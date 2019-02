Češi už část polského hovězího se salmonelou snědli. Na jihu Moravy šlo o téměř 22 kilogramů

Z polského hovězího, v němž se vyskytly bakterie salmonely, se ve dvou jihomoravských podnicích snědlo téměř 22 kilogramů. Podle zjištění Státní veterinární správy se do podniků v Brně a Pohořelicích na Brněnsku dostalo 229 kilogramů závadného hovězího, nesnědené maso se vrátilo dodavateli. Oznámil to ve čtvrtek mluvčí správy Petr Majer. Brno 11:15 21. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Matej Leskovsek | Zdroj: Reuters

Maso prošlo podle informací od odběratelů tepelnou úpravou, při které se bakterie zničí. Lidem by tak neměly hrozit zdravotní problémy. Obezřetní by měli být také proto, že maso nestačí dát do mrazáku, aby už jim salmonela nehrozila.

V brněnské Jídelně Kocourek v Křenové ulici v Brně odebrali 170 kilogramů, z toho se snědlo více než devět kilogramů. Petr Bzduch z Pohořelic, který provozuje občerstvení Řeznická bašta, odebral 59 kilogramů a lidé snědli 12,4 kilogramu.

Oběma odběratelům maso dodal dovozce Frost Logistics ze středočeských Dolních Jirčan. Šlo o vakuově balené maso, které mělo datum spotřeby v březnu.

Maso patřilo firmě Animalco ze skupiny Agrofert, který stávající premiér a šéf ANO Andrej Babiš předloni převedl do svěřenských fondů. Kontaminovaná zásilka měla celkem 700 kilogramů.

Vedle dvou jihomoravských odběratelů se maso dostalo také do distribučního centra Makra v Kozomíně, velkoobchodu s potravinami Bikos v Olomouci a do MP Krásno ve Valašském Meziříčí.

Maso pro Bikos zůstalo ve skladu a bude zlikvidováno. Závadné hovězí putovalo také na Slovensko do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom.

Veterináři odebrali vzorky masa minulý týden a ve středu obdrželi výsledky. Ode dneška musí být veškeré hovězí dovezené z Polska zkontrolované v certifikované laboratoři, jinak nebude smět na trh.

Na vlastní náklady musí kontrolu udělat obchodník. Policie se již od středy zaměřila na kontrolu nákladních aut. Pokud budou mít podezření na problematické zboží, vyrozumí krajské veterináře.

Bakterie salmonely vyvolávají průjmové onemocnění. Lze je zničit dostatečným tepelným opracováním potravin. Do organismu pronikají výhradně ústy, vylučují se stolicí, případně močí. Nákaza se přenáší potravinami nebo z nemytých rukou.

Pro silné a zdravé jedince nebývá onemocnění většinou nebezpečné. Ohroženi mohou být starší a nemocní lidé a malé děti, protože se hůře vyrovnávají s velkými ztrátami tekutin.