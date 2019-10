Přehled tisku: nesouhlas s očkováním psů, vyhoštění za krádež nafty nebo nedostatečná recyklace plastů

Deník Právo se vrací k sofistikované krádeži pohonných hmot v Česku z loňského května. Jeden ze tří zlodějů dostal trest 7 let vyhoštění, píše Právo. MF Dnes se pak věnuje tématu plastů a jejich recyklaci. Tam totiž Češi zaostávají a na zpracování některých druhů plastů u nás chybí potřebné technologie. Více se dočtete v sobotním přehledu tisku Radiožurnálu. Praha 7:09 26. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Znečištění mikroplasty většinou vzniká rozpadem plastového odpadu a zdá se, že je všudypřítomné na celé planetě | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Jen zhruba čtvrtina vyhozených plastů se dočká skutečné recyklace - téma pro Mf Dnes. Podle ní jsou Češi sice v třídění dobří, pokulhávají ale v recyklaci. Na zpracování některých druhů plastů totiž v Česku chybí potřebná technologie nebo se jejich recyklace finančně nevyplatí.

Češi podle deníku patří v třídění mezi nejzodpovědnější v Evropě. Ve žlutých kontejnerech u nás loni skončilo skoro 70 procent plastů. Nejlépe na tom byly PET lahve - ty se taky podle deníku nejlépe recyklují a je po nich největší poptávka. Z vytříděných obalů jich na skládkách nebo spalovnách skončilo jen 12 procent. O ostatní druhy plastu ale většinou nikdo nemá zájem. V Česku totiž kromě několika výjimek nejsou firmy, které by s ostatními druhy plastů uměly pracovat, vysvětluje Mf Dnes.

Lidové noviny

Po matkách dětí se brání očkování i někteří majitelé psů - dočtete se z Lidových novin. Chovatelé tvrdí, že do psa nechtějí cpát chemii a že vakcinace je zbytečnou zátěží pro organismu. Podle deníkem oslovených veterinářů může za šíření dezinformací o očkování hlavně internet.

V Česku, kde podle listu žije zhruba dva miliony psů, je povinné očkování proti vzteklině. Kromě toho se psi běžně očkují i proti infekčním nemocím, které můžou zvířata ohrozit na životě. Jde například o hepatitidu, psinku nebo leptospirózu. Ta přitom může přejít i na člověka a neléčená může být i smrtelná. A právě tato očkování teď chovatelé podle Lidových novin častěji odmítají. Lékaři je k tomu navíc nemůžou na rozdíl od vztekliny donutit, doplňuje deník.

Právo

Za krádež nafty za stovky milionů dostal jeden ze zlodějů jen 7 let vyhoštění. Píše to deník Právo, který připomíná jednu z nejsofistikovanějších krádeží pohonných hmot v Česku z loňského května. Trojice rusky mluvících mužů se tehdy navrtala do potrubí státního podniku Čepro na severním Plzeňsku.

Muži naftu přes dvousetmetrovou odbočku odváděli z potrubí do opuštěné zemědělské budovy, kde pohonné hmoty stáčeli. Policisté je tehdy zadrželi přímo na místě. Tam našli i odstavený kamion, kterým zřejmě chtěli stočenou naftu odvézt. Před soudem ale z trojice mužů nakonec skončil jen 54letý Lotyš, který kamion řídil. Jednomu ze zadržených se totiž podařilo uniknout a pro obžalování třetího muže neměli policisté dost důkazů, vysvětluje deník Právo.

E15

Pochybnosti o fungování nové letecké společnosti Václava Fischera sílí, zjistil to deník E15. Podle něj to svědčí i o tom, že společnosti vypršela platnost domény webových stránek. Právě přes ni přitom loni firma oznámila svůj vznik a záměr ještě do konce letošního léta vybudovat osm nových linek a pořídit dvě letadla.

Fischer založil první cestovní kancelář už v 90. letech, ta se ale později dostala do finančních potíží. Podrobnosti se dozvíte na webu deníku E15.