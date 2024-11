Je potřeba napnout plachty ke sněmovním volbám, řekl Bartoš. Kdo by měl vést stranu, neprozradil

Piráti si zvolí nové vedení. O předsednický post se hlásí celkem šest kandidátů, mezi nimi už ale není dosavadní předseda Ivan Bartoš. Ten stranu s přestávkami vedl od roku 2009. „Piráti potřebují nový impulz. Je potřeba napnout plachty ke sněmovním volbám,“ říká odcházející šéf Pirátů v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 9:39 9. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vedení Pirátů opouštíte po dlouhé době. V jakém stavu stranu předáváte?

Myslím, že za těch 15 let a zejména při naší účasti v Poslanecké sněmovně až po vstup Pirátů do vlády se nám podařilo, i třeba na krajské úrovni, udělat spoustu práce. Ale poslední dvoje volby, ať už evropské či krajské, byly pro Piráty velmi špatné. Nedosáhli jsme výsledku, neobhájili jsme mandáty.

A ačkoli jsme se v celostátních preferencích pohybovali celou dobu naší účasti ve vládě kolem 10 nebo 12 procent, tak ten propad je značný.

Myslím, že Pirátská strana i skrze členskou základnu a zkušené krajské politiky a tu práci, kterou jsme odvedli, je moderní strana, která dokáže lidem dodat výsledek. Ať už jsou to reformy na celostátní úrovni či třeba konkrétní řešení situace v krajích. Ale strana potřebuje nový impulz. A je logické, když dvě série voleb za sebou nedopadnou, že ten impulz je skutečně potřeba.

Věřím, ať už se dívám na kandidáty do předsednictva, ale i na lidi, kteří pro Pirátskou stranu pracují, že je potřeba napnout znova plachty a vyrazit směr ke sněmovním volbám, ale i dobře zvládnout opoziční sněmovní práci. Tak doufám, že to dnešní celostátní fórum nebude jenom o volbě nového vedení, ale bude právě tím impulzem.

Koho budete volit jako předsedu nebo předsedkyni Pirátské strany? A kdo by měl být podle vás ve vedení?

Sledoval jsem kampaně všech kandidátů do předsednictva i do místopředsednictva. U nás volí celá členská základna. Proto třeba komentátoři či lidé, kteří o tomto vystupují, také říkají: ono to není tak úplně jasné, protože budou volit skutečně všichni členové.

A není mým zvykem, obzvláště v této době, o preferencích nebo o směřování ve smyslu, kdo by měl vést Pirátskou stranu, mluvit. Končí éra Bartoše v předsednictví Pirátské strany, byť z politiky neodcházím, a já bych skutečně chtěl, aby ten nový směr nebo to, kam Pirátská strana půjde, jakým způsobem se bude připravovat na volby, bylo skutečně rozhodnutí té strany, nikoliv doporučení nějakého dlouhodobého předsedy.

Mně se tento až skoro paternalistický přístup, který vídám u jiných politických stran, ani příliš nezamlouvá.

Takže rozhodne členská základna. Viděl jsem kandidátské řeči i putování kandidátů po jednotlivých krajích, různé online medailonky a přenosy. Takže uvidíme, koho zvolí Piráti, a můj hlas bude hlas jako každý jiný. Nebudu sdělovat, koho podpořím.

Když se vrátíme k vašim slovům o tom, že končí Bartošova éra, jak byste ji charakterizoval vy sám? Pojďme si říci, kde jste třeba udělal největší chyby?

Je to s krátkou přestávkou téměř 15 let. Byl jsem u zrodu v přípravném výboru Pirátské strany. Jsme strana, která neměla sponzory, podnikatele v pozadí. Pílí, prací, kontaktem s lidmi jsme se postupně, byť to chvíli trvalo, dostali do sněmovních a senátních lavic, do Evropského parlamentu.

Podíleli jsme se na vedení devíti krajů. Měli jsme primátora hlavního města Prahy. A myslím si, že zase tou prací - nic jiného předseda kromě vize a práce nemůže nabídnout -tak doufám a věřím, tak jak jsem byl znovu a znovu volen, že i na tom vzestupu jsem měl významný podíl.

Nicméně politika není jenom o úspěších. Třeba vykroužkování Pirátů v předchozích volbách nebo pozice ve vládě, kde se nám sice podařilo prosadit spoustu dobrých věcí, to bylo slabší. To byly obtížné momenty Pirátské strany.

Myslím si, že každý dělá chyby. Nemám nějaký patent na rozum. A v momentě, kdy jste v exekutivě, musíte řešit spoustu věcí, tak ne všechna strategická rozhodnutí jsou v danou chvíli úplně plně informovaná. A výsledek těch dvou voleb, byť nám celostátní preference kolísaly kolem 10 procent, tak je vidět, že strana potřebuje nový vítr, potřebuje vnitřní reformy i novou krev lidí z krajů, kteří hojně kandidují do předsednických pozic.

A chyby byly. Asi bych se mohl dostat ke konkrétním věcem i třeba v oblasti exekutivy. A někdy snaha, dobrá vůle nebo vytváření dobrých podmínek tak úplně nestačí.

Budu se teď soustředit na roli poslance. Ve Sněmovně mám zákony, které jsem připravoval ještě jako ministr - reformu antimonopolního úřadu, ta tam ještě nedoputovala, nebo zákon o podpoře bydlení.

A věřím, že ta synergie poslaneckého klubu, nového vedení strany bude silná. Nemyslím si, že je správné takové to nastavení, kdy je bývalý předseda pak jakýmsi glosátorem či mentorem, ale že všichni členové Pirátské strany včetně bývalého předsedy vytyčí nový cíl a tím plují.