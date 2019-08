Přehled tisku: studentská aplikace pro CERN, byznys s množírnami a Češi neumí šetřit vodou

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že studenti z Čech vyvíjejí aplikaci pro CERN, která bude obsahovat víc než půl milionu součástek urychlovačů částic. Informují o tom Hospodářské noviny. Navzdory změnám zákona u nás dále fungují množírny psů a koček. Lidé pravidla obcházejí, píše MF Dnes. A Právo upozorňuje, že Češi neumí šetřit vodou, průměrně spotřebuje každý z nich 89 litrů denně. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:34 1. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kohoutek (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

E15

Zámek, ve kterém bydlel říšský protektor Reinhard Heydrich, čekají změny. Podle informací deníku E15 koupil zámek v Panenských Břežanech u Prahy realitní podnikatel Josef Outlý. Nemovitost získal v květnové dražbě za 39 milionů korun.

Kromě zámku koupil i přilehlé pozemky. Ty by chtěl nový majitelé využívat i pro komerční účely. Plánuje, že by je využil například pro lehkou výrobu. Samotný zámek by pak mohl sloužit pro různé komerční akce.

MF Dnes

Byznys se psy a kočkami dál funguje i navzdory změnám zákonů. Tématu se věnuje Mladá fronta Dnes. Ta píše, že nová opatření množírny psů příliš neomezují. Lidé, kteří se množením zvířat živí, jsou totiž o krok napřed, dodává list.

Už před rokem a půl zavedla novela veterinárního zákona povinnost se registrovat, pokud měl chovatel víc než pět fen. Současná úprava zpřísňuje limit na tři. Mladá fronta Dnes ale upozorňuje, že majitelé množíren současný zákon obcházejí jednoduše tak, že jako majitele psů uvádějí různé lidi - třeba další členy rodiny, a registrovat se tak nemusí.

Hospodářské noviny

Čeští studenti vyvíjejí aplikaci pro CERN. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Aplikace bude obsahovat víc než půl milionu součástek urychlovačů částic. To by mělo vědcům pomoct v jejich případných opravách.

Urychlovač částic evropské organizace pro jaderný výzkum dokáže simulovat podmínky, jaké panovaly ve vesmíru těsně po jeho zrodu. Zařízení má pomoci objasnit záhady panující kolem temné hmoty ve vesmíru, vysvětluje deník. Jednou ze součástí urychlovače je i detektor, který výsledky pokusů zkoumá. Studenti na ní pracují už druhým rokem.

Právo

Lidé neumí šetřit vodou, i když chtějí, informuje deník Právo. Spotřeba pitné vody proto i přes její zdražování stále roste. Podle údajů Českého statistického úřadu spotřeboval loni průměrný Čech přes 89 litrů vody denně, o 1,6 litru víc než v roce 2013.

Devět z deseti Čechů si přitom uvědomuje, že by vodou šetřit měli. Metody, které volí, jsou ale často špatné, polovina z nich si například běžné čistí zuby s tekoucím kohoutkem. Při tom ale může zcela zbytečně protéct několik litrů pitné vody, vysvětluje Právo.

Deník

Karlovy Vary plánují pronajmout unikátní památkově chráněný objekt, píše regionální Deník. Jde Hřbitovní správu, jejíž součástí je pitevna, kaple a márnice s kójemi pro zemřelé.

Areál vedle hřbitova v Drahovicích je totiž už roky nevyužívaný a jeho rekonstrukce by stála miliony korun. Radnice se proto rozhodla, že pronájem je reálnější variantou. Na místě současné hřbitovní správy by podle ní mohla vzniknout například galerie nebo muzeum, popisuje regionální Deník.