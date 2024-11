2500 korun pro policisty? ‚Malý krůček ke zlepšení, ale je potřeba balík opatření,‘ zdůrazňuje odborář

Policisté a hasiči by měli dostat přidáno zhruba 2500 korun. Po jednání s odboráři to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Odboráři bezpečnostních složek ale požadovali přidat zhruba 4000 korun. Navíc chtěli odlehčení od nadbytečných agend a přebujelé byrokracie. „Je třeba komplexní balík opatření,“ zdůrazňuje pro Radiožurnál Martin Červenka, místopředseda odborové organizace bezpečnostních složek. Rozhovor Praha 15:46 14. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Toto je jen jeden z malých krůčků k tomu, abychom se vrátili do správné kondice,“ říká Martin Červenka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak jste spokojeni s výsledkem jednání? Požadovali jste nárůst platů zhruba o 4000 korun. Slíbeny jsou 2500.

Takhle rychle po jednání se to úplně neodvažuji hodnotit. Nicméně vidím, že za tím posunem je obrovský kus práce nás jako odborářů i ministerstva vnitra v čele s panem ministrem. Ale na vyhodnocení byl potřeba nějaký čas.

Nicméně bych k tomu chtěl doplnit, že je to jeden z dílčích kroků stabilizace bezpečnostních sborů, které, jak už delší dobu avizuji, nejsou v dobré kondici. A je potřeba to řešit.

Kvůli platům a situaci ve sboru jste plánovali protest před ministerstvem vnitra na 21. listopadu. Ten se bude konat, nebo ne?

Na tom se nic nezměnilo. Byl bych hodně překvapený, kdyby to tak nebylo, 21. listopadu se tam sejdeme. Chceme upozornit na to, že situace se musí řešit a musí se řešit neodkladně, protože policie má problémy s výjezdy na tísňová volání. Ve věznicích už skoro nemá kdo střežit vězně a hasiči mají problém doplňovat své stavy. Takže už je skoro pozdě to řešit.

A změní to těch 2500 korun, které jste teď dostali přislíbené?

Můj osobní názor je, že nezmění. Je třeba komplexní balík opatření. Toto je jen jeden z malých krůčků k tomu, abychom se vrátili do správné kondice.

Mluvili jste s ministrem Rakušanem i o dalších opatřeních, která je potřeba udělat?

Ano, co se týká Policie ČR, tak jsme si dnes definitivně řekli hrubé obrysy pracovní skupiny, která bude definovat agendy, které je třeba ořezat z činnosti policie. Jde o ořezání byrokracie, protože bez toho se nevrátíme do té správné efektivity policie a budeme neustále sedět v kancelářích a psát – z mého pohledu, když to řeknu úplně na plná ústa – jeden nesmyslný papír za druhým v činnostech, které policii nepřísluší.

Pracovní skupina by měla vyřešit nejen přebujelou byrokracii, ale i jakousi částečnou reformu policie?

Tato pracovní skupina se bude zabývat především činnostmi, které byly v minulosti přiřčeny policii zákonem nebo vyplynuly ze systému. A na to by z pohledu odborářů měla navázat rozsáhlejší celková reforma policie. To je naprosto bez debaty.

Požadovali jste zvýšení platů proto, aby lidé od policie neodcházeli. Říkáte, že nemá kdo sloužit na ulici. Ale z druhé strany NERV upozorňuje, že Česko má nejvyšší počet policistů na 100 tisíc obyvatel v celé EU. Na svém webu jste ale napsal: „Víte o tom, že u policie slouží velké množství policistů, kteří nejsou policisté, nikdy policejní práci ani neviděli a stejně budou příjemci renty?“ Jak to myslíte?

To je několik bodů dohromady. Abych se vyjádřil k NERV, to je nějaká statistika. Vůbec nevím, z čeho vycházeli, ale jsme zase zpátky u té činnosti.

Asi z počtu policistů, kteří jsou zaregistrováni, a počtu obyvatel.

Tomu rozumím. Ale pokud se chceme srovnávat s jinými státy, tak bychom měli řešit i ty činnosti. Nemyslím si – a to je přesně to, o čem mluvím od samého začátku – že všechny činnosti, které vykonává český policista, dělá i policista například v Německu.

Nemyslím si, že v občanskoprávních věcech píše jeden papír za druhým, odepisuje pojišťovnám, když spadne větev ze stromu poryvem větru. Myslím, že tam si nikdo ani netroufne tímto policii zatěžovat, ale je to samozřejmě téma k diskusi.

A pokud všechny tyto činnosti ořežeme, tak je to je jeden z kroků, jak policii hodit zpátky do správné kondice a vrátit se do správné efektivity.

A kdo jsou tedy ti policisté, kteří nejsou policisté?

Několikrát jsme to probírali. Bavili jsme se o tom, že v loňském roce nastala situace, kdy policie neměla peníze na to, aby zaplatila občanské zaměstnance, které skutečně potřebujeme. Svou každodenní činností nás podporují ve výkonu venku.

Ale policie se dostala do stavu, že neměla peníze na to, aby je zaplatila. A v ten okamžik se přistoupilo k tomu, že některé z nich policie převedla do služebního poměru, což z našeho hlediska bylo skutečně nešťastné řešení.

Chápeme, že bylo vybráno to – ve velkých uvozovkách – menší zlo. Ale není to dobře, protože pokud jsme z administrativních pracovníků udělali policisty a teď se nám to vrací v duchu, že nám je počítají mezi policisty, a posloucháme, že máme jedním tím pohledem nejvíc policistů v Evropě, tak přesně narážíme i na tuto věc.

Ještě se vrátím k tomu přidání 2500 korun. Co potřebujete k tomu, abyste vyhodnotili, jestli jste spokojeni, nebo ne, protože jste říkal, že mi to teď nejste schopen říct.

Je nějaký můj úhel pohledu, ale pak je úhel pohledu celé odborové organizace. Nejdříve si musím promluvit se svými kolegy, abychom mohli za naši odborovou organizaci vydat konkrétní stanovisko.

Já si myslím, že to není dostačující, byť znovu opakuji, pan ministr nebo ministerstvo celkově na tom zamakalo, snažili se nám vyjít vstříc, ale není to správně. Je třeba, aby se tomu věnovala celá vláda, nejenom pan ministr vnitra.

Česká republika se vydala cestou vnější bezpečnosti, to je dobře nebo ať si to každý posoudí sám, ale myslím, že většinu občanů zajímá i ta vnitřní bezpečnost. A pokud policie, hasiči, vězeňská služba a další z bezpečnostních sborů nejsou v dobré kondici, tak je třeba to řešit. Pojďme to řešit. Neřešme, co bylo. Pojďme řešit, co s tím uděláme, aby to bylo správně.