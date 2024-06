Počasí v Česku: Radbuza ve Staňkově na Domažlicku vystoupala na třetí povodňový stupeň

Třetí stupeň povodňové aktivity má po předchozích silných deštích řeka Radbuza ve Staňkově na Domažlicku, na druhém povodňovém stupni je Úslava v Prádle na Plzeňsku. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Větší problémy ale zvýšené hladiny řek nepůsobí, popisují hasiči a vodohospodáři. Plzeň 10:18 2. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V obci Bor na Karlovarsku pomáhali hasiči odčerpat vodu | Zdroj: HZS Karlovarského kraje

První stupně má ještě Úhlava v Tajanově a Ostružná v Kolinci na Klatovsku. Dotékající voda dál po proudu zvýšila na první stupně i Radbuzu ve Lhotě a Úhlavu ve Štěnovicích před Plzní. Na prvním stupni je také nádrž České údolí na Radbuze a Berounka v Plzni.

Radbuza ve Staňkově dosáhla třetího stupně v noci na neděli a stále ještě mírně stoupá. „Mělo by se to ale už blížit ke zlomu,“ uvedla před 8.00 dispečerka Povodí Vltavy Eva Pytlová. Povodňové vlny se nyní po tocích posouvají směrem k Plzni, kde si vodohospodáři celou sobotu připravovali zvýšeným odpouštěním nádrže České údolí zásobní prostor na zachycení co největšího množství vody.

Na třetí stupeň v noci krátce stoupla také Úhlava v Tajanově na Klatovsku, nyní tam voda mírně klesá, stejně jako v Ostružné v Kolinci. Bez povodňových stupňů jsou už šumavské řeky Křemelná a Otava, které na deště reagovaly zvýšením hladin jako první.

Situace je v neděli klidnější i u hasičů. Od půlnoci měli podle průběžně aktualizovaného seznamu pět technických zásahů. „Je to uvolňování propustků, odstraňování stromů, případně čerpání vody. Žádné vážnější stavy jsme řešit nemuseli,“ řekl řídicí důstojník hasičů na Domažlicku Jaroslav Hrdlička.

V sobotu řešili hasiči v kraji v souvislosti s počasím kolem 60 případů. „Nejčastěji šlo o pročištění propustků, čerpání vody ze sklepů a odstraňování popadaných stromů. Zasahovali jsme také u sedmi dopravních nehod a zachránili jsme jednu kočku ze stromu,“ uvedli v neděli hasiči na síti X.

