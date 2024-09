V Českém Těšíně nařídili evakuaci centra a ulice Na Olšinách. V Krnově musí domovy opustit tisícovka lidí

Radnice v Českém Těšíně na Karvinsku nařídila evakuaci centra města a ulice Na Olšinách. Lidé se mají přesunout do Základní školy na ulici Slezská. Zástupci radnice to zveřejnili na sociálních sítích. Krnovská radnice pak nařídila evakuaci tisícovky obyvatel Dolního Kostelce a dalších 13 ulic. Situace ve městě v podhůří Jeseníků aktuálně odpovídá katastrofálním povodním z roku 1997, má se ale ještě zhoršit. Řekla to mluvčí města Dita Círová.

Český Těšín/Krnov 6:42 15. 9. 2024 (Aktualizováno: 6:44 15. 9. 2024)