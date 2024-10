Odboráři chtějí kvůli problémům policie pracovní skupinu. ‚Je to výborný nápad,‘ souhlasí Rakušan

V řadách české policie to vře. Někteří policisté upozorňují na podstav nebo velké množství papírování. A chystají kvůli tomu už na pondělí protest. Mohlo by ho odvrátit ještě jednání na ministerstvu vnitra. Odboráři požadují vznik pracovní skupiny, prohlásil místopředseda bezpečnostních odborů Martin Červenka. A ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) souhlasí, jak řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 9:27 31. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Vít Rakušan souhlasí se vznikem pracovní skupiny, jak žádají odboráři, která by se zabývala problémy policie (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policisté žádají méně papírování a některých úkolů. Dokážete jim vyhovět? Jste pro vznik pracovní skupiny?

S odborovými organizacemi se opravdu bavím. Mnoho pokroku jsme dosáhli. Pokud se podíváme na vyjednávání, které probíhalo před nedávnou dobou, shodli jsme se na zákonu o služebním poměru a vypořádali v něm jsme různé záležitosti. Teď jednáme o platových náležitostech.

Mám dobrou zprávu, že ministerstvo vnitra má jako resort pro příští rok 10,3 miliardy navíc. Provoz a investice budou zaručeny. Každý policista dostane od ledna - už teď to víme, a je to minimum, na kterém jsme se dohodli - 1500 korun na své výplatní pásce.

A dokonce se nám povedlo vyjednat ve střednědobém výhledu pro policisty přidání pěti procent do objemu i v roce 2026 i v roce 2027. Takže po dvaceti letech tady mají policisté perspektivu tříletého nárůstu platů.

Ale ta skupina je výborný nápad. Bavili jsme se o tom s policejním prezidentem. Ona už podobná skupina fungovala. Revizi těch agend už jsme si zadali a pan policejní prezident a jeho kolegové na tom velmi pracují.

Ale pokud je tady požadavek skupiny, ve které budou i odboráři, budeme se scházet, budeme se bavit o těch agendách a hlavně to bude dělat policejní prezídium, pod které to spadá, tak já jsem samozřejmě pro. To je věc normální lidské komunikace a já se jí nebráním. Koneckonců vždycky na výjezdu někoho překvapím návštěvou na obvodním oddělení.

Reakce Martina Červenky Místopředseda bezpečnostních odborů Martin Červenka Radiožurnálu rozhlasu řekl, že rozhodnutí vítá. Plánované protesty policejních odborů ale zatím zrušit neplánuje. „Pořád nás tam trápí konkurenceschopnost na trhu práce, což se odráží v penězích. Těch patnáct set přidání od příštího roku je málo. To je věc, kterou bychom ještě rádi prodiskutovali," řekl.

Pro představu, v čem by se podle vás dalo policistům v té byrokratické činnosti ulevit?

Je mnoho i digitalizačních projektů, kde některé agendy můžeme označit za zbytné, že už jsou zbytečné, že už jsou to agendy, které se buď dají převést do digitálního světa, nebo je nemusejí vykonávat policisté. To je i v naší strategii Policie 2030, kterou máme, kdy se bavíme o tom, jestli všechny agendy, které jsou v současné době policistům dány legislativou, skutečně musí vykonávat.

Ale já jsem potom slyšel různé výroky a jsem moc rád, že se zmíněným policistou se dvakrát sešel policejní prezident. Ukazujeme, že komunikace tady je a že nás samozřejmě zajímají i kritické hlasy, nejenom nějaké pochvalné.

Třeba se mluvilo o dojezdové době, tak to mě samozřejmě jako ministra vnitra zajímalo. A chtěl bych občany trochu uklidit. Dojezdová doba je v průměru v republice pod 10 minutami. Pokud jde o fyzická napadení, pokud jde o ohlášení agresivního chování nějakého jedince, tak je obvykle ještě nižší.

Pokud se někde uvádělo 38 minut, to někdy nelze vyloučit, ale je to samozřejmě podle vyhodnocení situace, když tam nehrozí žádné riziko z prodlení.

To byla situace na Písecku. Jste pro vznik té pracovní skupiny. Jak říkáte, nadšeně to vítáte. Máte už s místopředsedou bezpečnostních odborů Martinem Červenkou domluvenou schůzku? Říkal jste, že mluvil s policejním prezidentem. Pan Červenka se chce sejít do konce tohoto týdne, aby pak případně mohl spolurozhodnout, jestli skutečně policisté protestovat budou, nebo ne.

Oficiálně se setkávám s odborovými organizacemi. Teď to bude pravděpodobně třetí odborová organizace, kterou zastupuje i pan Červenka, jak jsem pochopil. Je snad jejím místopředsedou. Pokud bude nominován na jednání s odborovými organizacemi, určitě se s ním také sejdu, pokud na oficiální jednání přijde.

Nicméně chci poznamenat jednu věc. Do konce tohoto týdne můžeme s panem policejním prezidentem oznámit to, že asi nemáme žádný problém s tou pracovní skupinou. Dnes o tom budeme diskutovat. Pan policejní prezident se určitě daným policistům, kteří to požadují, ozve.

Na druhou stranu máme příští týden teprve jednání s panem ministrem spravedlnosti (Pavlem Blažkem z ODS, pozn red.), protože i na ně jsou požadavky od vězeňské služby. A až příští týden se tato věc bude projednávat na vládní úrovni. Zatím máme schválený rozpočet na navýšení pěti procent do objemu platů.

Můžeme vést ještě další jednání. Odborové požadavky znám a jak říkám, oficiální jednání s odborovými organizacemi, to já zcela běžně dělám.

Odborové požadavky jsou 6,9 desetin procenta. O situaci v policii se tedy rozhodl promluvit už několikrát zmiňovaný Martin Červenka, šéf obvodního oddělení v Písku. Podle některých médií ho za to vedení potrestalo, a to za poškozování dobrého jména policie. Jak je možné, že když se někdo ozve, dostane výtku?

Zaprvé skutečně nejsem zodpovědný za kázeňská opatření v rámci policie. Nikdy jsem to nedělal a nikdy to dělat nebudu. Nebudu tím a nemám být tím, kdo na ministerstvu vnitra vyhodnocuje to, jakým způsobem je policista odměňován, případně za něco sankcionován.

Rozhodně jsem žádný požadavek neměl. Četl jsem jeho články, někdy mně přišly intenzivní, ale chápu, že tam může být rozčílení. Ta situace není ideální.

Ale ještě jednu věc bych chtěl říci. Počet policistů, o kterém se mluví, že je tragický, tak ten začal klesat v roce 2019. A první rok, kdy se nám povedlo trend zvrátit a u policie vzniklo více služebních poměrů, tak to byl rok 2023.

A v letošním roce zatím čísla vypadají také optimisticky. Takže ano, ta situace není ideální, ale postupnými kroky se jí snažíme zlepšovat.