťastné pojmenování. K tomu nemám vysvětlení. Strašně mě to mrzí.

Kdo je Alena Pataky? Na radnici Moravské Ostravy a Přívozu je místostarostka Alena Pataky (ANO) zodpovědná za školství, sociální věci a kulturu. Na facebooku uvádí, že vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Sama o sobě v rozhovoru pro regionální server Okraj.cz uvedla, že je sociální pedagožkou.