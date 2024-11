Červenka: Cílem protestu policistů je osvěta o skutečném stavu. Přestupky nebudeme přehlížet

Domluvy místo pokut, pozdější příjezd k neakutním případům a vysvětlování, v jakém stavu je česká policie. Kolik lidí se zatím do protestu, který má trvat do pátku, zapojilo? Čeho chtějí nespokojení policisté dosáhnout? Jak na to reagují policejní šéfové? A budou se protesty strážců zákona stupňovat? Tomáš Pancíř se zeptal místopředsedy odborové organizace bezpečnostních sborů a vedoucího obvodního oddělení Policie ČR v Písku Martina Červenky. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:18 5. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté nemohou ze zákona stávkovat, někteří z nich se rozhodli připojit k jiné formě protestu. Přestupky budou řešit domluvou a vysvětlovat situaci veřejnosti (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Dnes je tedy druhý den protestů. Máte bližší informace, kolik policistů se už zapojilo?

Informace nemáme a jako odborová organizace to ani nesledujeme. My jsme sjednotili policisty, aby v jednom týdnu vyjádřili svoji nespokojenost se stavem, jaký je. A teď je na každém policistovi, jestli se zapojí. Těžko by se to sledovalo i kvůli nepřetržitému provozu policie, kdy policisté slouží na směny a nejsou v práci každý den.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Policistů je na ulici málo. Dostávají se do časového tlaku. Člověk pod tlakem ale může dělat chyby, upozorňuje organizátor protestní akce Martin Červenka z policejního oddělení v Písku

V pondělí jste mluvil o 5000 lidí. Nějaký přehled tedy asi máte?

Odezvu samozřejmě máme. Z celé republiky chodí fotky, zprávy, telefonáty. Policisté s námi komunikují a potvrzují, že se do akce zapojili, z čehož máme radost, protože skutečně chceme upozornit na situaci, která není dobrá.

Když v rámci protestu vyzýváte policisty, aby případy řešili domluvou místo pokuty, jste si jistý, že je to právně v pořádku?

Takto to v žádném případě nezaznělo. Zákon hovoří jasně. Valná většina přestupků má rozmezí, v jehož rámci policista určí sankci. A je jen velmi malé množství přestupků, které se dá řešit domluvou. I tak to ale neznamená, že policista domluvu využije.

1:39 ‚Nejsme bezduché stroje.‘ Někteří policisté mluví o protestu otevřeněji, jiní ho podporují jen tiše Číst článek

Jednak musejí být splněny všechny zákonné podmínky, ale policista, který protiprávní jednání řeší, musí vyhodnotit i další okolnosti, a podle nich rozhodnout.

Rozhodně neříkáme policistům, aby věc neřešili nebo aby ji řešili domluvou. Všude zdůrazňuji, že nám jde především o osvětu. Nejde nám o to, abychom začali něco přehlížet.

Pokud si tedy někdo myslí, že ze silnic bude tento týden závodní dráha nebo že veřejný prostor bude nějakým způsobem nebezpečný, tak tvrdě narazí. Stejně jako by narazil minulý týden nebo jako může narazit týden příští. Toto v žádném případě není cesta, ale bohužel se to mediálně stočilo jen k pokutám.

V reálu tedy v tomto týdnu nikdo nemůže počítat s tím, že by policisté byli shovívavější?

Když budou naplněny všechny zákonné podmínky a všechny další okolnosti, které k domluvě směřují, tak může policista k domluvě přistoupit. Zároveň budou policisté připraveni předat informace o skutečném stavu policie, pokud o to občan projeví zájem.

Odboráři chtějí kvůli problémům policie pracovní skupinu. ‚Je to výborný nápad,‘ souhlasí Rakušan Číst článek

Druhou formou protestu má být to, že u některých případů, kde není nikdo ohrožen na životě, mohou policisté přijet později, než by přijeli jindy. Vy sám jste to vysvětloval tak, že policisté svědomitě dodělají všechno, co souvisí s předešlým případem, a teprve potom vyjedou k další kauze. Toto se odehrává?

Jde o to, že policistů je na ulici málo. Bojujeme s tím každý den. Stává se, že policejní hlídka vyjíždí na místo, kde je odcizené jízdní kolo. Ještě než tam dorazí, dostává informaci prostřednictvím vysílačky, že na jiné adrese jsou graffiti na domě.

V takový okamžik se policista dostává do časového tlaku. Člověk, který je v časovém tlaku, ale samozřejmě může dělat chyby. A to je nežádoucí na všechny strany, bohužel ale taková je personální situace u policie.

Takže ano, může to být jeden z projevů naší protestní akce, že policista odmítne podléhat časovému tlaku, aby svoji práci odvedl v klidu a aby byla prvotřídní.

A je to reálně součástí protestní akce?

Jako odborová organizace jsme dali policistům možnosti a body, od kterých by se mohli odpíchnout. Nechali jsme to ale na zvážení každého jednotlivce, jestli se do protestní akce zapojí, nebo ne.

Úplně prvním bodem toho všeho ale je, že občan je náš chlebodárce a jako takový je na prvním místě. To znamená, že na našich službách prakticky nesmí poznat, že tady nějaký takový týden probíhá. Pokud ale bude mít zájem, budeme velmi rádi, když budeme moct šířit osvětu...

Akce má upozornit nejenom na nedostatek policistů a nízké platy, ale i na přemíru byrokracie. Kolik papírů musí policista vyplnit u běžného případu? A o kolik by měly stoupnout platy začínajících policistů? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.