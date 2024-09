Přehrady drží. Osobně ale nechápu lidi, kteří se odmítli evakuovat, říká ministr životního prostředí

V Česku jsou povodně, nejhorší je situace v Moravskoslezském a kraji a na severu Olomouckého, problémy hlásí i jižní Čechy. „Povodňová situace bude skoro na všech tocích kromě západních Čech. Přehrady ale mají kapacitu. Vltava i Labe to zvládají dobře. Řešíme ochranu soutoku Svratky a Svitavy, upouštíme z Vranovské přehrady,“ říká ve Speciálu Plusu a Radiožurnálu ministr životního prostředí a šéf Ústřední povodňové komise Petr Hladík (KDU-ČSL). Rozhovor Praha 12:09 15. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: Profimedia/MAFRA

Čeká vás jednání Ústřední povodňové komise. Předpokládám, že už máte alespoň část podkladů. Mohl byste nás s nimi seznámit?

Musím říct, že se bohužel vyplnila předpověď srážkových úhrnů, především na východě republiky. Situace je opravdu kritická v Moravskoslezském kraji, především po celém toku řeky Opavy, a také v Jeseníkách.

Kulminace toků Opavice, Opavy a Odry se dá očekávat během dneška (v neděli – pozn. red.). Snad přestane pršet a déšť se bude zase nasouvat zpátky na západ. Nicméně situace je složitá i v jižních Čechách, protože tam bude pršet podle posledních předpovědí ještě v úterý.

Když mluvíte s představiteli samospráv i se zástupci integrovaného záchranného systému, jak často si stěžují na to, že někteří lidé odmítají výzvy k evakuaci? Opravdu neexistuje žádný nástroj, jak je přimět k tomu, aby v zájmu vlastního bezpečí opustili svoje obydlí?

Tohle je obrovská bolest. Je to jeden z aspektů současného právního nebezpečí. Budeme se o tom bavit se zástupci zasažených krajů na Ústřední povodňové komisi, zda by se nedaly využít i jiné právní možnosti.



Přiznám se, že osobně to vůbec nechápu. Viděl jsem záběry z Jeseníku, z Opavy, z Krnova. Jsou tam zatopené ulice, ale lidé zůstávají ve svých domech. To je enormně nebezpečné. Kdyby se těmto lidem cokoliv stalo, kdyby se zhoršil jejich zdravotní stav, tak se k nim záchranáři v tu chvíli nemusí dostat.

Máte představu, jaké jiné právní prostředky by se daly využít?

Nechci předbíhat. Navíc to není kompetence Ústřední povodňové komise, ale Ústředního krizového štábu, který se setká večer. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) je členem povodňové komise a myslím si, že téma neuposlechnutí výzvy k nutné evakuaci tam budeme probírat.

Přehrady drží

Pojďme k tomu, co máte v gesci. Komise je „povodňový orgán, který řídí, kontroluje, koordinuje a v případě potřeby ukládá v celém rozsahu řízení ochrany před povodněmi v době povodně ohrožující rozsáhlá území, pokud povodňové komise ucelených povodí vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření“. Jak může komise efektivně pomoci?

Naprosto zásadně. A děláme to už od středy, kdy jsme dostali první modely a predikce a formálně jsme komisi svolali.

Precizujeme jednotlivé spády a především průtoky. V úzké kooperaci s vedením jednotlivých Povodí manipulujeme s přehradami tak, aby se minimalizovaly dopady na životy lidí a jejich majetky.



Zároveň koordinujeme v úzké součinnosti se službami integrovaného záchranného systému přípravné práce na povodně. To znamená, že zapytlováváme ochranné hráze, dáváme včasné pokyny k vystěhování lidí.



Situace nebude jednoduchá ani v dalších dnech, protože voda poteče z Jeseníků dál po řece Moravě. A jeden z kritických bodů může být soutok Bečvy a Moravy, protože v Beskydech už napršelo souhrnně 300 milimetrů. Bečva sice zůstane pod hranicí padesátileté vody, ale naší snahou je ochránit území níže po toku Moravy.



To znamená, že je to velmi detailní koordinační práce, která zahrnuje širší území než konkrétní kraje, protože například Olomoucký kraj je na rozvodí dvou řek, Odry a Moravy.

Máte informace o tom, zda jsou ještě laicky řečeno volné prostory v přehradách?

Určitě ano. Je jich celá řada. Orlická soustava, celá Vltavská kaskáda je plně připravená. Tady nedojde k žádnému ohrožení lidí v Praze. Co se týče Vltavy, zvládáme to velmi dobře. Stejně tak jako na Labi. Tam je opravdu složitá situace v horských oblastech a pak níže na tocích.

Povodňová situace bude skoro na všech tocích kromě západních Čech. Situaci ale zvládneme.



Velmi detailně řešíme ochranu Brna, především na řece Svratce. Vypadá to, že nádrž Vír a Brněnská přehrada to dokáží akumulovat a díky tomu ochráníme soutok Svratky a Svitavy. Na Svitavě byl v noci vyhlášen třetí povodňový stupeň. Nicméně se zatím zřejmě nerozlije z koryta a díky tomu ochráníme soutok – jižní část Brna je velmi rovinatá.



Stejně tak dál níže po toku Dyje. Kapacita Vranovské přehrady je zatím dostatečná, byť se musí upouštět větší množství vody. Ale je to množství bezpečné pro obyvatele níže po toku.