Praktičtí lékaři na konci října na dva dny zavřou ordinace. Protestují proti úhradové vyhlášce

Praktičtí lékaři vyhlásí v reakci na návrh úhradové vyhlášky na příští rok protest, naplánovali ho od úterý 29. října do středy 30. října. V tyto dny by měly být ordinace zavřené, na jejich dveřích by měly být uvedené kontakty pro případ akutní nouze. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka předpokládá, že se zapojí většina ordinací. V pondělí večer o tom informovala Česká televize (ČT).

