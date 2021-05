Svrčinová chce navrhnout na léto dva PCR testy zdarma. Snížit by se měla i jejich cena pro samoplátce

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová bude navrhovat, aby z veřejného zdravotního pojištění byly o letních prázdninách hrazeny z veřejného zdravotního pojištění dva PCR, nebo antigenní testy na covid-19 měsíčně. Řekla to České televizi. Reálně tak bude testování méně dostupné, protože dosud se lidé mohou nechat bezplatně testovat antigenním testem každé tři dny. Praha 13:33 19. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosud se lidé mohou nechat bezplatně testovat antigenním testem každé tři dny | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Budeme snižovat frekvenci toho, co bude uhrazeno. Navrhujeme dvakrát měsíčně buď antigen, nebo PCR test,“ řekla hlavní hygienička pro Českou televizi. Cena PCR testu by se také podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera měla snížit na 640 korun.V současnosti se cena PCR testů pro samoplátce pohybuje obvykle okolo 1500 korun.

Podobně se vyjádřil pro server Lidovky.cz i premiér Andrej Babiš. „Uvažujeme o PCR testech zdarma na období červen až září. Nechceme, aby lidé měli velké náklady v souvislosti s covidem,“ uvedl.

Nárok na test by podle něj vznikl několikrát do měsíce, aby se lidé a děti nad 6 let mohli otestovat například v souvislosti s dovolenou před odjezdem a následným návratem domů – a to jak pro cesty po tuzemsku, tak i do zahraničí. O návrhu bude podle vyjádření předsedy vlády diskutovat Rada pro zdravotní rizika.

V současné době je negativní test jednou z variant, jak může občan prokázat bezinfekčnost proti covidu-19. Dalšími možnostmi jsou potvrzení o uplynutí 14 dní od dokončeného očkování nebo 90 dní od nákazy. Podle vyjádření ministra z minulého týdne se zvažuje, že se tato doba zdvojnásobí. Pro některé služby či akce stačí potvrzení o tom, že člověk test podstoupil ve škole či v zaměstnání.