Test protilátek ukáže, jestli má člověk covid za sebou. Jak je chráněn, se z něj ale nedozví

Testy na protilátky jsou schopné odhalit, že člověk prodělal covid-19, i když o tom nevěděl. Ale můžou nějak pomoct v souvislosti s očkováním? „Můžeme říct, že v horizontu tří až šesti měsíců po prodělaném covidu je období, kdy se má člověk očkovat," říká například předseda České vakcinologické společnosti profesor Roman Chlíbek. Praha 0:10 16. května 2021

Udělat si test na protilátky dává smysl v případě, že má někdo podezření, že v minulosti prodělal nemoc covid-19 a chce si to potvrdit.

Naměřená hladina Imunoglobulinu G – tedy IgG – v krvi může poukázat na to, že se u něj infekce vyskytla.

Ale to je asi tak vše, pokud necháme stranou odběry v rámci vědeckých studií imunity, kdy se testuje a sleduje vývoj hladiny protilátek v čase. Nebo některé případy, kdy test může lékařům pomoct lépe určit aktuální diagnózu.

Problém je v tom, že hladina protilátek se mění v čase a to, jak klesá, je podle výzkumů velmi individuální. Test ukáže jejich stav pouze v danou chvíli.

Lékaři navíc podobně jako u jiných infekčních nemocí neznají přesnou hladinu protilátek, která může člověka spolehlivě ochránit. To ve svých materiálech konstatuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí i další instituce.

„Jediná relativně užitečná informace je, pokud nejsou protilátky detekované u člověka, který nemoc prokazatelně prodělal. Pokud se mu protilátky nevyvinuly, tak je to indikace, že není chráněný proti opakované infekci. Ale ani to není jisté,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.

Podstatnou roli hraje takzvaná buněčná imunita zprostředkovaná bílými krvinkami, konkrétně takzvanými T-buňkami. A ty se v běžně nabízených testech vůbec neměří.

Podle Hořejšího se může stát, že test neodhalí protilátky, ale organismus chrání buněčná imunita – i když ani tam není jasné do jaké míry.

Kdy na očkování?

Velké výzkumy z Británie a Dánska nicméně potvrdily, že ochrana po prodělané infekci trvá u většiny lidí měsíce, nejméně půl roku i více, pokud nepřijde nová varianta viru. Ale bohužel konkrétní člověk toho pomocí testu na protilátky moc nezjistí.

Proto nemá smysl si dělat test na protilátky a plánovat podle toho očkování. Stačí držet se doporučené lhůty a nechat se očkovat s několikaměsíčním odstupem po prodělání nemoci.

„Můžeme říct, že v horizontu tří až šesti měsíců po prodělaném covidu je období, kdy se má člověk očkovat. A to bez ohledu na to, jaké má zrovna protilátky. Ani člověku s protilátkami, který se nechá v horizontu měsíců po prodělání nemoci očkovat, nemůže vakcína ublížit,“ popisuje předseda České vakcinologické společnosti profesor Roman Chlíbek.

Test na protilátky také podle Chlíbka nepomůže s odhadem případné nežádoucí reakce po očkování. Je tak ke zvážení, zda do těchto testy, které si lidé hradí jako samoplátci, investovat.

„Je to otázka jedině výdělku pro laboratoře, protože je otázka, k čemu jedinec výsledky použije,“ říká Chlíbek.

„Pacient se může domnívat, že když mu vyjdou protilátky vysoké, tak mu pravděpodobně vydrží týdny až měsíce. Ale přesně se to nedá stanovit. Také se neví, jaká je nejnižší dávka protilátek, která ještě ochrání proti nákaze. Lékař z toho vyčte jenom to, že člověk covid prodělal.“