Premiér Babiš zvažuje zdanění bank, jak navrhuje koaliční ČSSD. Zahrnout by chtěl i operátory

ČSSD tvrdí, že by zdaněním bank do rozpočtu přibylo 14 miliard korun. Babiš podle ČT změnil na sektorovou daň názor poté, co Hamáček představil návrh ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO).