Praha chce oživit plány na stavbu Kaplického chobotnice. Mohla by najít jiné využití

Kulturní výbor pražského zastupitelstva doporučil vypracovat studii proveditelnosti ke stavbě takzvané chobotnice architekta Jana Kaplického, která měla sloužit jako nová budova Národní knihovny. Nyní by mohla najít jiné využití. Stavba by mohla vyrůst na původně zamýšleném místě, tedy na Letné. Studie má být podle usnesení hotova do konce září, tedy několik dní před volbami do pražského zastupitelstva. Praha 19:42 13. června 2018 Návrh knihovny architekta Jana Kaplického | Foto: Future Systems

„Sice máme co nabídnout z hlediska historických architektonických budov a historických architektonických slohů, ale když si porovnáme Prahu s ostatními moderními velkoměsty, tak opravdu té moderní architektury, která by vzbuzovala nějaké emoce, je v Praze veskrze pomálu. Tou jedinou budovou, která přitahuje pozornost, která byla postavena po roce 1989, je Tančící dům," řekl místopředseda výbor Lukáš Kaucký (ČSSD).

Studie má odpovědět i na otázku, čemu by budova mohla sloužit. Místo by v ní mohlo najít divadlo Minor a pobočka městské knihovny, další využití není jasné. Pravděpodobně by se do využití promítlo, zda bude stavbu financovat soukromý investor, který by očekával návratnost investice, tedy využití ke komerčním účelům.

Kritika architektů

Podle zastupitele Alberta Kubišty (TOP 09) se využitím budovy k jinému účelu proti původnímu záměru smysl projektu vytrácí.

„Ta budova byla naprojektována jako Národní knihovna. Otázkou je, co s tím udělá rozmělnění mezi několik institucí," řekl Kubišta s tím, že je otázkou, zda lze po smrti Kaplického realizovat unikátní návrh vnitřních prostor, které k budově neodmyslitelně patří.

Soutěž, v níž porota vybrala Kaplického projekt, sklízela kritiku zejména ze strany architektů, protože vítězný projekt nedodržel její zadání. Národní knihovna během soutěže podmínky změnila - uvedla, že si nedokázala představit, že by bylo možné bezpečně uložit tisíce svazků knih pod zem, jak to Kaplický navrhl.

Stížnost architektů, kteří byli v soutěži třetí, uznal i soud a knihovna musela studiu HXH architekti vyplatit rozdíl v odměně, kterou by získali, pokud by zadavatel vítězný návrh vyloučil.

Národní knihovna se nakonec rozhodla své dlouhodobé prostorové problémy řešit rekonstrukcí svých současných objektů. V poslední době se ale vedení knihovny znovu přiklání k výstavbě nové budovy.

Občas se hovoří i o možném využití Kaplického projektu; ten je však starý 12 let a obtížné je i realizovat podobně složitou stavbu bez jejího autora. Kaplický zemřel v lednu roku 2009. Pražskou zastupitelkou a předsedkyní výboru pro kulturu je vdova po architektovi Eliška Kaplicky Fuchsová (ANO).