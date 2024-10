Politolog Kopeček: SOCDEM v objetí s komunisty? Zřejmě jediná alternativa, jak se vrátit do Sněmovny

Novou předsedkyní Sociální demokracie se stala Jana Maláčová. Bývalou ministryni práce a sociálních věcí delegáti zvolili na sjezdu v Hradci Králové. Je zvolení první ženy v čele SOCDEM logická volba? A jak pravděpodobné je vytvoření koalice s komunisty? Politolog Lubomír Kopeček ještě okomentuje hledání lídra lidovců i Pirátů a posoudí i akceschopnost zeštíhlené vládní čtyřkoalice. Praha 15:41 7. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Maláčová po zvolení novou předsedkyní Socální demokracie | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Podle politologa Lubomíra Kopečka je volba Jany Maláčové volbou v zoufalé situaci. Podpora Sociální demokracie totiž od sněmovních voleb roku 2021, kdy vypadla ze Sněmovny, setrvale klesá.

„Dnes má strana podle průzkumů dvě tři procenta. V evropských volbách nezískala ani dvě procenta. A v krajských volbách ve většině regionů nepřekročila pětiprocentní uzavírací klauzuli. V podstatě je to tedy snaha najít v beznadějné situaci nějaké řešení, které SOCDEM zajistí alespoň nějaké mandáty ve sněmovních volbách,“ vysvětluje pro Český rozhlas Dvojka.

Jana Maláčová podle všeho vkládá naději do představy, i když zatím nejasně formulované, vytvořit volební koalici s KSČM, případně s její současnou volební koalicí Stačilo! Komplikací v rámci tohoto spojenectví může být, že podobná volební koalice nebude překonávat pětiprocentní, ale sedmiprocentní volební klauzuli, která je tedy vyšší než to, co by musela překročit Sociální demokracie anebo třeba KSČM jako samostatně kandidující strana.

Radikální volba na cestě do PS

Bohumínské usnesení z roku 1995, které straně zakazovalo spolupráci s komunisty, tak zřejmě sjezdem v Hradci Králové definitivně ztratilo platnost. Podle Kopečka však k erozi usnesení docházelo už v průběhu času.

„Na komunální úrovni a občas i na krajské úrovni vytvářela exekutivní koalice, to jest spolupracovala s komunisty, i ČSSD. Poslední vláda, ve které seděla Sociální demokracie, byla vláda menšinová, podporovaná KSČM, tudíž zase šlo o jistou formu spolupráce. V průběhu času tedy usnesení přestávalo být pro mnohé sociální demokraty brzdou.“

Radikální volba však podle Kopečka dává logiku, podíváme-li se, v jaké situaci dnes Sociální demokracie je. „Rétorika Jany Maláčové i lídryně KSČM Kateřiny Konečné je postavena na protivládním apelu. Z hlediska toho, jak se staví k roli státu, k tomu, co dělá vláda v oblasti důchodů, platů, není rozdíl. Z tohoto úhlu pohledu se jejich spolupráce jeví jako jediná realistická alternativa, jak se vrátit po volbách do Poslanecké sněmovny.“

Výhody spojenectví

Otázkou zůstává, co by ze spojenectví měli komunisté, případně koalice Stačilo! Kateřiny Konečné, které se se ziskem 10 % hlasů v evropských volbách podařilo s uskupením vrátit na politickou mapu Česka.

„Aliance Stačilo! je do určité míry zakrytí identity KSČM. Neprezentují se tedy primárně jako komunisté, ale jako někdo, kdo je radikálně levicový, protestní a protivládní, i když KSČM je v rámci koalice hegemonní subjekt. Zjevně to ale na některé voliče, kteří by jinak KSČM nevolili, funguje. Jde tedy o určitý základ, na který se můžou nabalit další voliči. Z hlediska volební spolupráce si tedy myslím, že v tuto chvíli potřebuje mnohem více sociální demokracie komunisty než komunisté sociální demokracii,“ uzavírá Lubomír Kopeček.