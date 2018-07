Podle předpovědi počasí bude v červenci nejtepleji druhý týden. Ke konci měsíce mají přijít deště

V první polovině prázdnin bude nejtepleji druhý červencový týden s maximálními teplotami kolem 27 stupňů Celsia. Relativně nejchladnější by měl být poslední týden, kdy by mělo i nejvíce pršet. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil na svém webu.

