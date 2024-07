Už jednou narazila, teď Praha 1 zkouší zakázat v noci vjezd do části centra kolem Dlouhé ulice znovu. Má totiž za to, že tentokrát s vedením hlavního města vše řádně projednala. Opatření má začít platit nejpozději příští týden, čeká se jen na instalaci značek. Cílem je snížit hluk v průběhu noci, na který si stěžují tamní rezidenti. Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) ale s nočním omezením dopravy nadále nesouhlasí, zjistil iROZHLAS.cz. Doporučujeme Praha 5:00 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radnice Prahy 1 bojuje s hlukem nočním zákazem vjezdu aut | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Je to separátní akce.‘ Primátor Svoboda opět nepodpoří noční zákaz vjezdu do centra Prahy

„Opatření už v podstatě platí, zbývá dosadit poslední tři značky, aby to bylo aktivně vymahatelné. TSK na to má čas do konce července, ale věřím, že to nenechají na poslední chvíli,“ řekla pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluvčí radnice Prahy 1 Karolína Šnejdarová s tím, že značení by tak mohlo být hotovo do konce týdne.

Nová vyhláška zakazuje vjezd do části Starého Města kolem Dlouhé ulice v čase od 22.00 do 6.00. Ke změně dopravního značení dojde v ulicích Králodvorská, Dlouhá, Soukenická, Kozí, Pařížská, Břehová, Revoluční, Dvořákovo nábřeží a 17. listopadu. Zákaz se týká všech motorových vozidel s výjimkou dopravní obsluhy.

Praha 1 vyvěsila opatření na úřední desce „po důkladném politickém projednání“ znovu koncem dubna, aby se s chystaným omezením dopravy mohla seznámit veřejnost a zasílat svoje připomínky. „Ty byly spíš v duchu, že lidé žádali, jestli by se mohla do zákazu zahrnout i jejich ulice,“ přiblížila Šnejdarová.

Návrh tak prošel připomínkovým řízením vesměs bez potíží. Má za úkol podle starostky městské části Terezie Radoměřské (TOP 09) hlavně zklidnit stěžejní část Starého Města. „Cílem opatření je snížit hluk v nočních hodinách, na který si obyvatelé této rezidenční oblasti dlouhodobě stěžují,“ uvedla v tiskové zprávě.

Spor s Prahou

Noční zákaz vjezdu do části Starého Města zavedla Praha 1 už loni v listopadu. Platil však jen pár dní. Obratem jej totiž zkritizoval primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Vadilo mu, že radnice omezení předem neprojednala s hlavním městem. Opatření následně zrušil magistrátní odbor pozemních komunikací.

Radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (dříve ANO) nyní ujišťuje, že tentokrát městská část vše předem dostatečně prodiskutovala. „Vše bylo několikrát konzultováno s odborem dopravy hlavního města Prahy, s panem primátorem i zástupci okolních městských částí,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Výsledkem je však téměř stejná vyhláška, jako byla ta vyvěšená na podzim. „Žádná značka již není na pozemcích spravovaných Magistrátem hlavního města Prahy, byla jedna. Do ulice Rybné bude osazena jedna navíc pro lepší informovanost,“ vysvětlil Ryvola, jaká je změna oproti původnímu znění.

Podle Ryvoly tak byla důvodem sporu s hlavním městem ohledně nočního omezení dopravy v centru Prahy především nedostatečná komunikace s politiky i úředníky. „Nový návrh je takřka totožný, leč řádně prodiskutovaný,“ dodal. Situace z loňska, kdy pražský magistrát nakonec opaření zrušil, by se tak podle něho neměla opakovat.

Svoboda: Nepodpořím

Jenže pražský magistrát se k omezení dopravy v pozdních nočních hodinách staví nadále rezervovaně. „Jedná se o aktivitu městské části, ke které nemám bližší informace,“ reagoval mluvčí Prahy Vít Hofman na otázku, zda na návrhu už nyní panuje politická shoda.

Sám primátor Svoboda pak na dotaz redakce, zda už nyní s opatřením souhlasí, uvedl, že nikoli. Nelíbí se mu, že městská část jedná na vlastní pěst bez většího, konzistentního řešení. „Hlavní město je složitý komplex, který vyžaduje akčnost, konsistenci a rozvahu. Neboli platí to, co platilo doposud,“ napsal v SMS zprávě.

„Vnímáme potřeby každé části Prahy, zároveň ale máme na mysli funkčnost metropole jako celku. Takže tyto separátní akce mohou mít jen těžko naši podporu,“ doplnil Svoboda.

Situace z loňska by se tak mohla skutečně opakovat. Tehdy totiž magistrát zahájil jako nadřízený orgán nad opatřením městské části přezkumné řízení, které ve výsledku pro formální nedostatky zrušil. Svoboda mezitím nechal až do finálního rozhodnutí zákaz vjezdu zneplatnit.

Opozice je pro

Opoziční zastupitel a šéf pražského ANO Ondřej Prokop má však za to, že pokud Praha 1 upravila vyhlášku podle připomínek vedení hlavního města, měla by se vyzkoušet v praxi. „Může být určitě přínosem pro zlepšení kvality života místních,“ napsal redakci s tím, že je však otázkou, nakolik bude nakonec „dopad vyhlášky významný pro regulaci hluku“.

Prokop tím míří hlavně na noční život v dané oblasti Starého Města. „Noční podniky a jejich návštěvníci, kteří nerespektují noční klid, zůstanou stěžejním problémem pro místní i nadále,“ pokračoval s tím, že řešení nočního hluku je ze strany městské části zatím nesystémové a nedomyšlené.

Podle dalšího opozičního zastupitele a bývalého náměstka primátora pro oblast dopravy Adama Scheinherra (Praha sobě) navíc pražská koalice nenabízí městské části jinou alternativu. „Chápeme frustraci obyvatel Prahy 1. Škoda za nás jen je, že magistrátní koalice nehledá koncepční řešení dopravy v centru, protože má spory uvnitř koalice,“ uvedl.

O systémovém řešení dopravy v historickém centru se podle Scheinherra dlouhé roky pouze mluví. „Za nás proběhl v minulém volebním období pilotní projekt v Dlouhé ulici a bylo to velmi pozitivně vnímané s tím, že vždy umožníte vjezd záchranářům, rezidentům a zásobování,“ doplnil.